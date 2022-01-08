Те, кто ушел в 2021-м

Итог любого года — это еще и скорбная галерея тех, кто навсегда в нем остался.

Владимир Коренев

80 лет

Актер театра и кино, ставший известным после роли Ихтиандра в «Человеке-амфибии»: однако это не единственная работа — он играл в «Сирано де Бержераке», «Мастере и Маргарите», «Криминальном таланте» и других фильмах.

Геннадий Бухтин

60 лет

Первый заместитель губернатора Югры в конце 2020 года был госпитализирован с диагнозом COVID-19 — отправлен в Москву. Умер от осложнений, вызванных коронавирусом, 9 января нового года.

Ларри Кинг

87 лет

Король интервью, американский журналист долгие годы вел именное шоу: попасть к нему в эфир мечтали все хоть сколько-нибудь значимые персоны.

Борис Грачевский

71 год

Кинорежиссер, сценарист, бессменный худрук детского киножурнала «Ералаш» умер от COVID-19 на фоне прогрессировавшего онкологического заболевания. Наследники до сих пор делят имущество Грачевского — скандалы не дают его имени уйти с новостных лент.

Василий Лановой

87 лет

Актер театра и кино, запомнившийся советским и российским зрителям по ролям в фильмах «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других. Актер был востребован до глубокой старости: последний фильм с его участием вышел, когда Лановому было 82 года.

Андрей Мягков

82 года

Новосельцев в «Служебном романе», Хвостов в «Гараже» и, конечно, Женя Лукашин в «Иронии судьбы, или С легким паром!» — звездный час актера Андрея Мягкова пришелся на съемки у режиссера Эльдара Рязанова. Представить Новый год без Жени и Нади не решится ни один россиянин.

Нина Шевцова

86 лет

Сопредседатель клуба «Фронтовые подруги» скончалась в конце февраля на 87 году жизни — 50 лет из них она прожила в Сургуте, на протяжении всего этого времени ни одно военно-патриотическое городское мероприятие не обходилось без нее, ее баяна и собственных стихов.

Александр Липницкий

68 лет

Рок-музыкант, участник легендарной группы «Звуки Му», культуролог, почетный архивариус русского рока, бережно хранивший его историю — Липницкий погиб, пытаясь спасти тонущего пса.

Леонид Борткевич

71 год

Певец, вокалист классического состава ВИА «Песняры», спевший такие всенародные шлягеры, как «Беловежская Пуща», «Александрина», «Олеся» «Березовый сок» и другие. Причиной смерти артиста стал сахарный диабет.

Татьяна Проценко

53 года

Любимая всеми детьми Советского Союза Мальвина из «Приключений Буратино» умерла после того, как у нее был диагностирован рак. Болезнь нашли в 2018 году, успели купировать развитие, но спусти три года недуг вернулся.

Егор Лигачев

100 лет

Политический тяжеловес и долгожитель — бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области прожил ровно сто лет, став свидетелем сразу двух веков.

Принц Филипп

99 лет

Герцог Эдинбургский, супруг английской королевы Елизаветы II, балагур и весельчак, принц Филипп не дожил до своего столетия два месяца: он перенес операцию на сердце и оставил этот мир.

Эль Риситас

65 лет

Хуан Хойя Борха, испанский комик, стал известен на весь интернет в 2010-х после публикации видео одного из телешоу, в котором он, заразительно смеясь, рассказывал одну из историй из жизни. Смех стал его фирменным знаком: даже имя Эль Риситас в переводе с испанского значит «Хохотун».

Сергей Полукеев

52 года

Один из самых известных сургутских чиновников умер в июне — менее месяца назад он вернулся в администрацию города на должность заместителя градоначальника. С именем Полукеева связаны масштабные проекты по преображению Сургута — такие, как избавление от трущобных рынков в районе Строителей и на Набережном проспекте и многие другие.

Слава Сэ

52 года

Писатель Вячеслав Солдатенко, более известный как сСлава Сэ, сначала прославился в интернете — долгое время он выкладывал в свой блог юмористические зарисовки из жизни. Они стали основой нескольких книг. Слава Сэ, как и многие герои этой рубрики, стал жертвой коронавируса.

Анатолий Лысенко

84 года

Тележурналист, экс-руководитель программы «Взгляд» и телеканалов РТР и «ТВ Центр», генеральный директор Общественного телевидения России, скончался в июне на 85-м году жизни.

Владимир Меньшов

81 год

Советский и российский кинорежиссер и актер, обладатель «Оскара» за кинофильм «Москва слезам не верит», автор других не менее любимых народом фильмов, в числе которых «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и другие, скончался в июле от последствий ковида.

Александр Стефанович

76 лет

Актер, режиссер и продюсер Александр Стефанович, однако, сегодня более известен как первый муж Аллы Пугачевой — именно с ним она завоевала всесоюзную известность. После развода с примой Стефанович снял ряд фильмов, в числе которых, например, «Душа» с вечной конкуренткой экс-супруги Софией Ротару.

Хайме Гарса

67 лет

Мексиканский актер, дорогой сердцу возрастной аудитории России — он сыграл заметные роли в двух хитовых сериалах, которые показали по отечественному ТВ в начале 90-х: в «Просто Марии» он был вечно страдающим по главной героине Виктором Карено, в «Дикой Розе» — неудачливым ухажером Эрнесто Рохасом.

Жан-Поль Бельмондо

88 лет

«Профессионал» — и этим все сказано: французского актера, любимца публики Жана-Поля Бельмондо не стало в возрасте 88 лет — но даже в этом почтенном возрасте он бередил сердца женщин по всему миру.

Евгений Зиничев

55 лет

Глава российского МЧС погиб в сентябре, спасая жизнь человека на межведомственных учениях: оба упали с обрыва во время посещения новой пожарной части в Красноярском крае.

Петр Мамонов

70 лет

Советский и российский рок-музыкант, вокалист группы «Звуки Му», в дальнейшем — актер, сыгравший главные роли в фильмах «Такси-блюз» и «Остров» после смерти от последствий коронавируса едва ли не был причислен к лику святых — сказалось послевкусие от роли в «Острове», где Мамонов создал образ праведного отшельника.

Джеймс Майкл Тайлер

59 лет

Всего дна роль — но какая! Тайлер сегодня известен как Гантер из «Друзей» — бариста в кофейне, безответно влюбленный в героиню Дженнифер Энистон. Его не стало в октябре — последние годы он болел раком, но не афишировал это.

Игорь Кириллов

89 лет

Легендарный диктор телевидения — советского и российского рассказывал с экранов новости всей стране: более 20 лет он был ведущим программы «Время», также вел и другие передач, включая трансляции парадов с Красной площади.

Павел Свербягин

95 лет

Ветеран Великой Отечественной войны умер на 96-м году жизни. В 17 лет он ушел на войну, получил множество наград. После ВОВ долгое время служил в Германии, после вернулся на Родину, а с 1985 года жил в Сургуте.

Николай Горбунов

95 лет

Ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в ноябре. На войне он принимал участие в освобождении ряда советских республик от фашистского ига — за это отмечен многочисленными орденами и медалями.

Виктор Коклюшкин

75 лет

Советский и российский писатель-сатирик: его монологи произносили со сцены лучшие юмористы от Евгения Петросяна до Ефима Шифрина. В конце 80-х и сам стал выходить на сцену. Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.

Валерий Гаркалин

67 лет

Народный артист России получил известность после съемок в кинофильмах «Ширли-мырли», «Бедная Саша» и других — параллельно он играл в театре, принимая участия в антрепризах и активно гастролируя.

Нина Русланова

75 лет

Актриса, игравшая в множестве постановок Театра имени Вахтангова, а также в кино- и телефильмах «Мой друг Иван Лапшин», «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Участок» и других умерла в конце ноября после продолжительной болезни.

Александр Градский

72 года

Первый советский рокер, кинокомпозитор, руководитель собственного театра песни — биография Александра Градского широка и объемна; творчество, однако, не рассчитано на широкие народные массы, которые, вероятно, запомнят его как исполнителя песни «Как молоды мы были» и наставника в шоу «Голос».

Анатолий Нечушкин

89 лет

Сургутский энергетик, автор проекта ГРЭС-1, долгое время возглавлявший электростанцию, последовательный критик городской власти — Нечушкин, несмотря на почтенный возраст, умер неожиданно для всех, кто его знал: энергии в нем было всегда предостаточно.

Марк Рудинштейн

75 лет

Продюсер, актер, основатель фестиваля «Кинотавр» ушел в декабре: он не успел оправиться от экстренной операции на сердце — его убил очередной сердечный приступ.

Сергей Соловьев

77 лет

Кинорежиссер, сценарист, продюсер, автор фильма «Асса» для жителей Югры запомнится также и как президент фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

Дмитрий Зимин

88 лет

Бизнесмен и благотворитель: Дмитрия Зимина знают как создателя сотового оператора «Билайн» и как мецената, финансировавшего ряд просветительских и научных проектов — заслуги признаны журналом Forbes, включившим Зимина в список 100 влиятельных россиян столетия.