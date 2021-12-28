Югорчан продолжают завлекать в пирамиды и инвестпроекты

Финансовые мошенники продолжают различными способами атаковать доверчивых жителей Югры, отнимая у них деньги. На фоне повышенного интереса россиян к фондовому рынку в интернете активно предлагают якобы высокодоходные инвестиции на биржах, «вложения в криптовалюты», а также онлайн-игры для детей и подростков. Желание легко заработать заставляет югорчан не только отдавать свои сбережения, но и брать крупные кредиты.

А ты точно брокер?

По данным УМВД по ХМАО–Югре, участились случаи, когда граждан обманывают лжеброкеры, предлагая инвестировать на электронных торговых площадках. Как правило, они находят жертв в социальных сетях и популярных мессенджерах. Всплывающая реклама обещает приумножить сбережения в несколько раз, видеоролики с известными людьми, например, популярными блогерами рассказывают об «уникальной схеме заработка». Ссылки из рекламы предлагают клиенту оставить заявку на консультацию. Затем, представляясь брокерами или сотрудниками инвестиционных платформ, названия которых часто созвучны с брендами крупнейших банков, нефтегазовых и IT-компаний, мошенники обещают «золотые горы», гарантируют доходность и возврат вложенных средств. Часто злоумышленники предлагают людям купить ценные бумаги неких компаний, которые якобы в ближайшее время вырастут в цене в несколько раз, а если не вырастут – компания обещает выкупить их обратно с премией. Аферисты убеждают скачать мобильное приложение или программу удаленного доступа, зарегистрироваться на сайте биржи и переводить деньги. Удивительно, но на такие уловки попадаются даже люди, которые совсем недавно потеряли немалые деньги в пирамиде «Кэшбери».

Криптовалюта озолотит, но не тебя

Еще одна схема – вложения в криптовалюту. При этом нелегальные компании зачастую предлагают инвестировать в несуществующую или экзотическую криптовалюту, которая ничего не стоит. В итоге начинающие инвесторы вкладывают настоящие деньги в «фантики».

Молодежь и подростков стали вовлекать в различные онлайн-игры, предлагающие легкие и быстрые деньги. Пользователя призывают зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью купить, например, определенного персонажа или виртуальную недвижимость, которые должны приносить реальный доход. Но для того чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков – как правило, знакомых или родственников. Очевидно, что принцип такой игры – сетевой маркетинг, как и в финансовых пирамидах. Если нет новых игроков – проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести уже нельзя, их к тому времени вывели за вас.

Дело МММ живет

«Мошеннические интернет-проекты активно вовлекают новых клиентов. Некоторое время они могут имитировать рост доходов своих клиентов, даже иногда выплачивают дивиденды за счет средств новых участников, но, собрав нужную сумму, неожиданно останавливают выплаты. Иногда люди полагают, что успеют получить фантастические проценты и вовремя «выскочить» из проекта. Но это заблуждение. В таких играх зарабатывают только организаторы, а вернуть потерянные деньги нереально», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.

Только за девять месяцев 2021 года Банк России выявил в целом по стране 424 организации и интернет-проекта, имеющих признаки финансовых пирамид. Это в три раза больше, чем годом ранее.

Распознать финансовую пирамиду можно по следующим признакам:

- Обещает высокую доходность – в несколько раз больше рыночного уровня;

- Гарантирует заработок – это запрещено на рынке ценных бумаг;

- Агрессивно рекламируется в СМИ и интернете;

- Не имеет лицензии Банка России на ведение соответствующей деятельности на финансовом рынке;

- Выплачивает денежные средства за счет привлечения средств новых участников;

- Не раскрывает информацию о своей деятельности, отсутствует финансовая отчетность;

- Не ведет реальную экономическую деятельность, не производит продуктов или конкретных услуг.

По закону оказывать финансовые услуги в России имеют право только те организации, которые имеют лицензию Банка России или состоят в специальных реестрах.

Убедиться в легальности компании, привлекающей деньги, можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию».

С июня 2021 года Банк России публикует на своем сайте список организаций с признаками нелегальной деятельности, то есть с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Сейчас в списке представлены более 3,6 тыс. компаний, выявленных с 2020 года по всей стране.

Если вы или ваши близкие узнали о нелегальных компаниях, сообщите об этом в правоохранительные органы и Банк России. Подробную информацию о вкладах, инвестициях и мошенничестве на финансовом рынке можно найти на сайте fincult.info.