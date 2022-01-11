Известный блогер составил топ-10 худших районов страны. Сургута там нет, но многое вам покажется знакомым

Известный блогер Илья Варламов в вышедшем недавно видео составил рейтинг из десяти худших, по его мнению, жилищных комплексов и районов России. Хорошая для сургутян (а также тюменцев) новость в том, что, объездив всю страну и побывав, в том числе, в крупнейшем городе Югры и столице области, Варламов не включил местные новостройки в число самых жутких. Но плохая – в том, что типичные проблемы, которыми переполнены вошедшие в рейтинг жилищные комплексы (а также отзывы на них в сети) до боли напоминают то, что многие сургутяне (в некоторых районах – и тюменцы) видят ежедневно.

В начале автор рейтинга отметил, что, как ни странно, даже в самые бедные годы советского строительства и времена распространения так называемых «хрущевок», как выясняется сегодня, жилье и пространство делали лучше, чем сейчас. Это актуально и для Сургута, где старая советская застройка ценится выше, чем новые микрорайоны, из-за более-менее приличных дворов и, как правило, наличия инфраструктуры.

Новые районы, попавшие в рейтинг Варламова, по его словам, строятся зачастую в чистом поле, и по итогу остаются этим самым полем, только с наличием бестолковых бетонных коробок, которые постепенно превращаются в гетто. Приведем несколько цитат и отзывов по поводу худших по мнению блогера жилкомплексов России – предлагаем вам самим задуматься – актуально ли сказанное для Сургута сегодня?

Например, ЖК «Северная долина» в Санкт-Петербурге – местные жители жалуются на отсутствие социальной инфраструктуры и плохую шумоизоляцию в домах. «Все залито асфальтом и заставлено машинами. Фашисты уделяли больше внимания эстетике и архитектуре концлагерей, чем авторы подобных районов», – рассказывает Варламов.

ЖК «Суворовский» в Ростове-на-Дону представляет собой 70 многоэтажек в поле за городом. Купившие там квартиры люди жалуются на отсутствие дорог, школ, больниц, а также постоянные перебои с электричеством.

Обитатели ЖК «Самолет» в Люберцах (ближнее Подмосковье) рассказывают о том, что у них переполнена поликлиника, где нужно отстаивать огромные очереди для попадания к врачу, а мест в детских садах нет. Может, себя в этом описании узнают жители восточного микрорайона Сургута, где одна поликлиника «Геолог» на огромное пространство, в которое за последние годы заселились десятки тысяч человек – и это не предел, судя по аппетитам девелоперов и отдельных чиновников.

ЖК «Арсенал» в Перми позиционирует свое положение как «полноценное включение территории в общую ткань города», но, по мнению Варламова, это скорее «гангрена, гнойный фурункул на теле города». Жители этого места жалуются на тонкие стены и заставленные машинами дворы.

Микрорайон «Кошелев» (шестое место рейтинга) в Самаре нужно просто показать.

Фото pikabu.ru

Также в рейтинге Варламова на высоких местах оказались город Мурино (фактически, район Санкт-Петербурга), ЖК «Просторный» в Новосибирске («из инфраструктуры есть только пивные»), «Новый Оккервиль» в Кудрово (дом, где в 20 подъездах располагается более 3000 квартир – все тот же Санкт-Петербург). И на первом месте – ЖК «Перспективный» в Ставрополе, который, возможно, оказался там по той причине, что по пути туда на Варламова дважды напали местные вигиланты.

В целом урбанист оценил происходящее в жилищном строительстве в стране как катастрофу. «В ней виновны как чиновники – губернаторы, мэры, которые позволяют строить подобное на своей территории, так и потребители, которые готовы покупать любое говно, что в конечном счете развращает застройщиков», – отмечает Варламов.

Аналогичного мнения придерживается и урбанист Аркадий Гершман, который в интервью СИА-ПРЕСС отмечал, что массовая застройка низкокачественного жилья происходит по той причине, что оно покупается. Если люди перестанут приобретать подобные квартиры, у застройщиков не будет иных способов выжить, кроме как вносить в свои проекты существенные улучшения.

С другой стороны, пока в России настолько бедное население, которое государство финансово стимулирует покупать любые максимально дешевые новостройки, а иных способов получить собственное жилье у людей нет – этот порочный круг будет и дальше вращаться и генерировать ужасные пространства. Так что простор для новых рейтингов у Ильи Варламова еще будет.