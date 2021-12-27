Глава Сургута подвел итоги 2021 года и поделился планами на 2022-й

27 декабря мэр Сургута Андрей Филатов дал итоговую пресс-конференцию. Самые интересные вопросы и ответы на них читайте в этом обзоре siapress.ru.

Покупка «Вершины»

Фото: Пикабу

Разговоры о том, что ТЦ «Вершина» станет пристанищем для музейного или культурного кластера, ходят давно. И после очередной перепродажи объекта эта тема всплыла вновь. Во время одной из конференций губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что покупка «Вершины» должна рассматриваться в первую очередь со стороны необходимости: «У этой идеи должен быть выгодоприобретатель, заказчик – какая-то часть населения. Если это будет – дальше мы, используя законные инструменты, будем определяться с этим имущественным комплексом».

Корреспондент siapress.ru спросил у главы города, есть ли такой запрос у местной администрации.

«У нас своего имущества столько, что с ним бы разобраться. Мы уже провели ревизию, посмотрим, насколько имущество пригодно к использованию. «Вершина» – проект серьезный, предлагать региону купить этот ТЦ и сделать там культурный кластер я пока не готов. У нас есть «Петрушка», «Строитель», станция юннатов, сначала с ними надо разобраться», – ответил Филатов.

Станция юннатов

Фото: siapress.ru

В 2022 году в Сургуте планируют снести станцию юных натуралистов. На эти цели направят 15,5 миллиона рублей. Об этом стало известно из ответа прокуратуры Югры депутату Тюменской областной думы от ЛДПР Александру Лобову. Городские власти анонсировали строительство нового здания в феврале 2021 года.

«Есть наработки, буквально неделю назад состоялась встреча с инвестором, он уже полгода прорабатывает этот вопрос. На том объекте, который планировался как новый «дом» для животных, уже есть некая оферта, предложена концепция именно с образовательной функцией», – сообщил мэр.

Дом пионеров

Фото: siapress.ru

Год назад предыдущая команда администрации Сургута во время заседания комитета по бюджету думы заявляла, что реконструирует многострадальный Дом пионеров, который сейчас находится в аварийном состоянии. На это собирались выделить деньги из муниципального бюджета. Однако с тех пор никаких новостей не слышно. Корреспондент siapress.ru спросил, на каком этапе сейчас решение данного вопроса.

«На стадии обсуждения. У нас есть ряд объектов, которые требуют вдумчивого решения. Очень просто взять и закрыть проект, снести, тему закрыть. Мы взяли себе время, чтобы концептуально оживить эти объекты, но с условием современных реалий, привлечением инвесторов, не размывая социальную функцию. Нам надо время, чтобы наша задумка состоялась не в виде прожекта», – прокомментировал Филатов.

Аварийное жилье

Фото: siapress.ru

Продолжая тему ветхих строений, у главы нефтяной столицы спросили, как обстоят дела с переселением людей из аварийных домов.

«На следующий год мы запланировали взаимодействие с застройщиками, это мы озвучим позже. По последним данным, мы в 2021 расселили больше 27 тысяч квадратных метров жилья. Больше 650 семей переехали в новые квартиры. Такого объема расселения в Сургуте с начала программы в 2011-2012 году не было», – резюмировал мэр.

Автовокзал на ж/д

Фото: siapress.ru

Новый автовокзал в Сургуте, скорее всего, разместят на территории на ж/д. Градоначальник подметил, что в ходе исследования этого варианта, он увидел больше плюсов, чем минусов. Однако на сегодняшний день эта концепция только прорабатывается.

«Маршрутизация пассажиропотока происходит в этой локации. Пока мы на этом сходимся. Проектная работа должна у нас начаться в начале февраля», – добавил Филатов.

Газпромовская «свечка»

Фото: informugra.ru

Недостроенный офис компании «Газпром переработка» поделят между собой чиновники и социальные службы. На первых этажах также могут расположить культурный кластер для молодежи.

«Уже идет процесс передачи городу. Первые этажи – самые доступные должны быть под общественные пространства. Может быть МФЦ или у нас есть творчески настроенные жители, которые хотят реализовать себя через арт-резиденции. Концепция только такая. А уж если мы и будем делать это офисным зданием для чиновников, то это все повыше», – резюмировал градоначальник.

Очистка вод Саймы

Фото: siapress.ru

В реку популярного в городе парка «За Саймой» не раз сливались нефтепродукты. Они попадали в водоем из ливневки. Корреспонденты муниципальных СМИ спросили, есть ли подвижки в этом вопросе. Андрей Филатов отметил, что на сегодняшний день сформирована региональная программа, которая будет финансироваться из бюджета Югры. Полностью перекрыть ливневку нельзя, так как Сайма подпитывается этими водами, и такое решение может повлиять на качество водоема.

Проект на данный момент в работе и будет рассматриваться в начале года, планируется привлечение средств из сторонних источников. Директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев заявил, что очистка стоков так или иначе будет произведена.

Пробки

Фото: otdyhateli.com

Журналистов также заинтересовал вопрос о том, будет ли как-то решаться проблема с пробками в Сургуте. Андрей Филатов подчеркнул, что такая задача перед администрацией стоит: «Мы от этого явления на 100% не избавимся. Есть час-пик, другие причины, которые мы наблюдаем, сложившаяся инфраструктура, особенно в красных линиях, где невозможно дороги реконструировать. Но, безусловно, это не повод ничего не менять».

На данный момент реализуется система «умные светофоры», которая должна уменьшить число заторов на магистралях. Кроме того, прорабатываются вопросы одностороннего движения и дорожного каркаса. Если же приоритет будет на общественный транспорт, необходимо выделить под него отдельные полосы.

«К концу осени мы должны выйти с расчетной презентацией и дорожной картой, выйти с проектом на 3-5 лет», – резюмировал градоначальник.

Дольщики

Фото: vk.com/depstroy86

Проблемные дома в жилищный комплексах «Любимый» и «Ривер Хаус» продолжают волновать сургутян. Однако мэр заявил – все получат свои квартиры: «Работа проводится на регулярной основе. Не уверен насчет дома №2 в «Ривер Хаусе», но все остальные объекты уже есть в дорожной карте, их возведение идет своим шагом. Есть отставания по графикам, одну часть реализуется через Федеральный фонд поддержки дольщиков, другую – инвесторы».

Замглавы муниципалитета по городскому хозяйству Григорий Невоструев добавил, что на данный момент все силы брошены на работы по дому №5 ЖК «Ривер Хаус», так как это самый крупный объект. Строители уже завершили монтаж.

«Если у нас произойдет согласование на уровне округа, то у нас работа по этому ЖК должна быть завершена в полном объеме. Мы видим, что уже сейчас пятый дом представлен на проверку Росстройнадзора, в течение месяца-полутора необходимо будет устранить замечания. Когда мы это сделаем, вопрос с дольщиками «Ривер Хауса» начнет закрываться», – сообщил Невоструев.

А вот с «Любимым» оказалось не все так гладко. Компания «Столица», которая взялась доделать объект, не справляется с графиком работ, представленный правительством. Замглавы рассказал, что инвестор во время заседания с главой региона обязался завершить строительно-монтажные работы до 1 июля: «В настоящее время совместными усилиями подано тепло на объект. Полагаю, что основная стройка начнется активно со следующего года, когда завершат «Ривер Хаус».