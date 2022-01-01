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​СИА-ПРЕСС 2021. Вирусная демократия — в избрание главы Сургута вмешалась «корона», и не только

Выборы главы Сургута в 2021 году прошли не без проблем

​СИА-ПРЕСС 2021. Вирусная демократия — в избрание главы Сургута вмешалась «корона», и не только
Фото siapress.ru

Начинаем публиковать материалы из итогового выпуска газеты «Новый Город» за 2021 год.

Начало 2021 года в Сургуте проходило под знаком выборов главы. Еще совсем недавно, в начале декабря 2020 года, ничего не предвещало – Вадим Шувалов готовился к парламентским выборам, чтобы составить максимально удобную для себя городскую думу, а затем зайти на второй срок. Но не тут-то было – его оперативно «перебросили» в кресло замгубернатора Югры, и пошел процесс подготовки к избранию нового мэра – по планам правительства округа, им должен был стать депутат думы Югры Андрей Филатов.

Прямых выборов главы в Сургуте нет уже с 2015 года. Процедуру всенародного волеизъявления заменила двухступенчатая система отбора: объявляется конкурс, туда приходят все желающие с базовым пакетом документов, конкурсная комиссия (состоит из четверых представителей губернатора и четверых представителей от думы Сургута) проводит собеседования и направляет городским депутатам для итогового выбора не меньше двух кандидатов.

Конкурс на выборах 2021 года отличился тем, что на него пошли, мягко говоря, все. Журналисты, безработные, нефтяники, чиновники, депутаты – итого заявился 61 кандидат. Одного не было – того, кого окружное правительство хотело видеть на посту главы Сургута. Все потому, что он слег с коронавирусом и не смог приехать на сдачу документов. Так сама природа вмешалась в демократический процесс в нашем городе.

Исправлять ошибки природы пришлось человеку – точнее, людям, занимающимся проверкой документов от кандидатов. Внезапно выяснилось, что из всех претендентов, которые принесли в комиссию заявки на участие (среди них были опытные и известные люди и действующие депутаты – например, Евгений Барсов и Михаил Селюков, оба из ЛДПР), правильно оформить документы смог лишь один – работник Сургутнефтегаза Артур Романов. А это значит, что конкурс не может быть признан состоявшимся.

И только дума Сургута приготовилась объявить новый конкурс, как случилось неожиданное. Евгений Барсов в суде попытался оспорить решение комиссии о фактическом снятии всех кандидатов, и на первом этапе у него что-то начало получаться – судья постановил парламенту приостановить объявление второго конкурса до выяснения обстоятельств. Ситуация подвисла.

Рассмотрение дела было назначено на 3 февраля, но потом внезапно заседание суда перенеслось на утро 29 января, а дума (по чудесному совпадению) решила собраться и обсудить новый конкурс в тот же день, только после обеда. Сложно в это поверить, но судья отклонил иск Барсова, а депутаты в тот же день запустили процедуру по повторному поиску будущего главы.

На этот раз все получилось. В конце февраля перед думой города встали три кандидата: замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Юрий Валгушкин, работник контрольно-счетной палаты Сургутского района Алла Сыч и депутат думы Югры Андрей Филатов. С начала марта в городе начался очередной большой политический цикл с новой командой администрации, которая (к слову, как и пять лет назад) с места в карьер была вынуждена заниматься большими парламентскими выборами.


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Сегодня в 17:41, просмотров: 39, комментариев: 0
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