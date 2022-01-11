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​«Этими гангренами застроена вся страна» Свежий рейтинг худших жилищных комплексов от Ильи Варламова

Известный блогер составил топ-10 худших районов страны. Сургута там нет, но многое вам покажется знакомым

​«Этими гангренами застроена вся страна» Свежий рейтинг худших жилищных комплексов от Ильи Варламова
Фото ЖК «Просторный», 2gis.ru

Известный блогер Илья Варламов в вышедшем недавно видео составил рейтинг из десяти худших, по его мнению, жилищных комплексов и районов России. Хорошая для сургутян (а также тюменцев) новость в том, что, объездив всю страну и побывав, в том числе, в крупнейшем городе Югры и столице области, Варламов не включил местные новостройки в число самых жутких. Но плохая – в том, что типичные проблемы, которыми переполнены вошедшие в рейтинг жилищные комплексы (а также отзывы на них в сети) до боли напоминают то, что многие сургутяне (в некоторых районах – и тюменцы) видят ежедневно.

В начале автор рейтинга отметил, что, как ни странно, даже в самые бедные годы советского строительства и времена распространения так называемых «хрущевок», как выясняется сегодня, жилье и пространство делали лучше, чем сейчас. Это актуально и для Сургута, где старая советская застройка ценится выше, чем новые микрорайоны, из-за более-менее приличных дворов и, как правило, наличия инфраструктуры.

Новые районы, попавшие в рейтинг Варламова, по его словам, строятся зачастую в чистом поле, и по итогу остаются этим самым полем, только с наличием бестолковых бетонных коробок, которые постепенно превращаются в гетто. Приведем несколько цитат и отзывов по поводу худших по мнению блогера жилкомплексов России – предлагаем вам самим задуматься – актуально ли сказанное для Сургута сегодня?

Например, ЖК «Северная долина» в Санкт-Петербурге – местные жители жалуются на отсутствие социальной инфраструктуры и плохую шумоизоляцию в домах. «Все залито асфальтом и заставлено машинами. Фашисты уделяли больше внимания эстетике и архитектуре концлагерей, чем авторы подобных районов», – рассказывает Варламов.

ЖК «Суворовский» в Ростове-на-Дону представляет собой 70 многоэтажек в поле за городом. Купившие там квартиры люди жалуются на отсутствие дорог, школ, больниц, а также постоянные перебои с электричеством.

Обитатели ЖК «Самолет» в Люберцах (ближнее Подмосковье) рассказывают о том, что у них переполнена поликлиника, где нужно отстаивать огромные очереди для попадания к врачу, а мест в детских садах нет. Может, себя в этом описании узнают жители восточного микрорайона Сургута, где одна поликлиника «Геолог» на огромное пространство, в которое за последние годы заселились десятки тысяч человек – и это не предел, судя по аппетитам девелоперов и отдельных чиновников.

ЖК «Арсенал» в Перми позиционирует свое положение как «полноценное включение территории в общую ткань города», но, по мнению Варламова, это скорее «гангрена, гнойный фурункул на теле города». Жители этого места жалуются на тонкие стены и заставленные машинами дворы.

Микрорайон «Кошелев» (шестое место рейтинга) в Самаре нужно просто показать.

Фото pikabu.ru

Также в рейтинге Варламова на высоких местах оказались город Мурино (фактически, район Санкт-Петербурга), ЖК «Просторный» в Новосибирске («из инфраструктуры есть только пивные»), «Новый Оккервиль» в Кудрово (дом, где в 20 подъездах располагается более 3000 квартир – все тот же Санкт-Петербург). И на первом месте – ЖК «Перспективный» в Ставрополе, который, возможно, оказался там по той причине, что по пути туда на Варламова дважды напали местные вигиланты.

В целом урбанист оценил происходящее в жилищном строительстве в стране как катастрофу. «В ней виновны как чиновники – губернаторы, мэры, которые позволяют строить подобное на своей территории, так и потребители, которые готовы покупать любое говно, что в конечном счете развращает застройщиков», – отмечает Варламов.

Аналогичного мнения придерживается и урбанист Аркадий Гершман, который в интервью СИА-ПРЕСС отмечал, что массовая застройка низкокачественного жилья происходит по той причине, что оно покупается. Если люди перестанут приобретать подобные квартиры, у застройщиков не будет иных способов выжить, кроме как вносить в свои проекты существенные улучшения.

С другой стороны, пока в России настолько бедное население, которое государство финансово стимулирует покупать любые максимально дешевые новостройки, а иных способов получить собственное жилье у людей нет – этот порочный круг будет и дальше вращаться и генерировать ужасные пространства. Так что простор для новых рейтингов у Ильи Варламова еще будет.


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11 января в 07:45, просмотров: 1351, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
11 января в 14:13
Архитектура и социально-экономическое положение граждан России тесно переплелись в нашей новейшей истории. Чем ниже уровень жизни граждан тем скромнее и убогее их жилища. Это аксиома. Поэтому и возникают эти гетто муравейники в городах. Такое жилье по карману считающемуся средним классом, а по сути нищему населению страны. А таковых почти 2/3 граждан. Странная вещь. В советский период строили бесплатное жилье, но не такое убогое. То тех пор пока Хрущев выпустил своё известной постановление об устранении излишеств в архитектуре. Вспомним жилые дома сталинки. Каждый дом сегодня отличается отсоседнего. И главное потолки высокие. Да и пятиэтажные жилые дома 1955 года из кирпича строили с элементами архитектурного изыска со всякими арочками и прочими наворотами. Есть такой район в Москве в районе метро Октябрьского поля. Да и в Сургуте первое четырехэтажное общежитие нефтяников на перекрёстке улиц Артема и Энтузиастов построили с оригинальным фасадом. Хотя жилье тогда катастрофически не хватало для специалистов. Можно было гнать бетонные бараки без соц инфраструктуры. А вот нет! К примеру в ладах было построить к 1975 году 400 тысяч метров квадратных жилья и 5 школ. Не говоря об детских садах, магазинах и других объектах соцкультбыта. А сейчас вводят в год более 200 тысяч м2 жилья, причём самого эконом класса. А школы? Их это не волнует. Это дело муниципалитета присматривать за социалкой. Вот так социально- экономическое положение граждан привело к прогрессировали гангрен на живом теле городов. Получается замкнутый круг. Бедное население- гангрены на теле общества- гангрены на теле городов. Как разорвать этот порочный круг? Нужно идти от обратного. Создавать прекрасные по архитектуре жилищные кварталы в комплексе с социальной инфраструктурой. Это задача застройщиков А задача государства обеспечить повышение материального благосостояния граждан чтобы это жилье стало доступным. Сегодня государство идёт другим путём. Доступность жилья они решают за счёт бараков 21 века- гетто-муравейников. Это тупик.

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