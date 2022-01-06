Массовые беспорядки в Казахстане поутихли, но продолжаются

Протесты в Казахстане из-за повышения цен на газ превратились в массовые беспорядки, из-за которых в стране ввели режим ЧП до 19 января и комендантский час. Правительство подало в отставку. Интернет до сих пор не работает.

Видео: ZTB | QAZAQSTAN

Что произошло прошлой ночью и как дела обстоят сейчас – читайте в данном обзоре.

Захваты

В Алмате бунтовщики захватили и сожгли здание администрации (в нескольких муниципалитетах Казахстана также произошли подобные инциденты). По словам источника «Спутник Казахстан», строение горело «открытым пламенем».

Фото: ORDA

Огню также предали филиалы партии NurOtan в разных городах.

В мегаполисе ночью был захвачен аэропорт, в ходе столкновений погибло два силовика. На данный момент воздушная гавань вновь находится под контролем государства, однако рейсы отменены.

Видео: «Спутник Казахстан»

По данным издания «База», были захвачены здания КНБ (аналог российского ФСБ) и Комитета по безопасности. Оттуда бунтовщики унесли все оружие.

Сегодня, 6 января, протестующие окружили несколько алматинских больниц и не пропускают туда ни пациентов, ни врачей.

Пожар также зафиксирован в бизнес-центре, где располагались редакции телекомпаний Первый канал Евразия, НТК, МИР, радио Европа Плюс, Монте Карло, Русское Радио Азия, изданий Zakon.KZ, BLUESCREEN.KZ и других.

Мародеры

Некоторые казахстанцы начали воровать товар из магазинов, оставшихся без защиты. Представитель торговой сети Магнум (примерно сопоставима с российскими гипермаркетами «Лента» и «Окей») заявил местным СМИ, что 11 точек было разграблено полностью, столько же магазинов пострадало. Судя по записям видеокамер, мародеры были вооружены.

Кроме того, очень сильно пострадали магазины техники. Российские и казахские телеграм-каналы публиковали ролики, на которых изображены люди, утаскивающие смартфоны, планшеты, и даже телевизоры.

Также в объектив камер попал момент «штурма» одного из алматинских отделений банков бульдозером.

Видео: Ateo Breaking

Во время захвата администрации мегаполиса протестующие обнаружили сейф с несколькими миллионами тенге. По словам участников беспорядков, каждому раздавали по 2000 у здания парламента.

Действия правительства

Правительство установило предельные цены на сжиженный автогаз, передает «Спутник Казахстан»:

в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – 50 тенге за литр (в отдаленных районах – свыше 200 км – 55 тенге за литр);

в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях – 60 тенге за литр (в отдаленных районах – 65 тенге за литр);

в Алматы – 65 тенге за литр;

в столице, Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях – 70 тенге за литр (в отдаленных районах – 75 тенге за литр).

По требованию президента Касыма-Жомарта Токаева в страну введут войска ОДКБ (Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан) в целях охраны государственных и военных объектов, а также для оказания содействия силам правопорядка. Минобороны России опубликовало видео с момента вылета десантников.

Утром 6 января в Алмате провели «зачистку». Жителям города рассылают СМС-оповещения о том, что проходит антитеррористическая операция и необходимо остаться в безопасном месте. Несмотря на это, люди продолжают выходить на улицы.

Каникулы для школьников продлили до 17 января, для студентов вузов и колледжей – до 26го. Детские сады работают в зависимости от ситуации в населенных пунктах.

В Казахстане организовали горячую линию для предоставления информации о пострадавших и пропавших без вести. Семьи погибших сотрудников полиции и вооруженных сил получат материальную поддержку.

Отдельная следственная группа будет привлекать виновников беспорядков к ответственности.

Банки и аэропорты временно приостановили свою работу в целях безопасности.

Пострадавшие и погибшие

На момент публикации материала в ходе протестных акций пострадало более тысячи человек (из них 400 казахстанцев госпитализированы, 62 находятся в реанимации). Глава страны заявил, что бандиты нападают на силовиков – якобы издеваются над ними и водят по улице голышом. Также есть сообщения о том, что мародеры насилуют женщин.

Граждане в соцсетях просят не открывать незнакомцам дверь, так как некоторые злоумышленники представляются сотрудниками полиции.

13 сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе столкновений в Алматы, передает «Спутник Казахстан». 353 полицейских получили ранения. По данным источников, обнаружены тела двух обезглавленных силовиков.

В нескольких городах митинги удалось подавить. Некоторые СМИ сообщают, что в части муниципалитетов протестующие разошлись самостоятельно.