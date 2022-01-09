Каким останется 2021 год в нашей памяти — наглядно

2021-й — год массовой вакцинации. Прививаются и добровольно, и недовольно: несмотря на то, что официально прививка объявлена личным делом каждого, фактически россияне, которые не поставили вакцину, столкнулись с множеством ограничений. Фото: РИА Новости

Это еще и год космической гонки: миллиардер Ричард Брэнсон выиграл у конкурента Джеффа Безоса несколько часов и отправился на околоземную орбиты раньше своего визави. Фото: GettyImages

Россия не отстает: ради съемок кинофильма «Вызов» актриса Юлия Пересильд отправилась на МКС. Полет нормальный! Фильм ждем в кинотеатрах. Фото: ТАСС

В космос полетели Брэнсон, Безос, Пересильд, а человеком года назван Илон Маск, по словам редакции Time, «человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам» — список эпитетов можно продолжать до бесконечности. Фото: TIME

На земле достаточно потрясений. Так, Афганистан окончательно перешел в руки талибов, которые пообещали построить приличное государство. Пока получается не очень. Фото: Reuters

Настолько «не очень», что в самолеты, которые вылетали из кабула в Америку, выстроились гигантские очереди — люди буквально висли на вылетающие лайнеры. Фото: Reuters

В США без потрясений тоже не обошлось, но они оказались веселее: после поражения Трампа на выборах президента в Белый дом заявились его сторонники, обеспечив интернет массой мемов. Фото: GettyImages

Выборы прошли не только в Америке: для Сургута 2021-й стал годом смены власти. Так, в январе-феврале город наблюдал за попытками избрать главу — им стал в итоге экс-депутат окружной думы Андрей Филатов. Фото: admsurgut.ru

А осенью сургутяне определились с составом аж четырех парламентов — городского, окружного, областного и федерального. Несмотря на то, что состав думы Сургута серьезно обновился, аполитичное население этого, кажется, даже и не заметило. Фото: 86.ru

Избранный президент Америки Джо Байден, естественно, попал на обложку журнала Time — но главным в изображении стал не он, а российский лидер Владимир Путин. Фото как бы намекает, что Байдену придется выстраивать диалог с ершистым коллегой. Фото: TIME

Диалога пока не получается, хотя попытки есть: за первой встречей Байдена и Путина следил весь мир, но ничего конкретного по результату разговора ни американский, ни российский лидер не сказали. Фото: APN

Сказала в итоге Ангела Меркель: канцлер ФРГ под занавес года попрощалась с политикой и покинула пост руководителя страны. Фото: «Дождь»

Не менее разговорчивой оказалась дочь российского оппозиционера Алексея Навального: Дарья получила премию Сахарова за своего отца, сидящего в покровской колонии и произнесла речь, которую оппозиция разбирает на цитаты. Фото: APN

Сторонники Навального в течение года предпринимали попытки протестовать — после того, как оппозиционера арестовали, в ряде городов прошли митинги. Самыми многочисленными стали собрания в Москве. Фото: «Дождь»

И даже в аполитичном Сургуте холодная погода не стала преградой для сторонников Навального, которые несколько раз выходили на площадь Советов. Горожане, кстати, подготовились: ни одного лозунга в поддержку политика — и хоровод вокруг елки. Полиции просто не к чему было придраться. Фото: siapress.ru

Зато стражи порядка проявили достаточно внимания протестующим против практики Минюста каждую неделю обновлять реестр организаций — иностранных агентов. В список попадают СМИ и отдельные персоны, при этом ряд из них заявляет об отсутствии даже намеков на иностранное финансирование. Минюст не слышит. Фото: meduza.io

В Америке свои протесты: поклонники Бритни Спирс летом выходили на улицы с плакатами «Освободите Бритни» — поп-звезда 13 лет находится под опекой своего отца, запрещавшего ей буквально все (кроме зарабатывания огромных денег). К концу года артистке удалось вернуть свою жизнь в свои же руки. Фото: TMZ

Пока все говорят, английская королева молчит: Елизавета II в этом году овдовела, потеряв мужа — принца Филиппа, который совсем немного не дожил до своего 100-летия. Фото: Reuters

При этом мир ждет комментариев от Елизаветы после скандального интервью ее внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые вскрыли множество неприглядных фактов из жизни королевской семьи. Фото: twitter.com

Молча празднуют китайцы: компартия КНР отметила столетний юбилей, который не обошелся без массового — очень организованного веселья, как обычно, очень фотогеничного. Фото: Xinhua

Зато шумно на границе Белоруссии с Польшей: сюда хлынул поток беженцев, к организации которого лидеры стран Евросоюза заподозрили президента Александра Лукашенко. Тот, конечно, все отрицает. Фото: sputnik.ru

Вместе с фотографиями беженцев по интернету разлетались и другие изображения. Героем мемов в этом году стала сургутянка: собака Белка облюбовала скамейку на теплой остановке. Фотографией балдеющего пса восхищается весь интернет, а сама Белка уже нашла дом не где-нибудь, а в Москве. Фото: sitv.ru

При этом помимо интернета в мире достаточно развлечений: в 2021-м наконец прошла долгожданная Олимпиада-2020 (год в названии менять не стали) — грандиозное открытие прошло в Токио. Фото: Reuters

Очнулась даже ABBA: шведская поп-группа выпустила первый за 40 лет студийный альбом и анонсировала концерты, в которых, правда, примут участие не сами артисты, а их ABBAтары. Фото: abbasite.com

Алек Болдуин потряс мир — увы, не новой ролью: во время съемок фильма «Ржавчина» актер выстрелил в оператора-постановщика Галину Хатчинс — оружие оказалось заряжено боевыми патронами, женщина погибла. Фото: news.ru

Мир трясли и вулканы: извержение Этны в Италии парализовало жизнь Сицилии, а фото статуи Непорочной Мадонны на фоне бушующей лавы стало одним из самых популярных снимков этого года. Фото: APN

Это не сибирская тундра под снегом. Это Канары. Остров Пальма в ноябре скрылся под пеплом — местный вулкан Кумбре-Вьеха не думал успокаиваться целый месяц. Фото: meduza.io