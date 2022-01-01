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​Спите? А Россия изменилась – с боем курантов в стране вступила в действие новые законы

Пенсии, выплаты, отмена техосмотров – какие законы вступили в силу 1 января 2022 году

​Спите? А Россия изменилась – с боем курантов в стране вступила в действие новые законы
Фото pixabay.com

Встретив Новый год, россияне могли даже не заметить, как с последним ударом курантов их жизнь стремительно поменялась, иногда – даже в лучшую сторону. Публикуем обзор главных изменений в законах и правилах России, вступивших в силу в новогоднюю ночь.

Деньги!

Первый пункт – разумеется, деньги. Минимальный размер оплаты труда вырос более чем на 1000 рублей – с 12 792 до 13 890 рублей. Меньше этой суммы полноценно трудоустроенный работник получать не может, плюс – от нее же «пляшут» все важные социальные выплаты, а именно декретные и больничные. К слову, больничные листы теперь станут исключительно электронными – меньше бумажек, больше кислорода. В некоторых случаях даже заявления писать не придется.

Более того – пособия по беременности и выплаты на детей будут особым образом «окрашены», чтобы банки не могли автоматически взыскивать их за долги – только после запроса и согласия обладателя.

Пенсии в России так же выросли на почти шесть процентов, в среднем – на ту же 1000 рублей. Произошел очередной сдвиг по пенсионной реформе – в 2022 году на заслуженный отдых выйдут женщину в возрасте 56,5 лет и мужчины 61,5 лет – если они выполнили необходимые требования по стажу и прочим формальностям.

Еще один бонус: если вы продаете квартиру или иное имущество, которым владели менее трех лет, что подвергает вас необходимости уплатить НДФЛ, но при этом сумма меньше одного миллиона в случае недвижимости и 250 тысяч рублей в случае другого имущества, то это даже не надо декларировать.

Заплатили налоги? Верните побольше

Система налоговых вычетов в России стала проще и веселее. Теперь можно оформить оные для возврата части денег, вложенных в походы в спортзалы (правда, только в те, что входят в реестр Минспорта) на свою семью и детей. Плюс – уведомление об имущественных и социальных вычетах государство будет направляться работодателю по заявлению от будущего получателя.

Общепиту – жить!

Бизнесу в сфере общественного питания государство пытается помочь в условиях давления пандемии – для предприятий, чем доход не выше двух миллиардов рублей (таких много) будет отменен НДС. Но есть условие – сотрудники должны получать зарплаты не ниже средних по региону.

В деревню, в глушь, с кэшбэком!

Туристический кэшбэк с 1 января распространился на так называемый «сельский туризм». Так что можно будет ездить в небольшие города и поселения, жить на фермах, юртах, бунгало, ходить в туалет в соседнее небольшое помещение, и получать заветный возврат от государства в размере 20 процентов (максимум 20 000 рублей) – если все было оплачено картой «Мир». По другим, менее экзотическим направлениям, туристический кэшбэк тоже будет работать. За подробностями и списком мест, где можно отдохнуть в родной стране – на сайт мирпутешествий.рф.

Техосмотр – всё

Чуть ли не в последний день минувшего года Владимир Путин подписал закон об отмене техосмотра. Точнее, не совсем отмене – процедуру нужно будет пройти для постановки на учет автомобиля или мотоцикла старше четырех лет, а вот для получения страховки этим заниматься уже не придется.

Пушкинская «пятерка»

«Пушкинские карты», по которым молодые люди могут ходить на разные культурные мероприятия, по некоторому российскому обычаю «обнулились» в новогоднюю ночь (если на них оставались средства от первоначальных 3000 рублей – они сгорели), превратились в тыкву, а затем пополнились на 5000 рублей. Эта сумма теперь станет постоянной и будет обновляться раз в год. Ее можно инвестировать в поход на выставки, в музеи и прочие события, ожидается, что с 1 февраля можно будет даже ходить в кино – но только на российские фильмы.


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Сегодня в 11:24, просмотров: 117, комментариев: 0
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