В администрации Нижневартовска рассказали, что не так с коммунальной концессией

Два года назад Нижневартовск стал первым муниципалитетом, решившимся на передачу сетей теплоснабжения концессионеру. Решение объясняли необходимостью модернизации городского хозяйства. Однако этот проект вызвал и противостояние со стороны граждан, и межэлитный конфликт. Совсем недавно первый секретарь отделения КПРФ в Нижневартовске Дмитрий Хрипунов ворвался в новостную повестку с заявление, что концессионер тратит прибыль на «скупку коммерческой недвижимости, баз отдыха и личное обогащение», а не на модернизацию сетей.

Мы собрали все вопросы, возникающие вокруг коммунальной концессии, и направили их специалистам департамента жилищно-коммунального хозяйства Нижневартовска. Вот их ответы.

Концессионное соглашение заключено два года назад. Какие проблемы возникли при реализации соглашения на практике?

Одна из проблем при реализации концессионного соглашения (далее – КС) – перенос начала деятельности концессионера на более позднее время. Все расчёты по концессионному соглашению были сделаны исходя из того, что имущество будет передано концессионеру в мае-июне 2019 года и концессионер начнёт свою деятельность по эксплуатации и модернизации полученного имущественного комплекса с 1 июля 2019 года.

На практике, соглашение было подписано 18 сентября 2019 года, акт приёма-передачи имущества – 23 ноября 2019 года, а тариф на передачу тепловой энергии и статус единой теплоснабжающей организации АО «Горэлектросеть» получило 2 декабря 2019-го. При этом в КС сохранились обязательства концессионера на 2019 год в полном объёме.

Несмотря на это с декабря 2019-го по август 2020 года АО «Горэлектросеть» выполнила все свои обязательства 2019 года в полном объёме (параллельно с выполнением инвестиционных обязательств 2020 года).

Планировалось, что реализация концессионного соглашения позволит реконструировать семь котельных и построить одну котельную, реконструировать 61,7 км сетей теплоснабжения и проложить 4,2 км сетей теплоснабжения, реконструировать 14,8 км сетей горячего водоснабжения, модернизировать 44 центральных тепловых пунктов, 12 тепловых и подмешивающих станций. Что из этого уже сделано?

Срок реализации концессионного соглашения 25 лет. Все мероприятия предусмотрены на первые 10 лет (до 2029 года). Выполнение инвестиционной программы концессионером на сегодняшний день идет в соответствии с КС и в соответствии с целевыми показателями под постоянным контролем концедента. Завершена реконструкция ГРП на котельной 3-А, завершается замена водогрейного котла на котельной 5, завершается строительство первой очереди котельной В-5, полностью модернизированы 2 ЦТП, ещё по 4 ЦТП подготовлена ПСД и ведутся закупки оборудования, построено 4,6 км новых сетей теплоснабжения, модернизировано 7,2 км сетей, из них сети горячего водоснабжения – 3,7 км, тепловые сети – 3,5 км. Завершена реконструкция нефтяной котельной «Рыбозавод» с перепрофилированием её в подмешивающую станцию.

На данный момент каков объем инвестиций? Сколько это процентов от запланированных вложений?

Общая сумма инвестиций в 2019-2020 гг. составила 715 млн рублей, в 2021 году – 473,5 млн рублей. Всего – более 1 млрд 188,5 тысячи рублей – в полном соответствии с КС. Это составляет 26,6 процента вложений.

Больше всего горожане опасались роста тарифов. Каков их рост за два года? Может быть, есть районы города, где тарифы выросли сильнее?

Согласно решению Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 18.11.2019 регулятор установил концессионеру долгосрочный тариф до 31.12.2023 года, прописав размер платы за тепловую энергию (мощность) для жителей и предприятий Нижневартовска на несколько лет вперёд. Тариф на теплоснабжение в Нижневартовске со 2 декабря 2019 года увеличился на 11,61 процента (с 1618,40 руб./Гкал до 1839,97 руб./Гкал) менее, чем на месяц, а затем, с 1 января 2020-го снизился на 3,76 процента (с 1839,97 руб./Гкал до 1770,86 руб./Гкал.) и оставался неизменным в течение трёх полугодовых периодов регулирования – вплоть до второго полугодия текущего 2021 года. Стоит отметить, что тариф, по которому население платило за тепло в течение полутора лет с 1 января 2020 по 1 июля 2021 года (1770,86 руб./Гкал.) выше «до концессионного» тарифа (1618,40 руб./Гкал.) лишь на 9,42 процента.

Тариф для АО «Горэлектросеть» был проиндексирован 1 июля текущего (2021 года) на 3,26 процента (с1770,86 руб./Гкал. до 1828,52 руб./Гкал.). По районам города тариф остался единым.

Основной показатель состояния коммунальных сетей – число аварийных ситуаций в отопительный период. Удалось снизить число ЧП или об этом еще рано говорить?

Что касается аварийных ситуаций в отопительный период 2020 года, показатель надёжности по допустимому количеству отключений потребителей на 1 километр сетей (ед./км) составило 0,02 процента (5 шт), что по оценке деятельности в процентном соотношении предыдущих лет значительно снизилось. В течении 30 рабочих дней со дня окончания I квартала 2022 года, контрольные мероприятия будут проведены за 2021 год.

Первый секретарь отделения КПРФ в Нижневартовске Дмитрий Хрипунов заявил, что обратился в прокуратуру и к президенту с просьбой проверить ситуации в Нижневартовске, связанную с передачей прибыльных предприятий в руки «Корпорации СТС». Он настаивает, что полученная предприятием прибыль идет не на модернизацию сетей, а на «скупку коммерческой недвижимости, баз отдыха и личное обогащение». И это очень болезненная для горожан тема – именно этого они опасались, когда коммунальные сети отдавали в концессию. Есть ли у муниципалитета возможность контролировать, как и куда концессионер направляет прибыль? И можно ли сегодня с уверенностью говорить, что работа корпорации полностью соответствует концессионному соглашению?

Механизмы и процедуры контроля концедента над деятельностью концессионера прописаны, как в Законе «О концессионных соглашениях», так и в самом тексте КС. Концедент имеет богатый арсенал средств для контроля над полным, своевременным и качественным выполнением концессионером своих обязательств по выполнению инвестиционной программы, эксплуатации и модернизации переданного в концессионное управление имущественного комплекса. Помимо текущего участия в согласовании всех этапов реализации инвестпрограммы, концедент и концессионер ежегодно подписывают акт об исполнении всех мероприятий, предусмотренных КС. Акт, подписанный в апреле 2021 года о результатах контроля по выполнению обязательств за 2020 гг. прямо свидетельствует: концедент не имеет претензий к концессионеру, все обязательства выполняются качественно и в срок.