Ковид-загадки: как вакцинация и локдауны влияют на смертность от коронавируса

Коронавирус третий год руководит миром. Масочный режим, самоизоляция, локдаун, вакцинация, QR-коды так прочно вошли в нашу жизнь, что сложно вспомнить – а мы точно жили иначе? Кажется, у всего мира один общий страх. Мы боимся, что возврата к прежней, свободной от ковида жизни не будет. И у этого страха есть главная причина. Какие бы меры ни принимались властями, санитарными врачами и обывателями, ковид не сдается, мутирует, новые штаммы набирают силу, провоцируя все новые и новые волны.

На фоне происходящего сложно оценить достоверность информации. Простая статистика заболевших разнится в одном регионе. Например, в начале декабря главный врач сургутской поликлиники №1 Максим Слепов сообщал, что суточный прирост заболеваемости ковидом в Сургуте сократился в 3,5 раза – с 350 в октябре до 100 новых случаев на последней неделе ноября. Между тем, окружной оперштаб не фиксировал таких больших цифр осенью.

«Человек может болеть неделю, две недели, у него может быть положительный ПЦР. Поэтому цифра вполне может разниться с данными штаба. Они показывают количество выявленных, активных случаев, и им эту информацию предоставляет Роспотребнадзор. А я всего лишь давал цифру людей, находящихся на лечении в поликлиниках города Сургута, поэтому их значительно больше», – пояснил главврач.

Но все-таки главные вопросы остаются без понятного ответа. Почему вакцинация и ограничительные меры не останавливают распространения коронавируса? Точно ли именно ковид нас убивает, а не повышенное внимание к нему?

Мы посмотрели статистику разных стран и попытались понять, влияют ли как-то вакцинация и ограничительные меры на заболеваемость коронавирусом и смертность от него.

Просто цифры

Для начала обратим внимание на голую статистику. Мы не претендует на научный анализ, а просто смотрим на цифры в открытых источниках. По данным Университета Джонса Хопкинса, на 19 декабря 2021 года больше всего случаев заражения зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, Великобритании и России.

Топ-10 выглядит так:

Однако понятно, что просто количественная статистика говорит не обо всем. Или вообще не говорит ни о чем, если не сегментировать ее по различным показателям. Если взять количество заражения на 100 тысяч человек, картина будет совсем иной. Лидеры по заражению в этом случае становятся: Сейшельские острова, Андорра, Грузия, Словакия и Мальдивы.

Примерно такая же картина и с количеством смертей. Вот десятка стран по общему количеству смертей от коронавируса на 20 декабря 2021 года, где лидируют США, Бразилия, Индия, Мексика и Россия.

А вот количество смертей на ту же дату на 100 тысяч населения, где лидерство уже у Перу, Болгарии, Венгрии, Северной Македонии и Боснии и Герцеговины.

А теперь взглянем на рейтинг по числу вакцинированных. Возьмем десятку стран с наибольшей долей вакцинированного населения. Здесь в лидерах Мальта, Мальдивы, Бруней, ОАЭ и Чили.

Логично предположить, что эти страны будут в конце списка по случаям заражения и смертности. Однако все не так просто. Мальдивы на втором месте по числу вакцинированных граждан, но входят в пятерку стран с самой высокой долей заражений на 100 тысяч населения.

Лидер вакцинации, Мальта, во второй сотне по общему числу заражений и в топ-50 по числу заражений на 100 тысяч населения. Такая же картина по числу смертей: во второй сотне по общему количеству и в седьмом десятке по числу на 100 тысяч человек.

Какие же страны можно назвать свободными от ковида? Снова обратимся к той же статистике, но с другого конца.

В десятке стран с наименьшим числом заражений лидируют Тонга, Кирибати, Самоа, Вануату и Палау.

В десятке стран с наименьшим числом заражений на 100 тысяч человек картина почти такая же:

В десятке стран с наименьшим числом смертей Самоа, Соломоновы острова, Кирибати, Палау и Тонга.

Десятка стран с наименьшим числом смертей на 100 тысяч человек - среди лидеров знакомые страны.

Десятку стран с наименьшей долей вакцинированных открывают Танзания, Нигерия и Мали.

Интересно (или закономерно?), что Бурунди, где меньше всего доля вакцинированных, входит также в десятку стран с наименьшим числом смертей на 100 тысяч человек.

Подчеркнем, что мы не можем учесть прозрачность статистики разных стран. Нам приходится доверять открытым цифрам. Но даже эти официальные обобщенные цифры показывают, что прямой зависимости количества вакцинированных, заражений и смертей нет. В ряде стран, где уровень вакцинации выше, чем в России, выше и уровень смертности. Например, в Чехии доля вакцинированных превышает 60 процентов, при этом страна на седьмом месте в мире по числу смертей от ковида на 100 тысяч населения. В России число вакцинированных не достигло еще 45 процентов, а по числу смертей на 100 тысяч населения она на 30 месте.

Может быть, на снижение заболеваемости и смертности от COVID-19 влияют ограничительные меры? Рассмотрим.

Ковид знает границы?

Российские власти часто упрекают в том, что они проводят слишком слабую ограничительную политику в борьбе с коронавирусом. Настоящего жесткого локдауна в стране, по сути, не было ни разу. С другой стороны, намерение ввести QR-коды, а значит, заставить большинство людей вакцинироваться, натыкается на массовое общественное недовольство.

А какова ситуация в тех странах, в которых вводились и действуют жесткие ковид-ограничения?

На всех этапах развития эпидемии вируса ограничения в большинстве европейских стран были сильнее, чем в России. Например, сейчас из-за «омикрона» Нидерланды закрылись на жесткий локдаун, Италия и Германия думают о новых ограничениях. При этом уровень вакцинации Нидерландах, Италии, Германии, Великобритании и ряде других европейских стран – выше российского - более 70 процентов. Говорят, что карантин введут даже там, где привито более 90 процентов населения. Повод: чрезвычайная заразность омикрона. (заметим, ранее специалисты утверждали, что омикрон и гораздо более «нежен» со своими жертвами, и болезнь им протекает легче, а смертность ниже). В 2020 году большинство европейских стран вводили длительные жесточайшие ограничения, вплоть до запрета выходить из дому, но эпидемия не снижается.

Создается впечатление, что ковид регулярно отправляет весь мир к исходной точке – вне зависимости от того, где и какие меры были приняты раньше, сколько человек привилось, заболело или умерло от вируса.

Таким образом, анализ официальных государственных статистических данных разных стран говорит о том, что распространение вируса не зависит ни от вакцинации, ни от локдаунов. Самые дисциплинированные страны-борцы с ковидом часто демонстрируют статистику хуже, чем страны-раздолбаи.

Причина или следствие?

На всем протяжении прививочной кампании мировые и национальные специалисты называли вакцинацию единственной действенной мерой, которая остановит COVID-19. Мы неоднократно публиковали материалы, мнение экспертов о важности вакцинации, развенчивали нелепые мифы об опасности прививки.

Однако, сформировав (или почти сформировав) пресловутый коллективный иммунитет, страны одна за другой ужесточают кольцо ограничений. И речь не только о рекомендательной, которая становится обязательной вакцинации и QR-кодах, или «паспортах свободы», которые вызывают массу споров не только в России. В ряде государств по рекомендациям ВОЗ допускают, что ограничения будут касаться и привитых. В Австрии в конце ноября был уже введен локдаун для привитых граждан при гораздо более высоком, по сравнению с Россией, уровне вакцинации. Решение было принято из-за критической ситуации с заболеваемостью и загруженности больниц. Канцлер республики Александер Шалленберг возложил ответственность за ограничения на противников вакцинации. В стране с февраля 2022 года планируют ввести обязательную вакцинацию и штрафы за отказ от прививки.

А соседние страны, у которых статистика по заболеваниям и смертности хуже (Чехия, Польша, Словакия и другие), таких мер - пока - не вводят.

При этом, если смотреть на кривую распространения коронавируса и смертности от него, то она не идет вниз вместе с ростом долей вакцинированных.

Если обратиться к российскому опыту, то максимальная месячная смертность от ковида была зарегистрирована Росстатом в октябре 2021 года, когда умерли почти 75 тысяч пациентов с COVID-19. При этом, как мы помним, к сентябрьским выборам темпы прививочной кампании были достаточно высокими, а в середине октября в Югре, например, ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

«Фонтанка» заметила, что число госпитализаций в Петербурге взметнулась вверх на фоне рекордов вакцинации. «Как говорится в эпидемиологической справке от 14 декабря, за сутки в ковидные стационары Петербурга поступили 311 новых пациентов. Неделю назад, 7 декабря, сообщалось о 244 госпитализациях, 30 ноября — о 249, 23 ноября — о 280. Выше значение было только 9 ноября — тогда за день в больницы привезли 339 петербуржцев с коронавирусом и пневмониями. Всего в Петербурге полностью привиты от коронавируса 2,45 млн жителей. В Смольном в последний раз отчитывались, что за минувший вторник, 7 декабря, первым компонентом вакцины в Петербурге привито 16 390 человек. Всего сделано 35 260 инъекций. Это сопоставимо с ноябрьскими рекордами. В запасе еще 891 тыс. доз», - сообщало издание.

«Ведомости» пишут, что в период с декабря 2020-го по ноябрь 2021 года смертность в России превысила 2,4 млн человек, а убыль населения приблизилась к 1 млн россиян. Социологи считают, что основной вклад в сверхсмертность сделал COVID-19. Однако ряд экспертов указывают на перегруженность системы здравоохранения, так как значительное число медиков перебросили на борьбу с COVID-19. Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова считает, что в борьбе с COVID-19 задействовали около половины мощностей здравоохранения РФ.

Оправданная конспирология

«Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках», — говорил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в октябре. С тех пор многое изменилось, в частности, сам ковид повернулся к нам «омикроном».

В середине декабря Тедрос Гебрейесус, выступая на Х Глобальной конференции по укреплению здоровья в Женеве, заявил: «Когда пандемия закончится, мы останемся с более серьезными проблемами, чем до ее начала: бедность, голод, неравенство, неинфекционные заболевания, изменение климата и многое другое». И призвал мир не идти прежним «эксплуататорским» путем.

Один из ковид-скептиков, политолог Станислав Белковский, которого трудно отнести к маргиналам, в авторской программе на «Эхе Москвы» предполагает, что конец пандемии приблизится, «когда человечество ответит на вопрос, зачем оно это все устроило».

Стоит отметить, что некоторые с воодушевлением восприняли появление омикрона, полагая, что более заразные, но менее опасный штамм положит конец пандемии. «Но здесь следует отметить, что всё-таки я не был бы столь оптимистичен, потому что достаточно посмотреть на доходы Pfizer (например, в 2020 году 42 млрд. долларов, а в 2021 — 82), чтобы понять, что в мировых элитах очень много людей, которые не хотели бы быстрого прекращения эпидемии и расследования о том, правилен ли был менеджмент в эту эпоху», - отмечает Белковский.

И как бы мы ни старались отмахиваться от теорий заговора, типа той, что все это происки жадных фармацевтов, с каждым месяцем пандемии делать это все сложнее. Тем более в отсутствии простой логики. Вернемся еще раз к цифрам, которые не показывают никакой связи между мерами профилактики и распространением вируса. Еще более к конспирологии располагает введение QR-кодов, или «паспорта здоровья».

Политолог Белковский не сомневается, что систему QR-кодов введут. И изящная работа над законопроектами о QR-кодах это доказывает. Напомним, что в Госдуму были внесены почти одновременно два законопроекта – о QR-кодах в общественных местах и о QR-кодах на транспорте. Последний отменили, а вот первый прошел первое чтение в нижней палате парламента. При этом, если закон о QR-кодах на транспорте касался поездов и самолетов, то второй касается почти всего, в том числе и общественного транспорта. Если документ примут, то региональные власти смогут вводить систему QR-кодов на общественном транспорте, которым пользуются гораздо большее количество людей, чем самолетами.

«…QR-коды — это не только средство контроля за здоровьем людей, но это всё-таки прекрасный инструмент социальной сегрегации. Даже форма правовой ответственности. Например, в ближайшие времена могут появиться ситуации, когда QR-кода будут лишать за административные правонарушения. Такая гражданская казнь-лайт: что-нибудь не так сделал — тебя отключили от всего, от всех мест, куда нужно попадать с QR-кодом. Избавиться от этого механизма государству будет очень сложно», - говорит Белковский.