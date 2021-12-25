Пресс-конференция президента – не место для шуток

Курганская журналистка неудачно пошутила, челябинцы не оценили китов, митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению Кульбергу пришлось объясняться. Что за неделя была на Урале – в обзоре siapress.ru.

Три новых курорта с горячими источниками появятся в Тюменской области

В Тюменской области реализуется три инвестпроекта по строительству термальных источников. Об этом РБК Тюмень рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Объекты будут расположены в Тюмени, Тюменском и Омутинском районах.

Строительство тюменского водно-термального оздоровительного комплекса с аквапарком «АКВАМОЛЛ» потребует 4,1 млрд рублей. Завершить его планируется в 2025 году. Запуск проекта создаст 226 рабочих мест для тюменцев.

«Инициатором проекта в Тобольском районе стало ООО "Тюменские минеральные воды". Объем инвестиций составил 64,9 млн рублей. Будет создано 35 рабочих мест. Срок реализации – 2022 год», — рассказала РБК Тюмень Юлия Смелова, главный специалист отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности.

В Омутинском районе горячий источник появится в 2022 году. На его реализацию потребовались инвестиций на 10 млн рублей.

Также сейчас ведутся переговоры о создании термальных курортов с еще двумя потенциальными инвесторами.

«Один из самых крупных федеральных спортивных клубов планирует зайти в Тюменскую область для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Плюсом к созданию условий для занятия спортом разных возрастных групп, компания планирует развивать свои услуги в туристическом направлении — это строительство SPA-территории на основе термального источника в Тюмени и апартамент-отеля с комплексом номеров гостиничного типа в Тобольске», — сообщили в департаменте.

В центре Тюмени на два года перекроют дорогу ради стройки апарт-отеля

В Тюмени из-за строительства апарт-отеля на два года перекроют участок дороги в центре города. Об этом в пятницу 72.RU сообщили в мэрии.

— В связи со строительством апарт-отеля с 24 декабря 2021 по 31 декабря 2023 года будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге улицы Красина от улицы Республики до набережной реки Туры. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ. Схемы объезда: улица Республики, улица Володарского, — уточнили в горадминистрации.

Известно, что на первом этаже здания разместятся банк для VIP-клиентов, кафе на 25 мест, ресторан на 50 мест, вестибюль со службой ресепшен. Со второго по девятый этаж здания будут апартаменты площадью от 86 до 252 квадратных метров с различной планировкой.

Ранее в главном управлении строительства Тюменской области редакции 72.RU рассказывали, что городская администрация сроком до 2025 года выдала разрешение на строительство ООО «Фортис». Этой компании принадлежит концертно-танцевальный зал «Золотые ворота Сибири», где иногда тюменские VIP-персоны устраивают вечеринки. Например, несколько лет назад там праздновал юбилей бывший губернатор региона Владимир Якушев.

Долгое время учредителем фирмы являлся Игорь Самкаев, выходец из структур «Запсибкомбанка», ныне занимающий пост почетного консула Республики Кореи в Тюменской области. С недавнего времени учредителем «Фортис» является коммерсант Марс Исмагилов. По итогам прошлого года выручка компании составила 10 миллионов 806 тысяч рублей, а чистый убыток — 36 миллионов 607 тысяч рублей.

Согласно данным, указанным на паспорте объекта, стройку ведет «Специализированный Застройщик ПСК Дом — Север». По итогам прошлого года выручка фирмы составила 12 миллионов 276 тысяч рублей, а чистый убыток — 12 миллионов 502 тысячи рублей. Бенефициаром через цепочку компаний является Михаил Вольфсон, крупный тюменский девелопер, известный проектами «Суходолье», «Республика», Правобережный», «Линейная». Также его компании «Монолит» принадлежит ТРЦ «Остров». Эта же фирма планирует построить в центре города деловой центр.

Митрополит Екатеринбургский объяснил, почему раскритиковал систему QR-кодов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг объяснил, почему он раскритиковал введение системы QR-кодов, пишет «Екатеринбург в эфире».

Ранее он сообщил о том, что из QR-кодов создают квазирелигию. По словам Евгения Кульберга, так он хотел ответить многим местным жителям, которые хотели получить у него консультацию по поводу вакцинации. Нужно было сделать заявление потому, что его ждало большое количество людей. Митрополит также подчеркнул, что выразил в посте своё мнение и оно не является позицией всей церкви.

Екатеринбургским перевозчикам запретили высаживать пассажиров без денег

Председатель комитета по транспорту и организации дорожного движения администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков заявил, что водители и кондукторы общественного транспорта не имеют права высаживать пассажиров. Об этом пишет ЕАН.

Как сообщает пресс-служба мэрии, об этом было заявлено на совещании с участием замглавы Алексея Бубнова и руководителей транспортных предприятий.

«Осуществлять высадку пассажиров недопустимо, тем более, когда на улице минусовая температура. Ни кондуктор, ни водитель не имеют на это никакого права. И не важно оплатил человек билет, есть ли средства на карте или нет. Тем более, когда это касается детей и пожилых людей. Если есть какой-то конфликт, необходимо вызвать сотрудников полиции, чтобы они могли принять меры», – отметил Игорь Ощепков.

На днях в Екатеринбурге произошел очередной скандал в общественном транспорте. По данным СМИ, 21 декабря из трамвая № 18 высадили школьницу, которая не смогла оплатить проезд. При этом закон запрещает выгонять из общественного транспорта безбилетных пассажиров. Прокуратура проводит по этому факту проверку.

Челябинцам показали, как будет выглядеть территория бывшего автовокзала у ДС «Юность»

Управление архитектуры Челябинска обнародовало эскизные проекты благоустройства площадки у Дворца спорта «Юность», пишет «Челябинский обзор». Ранее там находились перроны автовокзала, который сейчас закрыт.

Фото: Управление архитектуры Администрации Челябинска

Основная задача проекта — сделать из территории бывшего автовокзала, парковок и заброшенного сквера привлекательное место для отдыха и спорта, отмечают в Управлении архитектуры горадминистрации.

Перед проектированием был проведен опрос, в котором 1 656 человек оставили предложения по благоустройству. Все ключевые пожелания горожан проектировщики учли в своей работе. Например, 300 человек попросили добавить деревьев и кустов, 200 человек хотели видеть у «Юности» место для катания на скейтбордах и занятий спортом, 100 человек — зоны отдыха с качелями и столько же людей попросили убрать преграды и заборы.

Бывшая разворотная площадка для автобусов станет спортивным ядром: воркаут-площадка, боул (бетонная конструкция для скейтеров), мини-трибуна, а также много новых газонов с деревьями и кустарниками. Главные пешеходные пути освободятся от машин, и по краю тротуара вдоль Труда расположится транзитная велодорожка.

Прилегающая к дворцу зеленая территория превратится в уголок природы с прогулочными дорожками и уютными местами, где есть столы для пинг-понга и настольных игр. При высадке преимущество отдадут деревьям-крупномерам.

Для благоустройства территории демонтируют ларьки, временные сооружения и заборы.

В Челябинске проведут независимую экспертизу новых светящихся фигур китов на набережной

Фото: ИА «Первое областное»

В Челябинске в ближайшее время проведут независимую экспертизу новых арт-объектов, установленных на набережной реки Миасс. Поручение дала глава города Наталья Котова, об этом сегодня, 24 декабря, сообщила пресс-служба администрации, передает ИА «Первое областное».

Композицию из фигур трех китов будут оценивать на соответствие материалов техническому заданию, а также проведут стоимостную экспертизу.

«По результатам будет приниматься решение о приемке и оплате данных конструкций», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, вчера на набережной за филармонией установили светящиеся фигуры китов. Арт-объект обошелся в 9,75 млн рублей.

Журналист из Кургана Анна Шишминцева извинилась перед коллегами и показала отрицательные ПЦР-тесты

Журналист медиахолдинга «Область 45» Анна Шишминцева разместила свежие ПЦР-тесты в посте в «Инстаграм» — в результатах сказано, что у нее не обнаружен коронавирус. Об этом пишет 45.ru.

— Прошу прощения у всех коллег-журналистов и организаторов пресс-конференции за то, что неудачно пошутила, сказала о температуре. Признаю, что это был глупый поступок. Повторюсь, повышенная температура была связана с волнением.

Простите за то, что подвергла риску ваше здоровье. Сегодня я сдала два ПЦР-теста в разных местах, сходила к терапевту, сдала анализ крови. Респираторных и ковида у меня нет. Благодарю за понимание и поддержку, — написала девушка.

Напомним, о неудачной шутке девушки уже высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что температуры у журналистки из Кургана быть не могло.

Сама девушка написала в посте в Инстаграм о том, что прошла по просроченному ПЦР-тесту, но потом поправила текст и извинилась за шутку, добавив, что температура, о которой она говорила в сторис, могла быть из-за волнения на прямой линии президента. О поступке сотрудницы высказалась и директор медахолдинга Татьяна Хильчук, отметив, что такие «шутки не уместны», а все сотрудники прошли вакцинацию и имели ПЦР-тесты.

В Зауралье две сотрудницы МВД подрались из-за начальника отдела. Глава УМВД начал проверку

По факту драки двух сотрудниц ОМВД «Куртамышский» началась служебная проверка, инициированная начальником УМВД РФ по Курганской области Дмитрием Свиновым. «Она направлена на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет дана объективная оценка действиям сотрудников», — сообщили Znak.com в пресс-службе УМВД Зауралья.

О произошедшем в ОМВД «Куртамышский» конфликте сообщил телеграм-канал SHOT. По их данным, гражданская супруга начальника ОМВД, также являющаяся сотрудницей отдела полиции и в настоящее время находящаяся в декрете, заподозрила мужчину в измене с одной из подчиненных. В результате женщина пришла с молотком разбираться с соперницей.

В результате травмы получили обе девушки и еще две сотрудницы, начавшие разнимать коллег.

В ЯНАО прокуратура вернула дольщикам 23 миллиона рублей

Надзорное ведомство округа регулярно проверяет деятельность застройщиков, пишет «Ямал-медиа». За прошедший год прокуроры выявили 183 нарушения, выписали 54 представления, привлекли к дисциплинарной и административной ответственности 35 должностных лиц, а также завели 2 уголовных дела, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в округе работают 12 застройщиков на 22 объектах, участниками долевого строительства являются 1212 жителей округа. За два года в результате проверок были обнаружены нарушения порядка сбора денег, сроков сдачи объектов, выявлялись несоответствия объектов качеству или проекту.

Так, в Салехарде застройщик нарушал порядок сбора и размещения денежных средств дольщиков, на него завели уголовное дело, после чего он вернул полученные 23 миллиона рублей.