Как в Сургуте вывозят мусор перед Новым годом?

Накануне состоялось заседание штаба по горхозяйству. Сургутский филиал мусорного оператора «Югра-Экология» сообщил о том, что за 2020-2021 год в муниципалитете полностью обновили технику и поставили 3000 контейнеров. Впрочем, в администрацию продолжают поступать недовольные сообщения от местных жителей, только касаются они частоты уборки.

Большая прогулка журналистов СИА-ПРЕСС не ограничилась оценкой уборки снега во дворах. Мы также посмотрели, насколько хорошо вывозят мусор, и у нас сложилось спорное впечатление.

Толстого, 16

Баки закрыты от снега – хорошо. Плохо только, что некоторые горожане оставляют мусор рядом. Впрочем, кое-какие отходы позволяют голубям пережить зимний день.

Мечникова, 8

Навес защищает от снега и дает возможность выбрасывать свои отходы. Но площадка не убрана. Скорее всего, виной всему нерасторопные УК.

50 лет ВЛКСМ, 4

Здесь пусть и нет защиты от осадков, зато чисто.

50 лет ВЛКСМ, 8

Специалисты УК выкатили из отсека незаполненный контейнер для последующей уборки.

50 лет ВЛКСМ, 13

Баки не заполнены, однако горожане почему-то оставили часть мусора рядом с ними.

30 лет Победы, 60/1

Контейнеры не переполнены и закрыты от снега навесом.

Мира, 8

Сначала хотелось пожурить регоператора, но после того, как была сделана эта фотография, приехал мусоровоз. Чуйка, не иначе.