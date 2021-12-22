Как чиновники в Сургуте несколько лет назад перенаправили бюджетные деньги в частный проект

История с переселением чиновников из одного здания в другое стало поводом несколько погрузиться в новейшую историю Сургута на проекте «О чем говорят». Его ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – вспомнили, как здание на Маяковского, 15, признавали аварийным, причем весьма внезапно, чтобы загнать несколько структур администрации города в свежепостроенный офисный центр на улице Гагарина. А теперь выясняется, что особой аварийности там не было. Тогда к чему это все? Это и объяснили журналисты.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский на связи из сургутской студии. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поехали. Обсудим все интересные вещи, которые случились у нас в городе за последнюю неделю. Тематика у нас будет чисто городская, сургутская. Начнем с истории, которая стала продолжением очень старой истории про расположение подразделений сургутской администрации. Еще в середине минувшего 10-летия, может быть, немного раньше, мы все узнали, что здание администрации на Маяковского, 15 было объявлено...

Т.С.: ВДРУГ было объявлено.

Д.Щ.: Да. Внезапно было объявлено аварийным. Нам сказали, что там нельзя находиться. И глава города тогда, на тот момент это был Дмитрий Попов, рассказывал о том, что это может быть преступным бездействием, если вдруг это здание рухнет внезапно и кого-нибудь под собой погребет, поэтому чиновников оттуда вывезли и загрузили внезапно в, очень так ко времени и месту построенное, голубое здание на улице Гагарина, напротив «Сибири».

Т.С.: Через дорогу.

Д.Щ.: Да, через дорогу от «Сибири». Там расположились несколько структур администрации. Не на тот момент, а до сих пор арендовали это здание у компании, которая построила. Это компания Владимира Ганина, одного из сургутских строителей. И платили там что-то около 70 млн рублей. Что тогда несколько возмутило сургутских депутатов и часть общественности, которые посчитали, что 70 млн за аренду здания как-то, может быть, многовато. И все теперь как-то внезапно изменилось. Говорят, что мы собираемся перевезти обратно в здание на Маяковского, 15, что-то там разместить, каких-то чиновников, и что там все там в порядке, ничто там не рушится, по крайней мере, там не настолько все плохо, что это здание можно привести в нормальное, хорошее состояние. Давай обсудим, как это так: у нас здание то аварийное, то не аварийное, то переезжаем, то не переезжаем, то платим 70 млн, то теперь будем меньше, может быть, платить или вообще не платить, или выедем из этого здания. У нас как-то администрация очень своеобразно сработала с этой точки зрения.

Т.С.: Вообще это история о том, как чиновники что хотят, то и воротят, вытворяют с муниципальным имуществом и муниципальным бюджетом. Хорошо, что сейчас здравый смысл возобладал и очевидные решения нынешних чиновников вернуть муниципальную собственность к нормальной эксплуатации, в интересах города, принято. А то, что произошло с придумыванием, как оно вдруг стало аварийным, это конечно, повод для интересных размышлений и выводов. В общем-то, это типичная ситуация, когда чиновники действуют по принципу «кручу-верчу, всех обмануть хочу». Значит, как это все было? Это было во времена администрации Дмитрия Попова. Сам проект с таким великим переселением департаментов, это были департаменты городского хозяйства и департамент образования, два таких крупнейших городских департамента. В общем-то, они основную городскую политику и осуществляют.

Д.Щ.: Угу. Там еще, вроде, небольшие... Молодежная политика...

Т.С.: Ну, да, я не считаю. Это два муниципальных монстра...

Д.Щ.: Киты.

Т.С.: Две муниципальные структуры переехали туда. Само здание на улице Маяковского я знаю почти 30 лет. Собственно, это первый офис, собранный под одну крышу во времена Александра Сидорова, всех городских коммунальных структур. Там находилось муниципальное предприятие «Жилкомхоз», которое тогда возглавлял Владимир Афанасьевич Попов. Там находилось муниципальное предприятие «Горводоканал», Александр Мороз...

Д.Щ.: Это старое здание?

Т.С.: Да, да.

Д.Щ.: Прям вообще старое?

Т.С.: Ну оно не старое. Типичное здание советской постройки, каких в Сургуте сотни, если не тысячи, и прекрасно вся Промзона, весь 8-ой Промузел — это такие здания, построенные на металлическом каркасе. Скажем так, эти все проекты подобных зданий — это рабочие лошадки северной социалистической экономики, когда надо было меньше чем за год что-то построить, расселить инженерные кадры, какие-то обслуживающие там всякие УПТОИКи, все эти конторы у «Сургутнефтегаза», АТТ, вот все это строилось, технология абсолютно отработанная, здание, естественно, без изысков, архитектуры, ничего в нем выдающегося нет, здание и здание как бы.

Д.Щ.: Угу.

Т.С.: В общем, во времена Сидорова это было очень удобно, потому что когда переселили всех предтеча «Горэнерго» нашего городского там сидел, Ремезов Анатолий Павлович, я помню, что он там возглавлял, «Горводоканал», все было под одной крышей. Вот предприниматели вообще или производственники, которые занимались в конце 80-х — начале 90-х годов бизнесом, они скажут насколько тяжело было по этому городу ездить, по всем этим промзонам, по всем этим конторам, подписывать бумажки... И вот когда они оказались под одной крышей, то был, конечно, такой административный прорыв. Вот и все. Потом уже было создано новое «Жилколхозпредприятие» и так далее. Потом ГТС выделился в отдельную мощнецкую структуру.

И Владимир Попов построил соседнее рядом здание, оно уже было покрасивее, оно было из кирпича, с какими-то фасадами из стекла, для Сургута это был чуть ли не прорыв этого бедного Попова все пинали-клевали, что он деньги тратит на красоты всякие с мраморными лестницами... Но факт есть факт: здание нормальное. По нынешним временам ничего особенного в нем тоже уже нет, но 20 лет назад это было неплохо. Вот. И это здание первое «Жилкомхоза» ушло как раз под ГТС, сопроводительную коммунальную структуру. Все там прекрасно жили-работали. И когда я услышал новость о том, что оно вдруг оказалось аварийным, вдруг прошло обследование, оно показало наличие каких-то трещин, там то ли в фундаментах, то ли в стенах, у меня состоялся буквально теми же днями разговор с Владимиром Базаровым, который на тот момент был заместителем...

Д.Щ.: Как раз по коммуналке или как?

Т.С.: Да, главы города... Марков уже, по-моему, ушел в Петербург, я не помню, могу тут наврать, но это и не суть важно... И мне тогда Базаров сказал, что «это, честно говорю, это не мой проект, я тоже понимаю, о чем речь идет и я чиновник, нас туда переселяют, я эту тему не модерирую». Собственно, как я, как многие понимают, весь этот проект с переселением с улицы Маяковского на улицу Гагарина был проектом тогдашнего заместителя Дмитрия Попова Романа Ивановича Маркова, а партнером городской администрации, который построил новое здание, предоставил новые площади для аренды, был Владимир Георгиевич Ганин, известный сургутский строитель с большим бэкграундом строительным, с большим портфолио, но оба они входят в так называемый рязановский круг, что ли... Рязанов — это Александр Николаевич Рязанов, наш тоже знаменитый сургутянин, который...

Д.Щ.: Это который дорогу сейчас будет вести в Китай...

Т.С.: Которую будет сейчас строить за 60 млрд дорогу в Китай и нашел на это средства, который был первым заместителем председателя правления «Газпрома», был депутатом Госдумы от нашего региона, в общем-то, человек уважаемый, знаменитый... Все было бы неплохо, и проект этот по переселению городских служб на Гагарина можно было бы считать неплохим и в чем-то даже выгодным Сургуту, если бы не пару поразивших общественность, которая считать деньги умеет, обстоятельств. Во-первых, этот проект был абсолютно безконкурентным и протежирование проекта было безконкурентным. Наверное, многие городские предприниматели хотели бы поучаствовать в таком интересном заказе, но фактически только компания Владимира Ганина смогла осуществить столь выгодный проект.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Во-вторых, конечно же, многие обратили внимание на несправедливую цену аренды. Ты вот говоришь, что 70 млн рублей в год, да, порядки такие, а строительство подобного здания обходится от 90 до 140... Как считать..? Потому что никто сметы не видел, как я понимаю, ну мы сопоставляем, что это не дороже, инвестиции не дороже... Я просто хочу сказать: 11 лет назад было построено здание СИА-ПРЕСС центра по более, так скажем, качественной технологии и с более дорогими инженерными сетями, отделкой, фасадом, и оно обошлось в те самые 140 млн рублей просто... Цена квадратного метра на те периоды была примерно такая. Допустим, здание на Гагарина было построено на несколько лет позже, наверное, какое-то удорожание, но порядок сумм такой.

Д.Щ.: То есть оно окупилось за два года...

Т.С.: Оно окупилось за два года, даже меньше. Ну таких бизнесов не существует. Любая инвестиция в офисную недвижимость дает срок окупаемости в зависимости от региона на рынке от 10 до 25 лет в зависимости от объема инвестиций. А здесь просто 2 года. Ну это фантастический бизнес. И мы понимаем, что он стал возможен только благодаря протекции города этому проекту. Соответственно, это главный вопрос, главная претензия общественности к этому проекту. Я так понимаю, что на сегодня этот бизнес-проект полностью отбит...

Д.Щ.: Многократно...

Т.С.: Его окупаемость неплохая. Я не знаю, по каким причинам нынешняя городская администрация от него отказывается... Я, как житель, как наблюдатель, как гражданин Сургута, просто считаю, что если бы изначально не была подобная схема применена, а проект переселения каких-то структур и департаментов осуществлялся в рыночных условиях, когда был бы конкурс, была бы конкуренция цены, когда была бы конкуренция проектов, когда Сургут бы, чиновники, городская власть требовали бы от потенциального партнера красивого проекта, который бы украсил центральную площадь и центральную улицу Сургута, а это ведь мы говорим о том, что здание это расположено на одной из ключевых локаций Сургута... Ну там более-менее какая-то соблюдена архитектура, но все-таки мы понимаем, что это здание в комплексе с соседним, которое также компания Владимира Ганина построила, это вот, не знаю, 15-тиэтажная гостиница, с совершенно плоским, не выдающимся, таким же голубым фасадом, это конечно, издевательство над архитектурным обликом и этого района и всего нашего города.

При всем моем искреннем уважении к Ганину, я к нему очень хорошо отношусь, как к специалисту, как к строителю, но такие проекты, какие бы деньги на них не отбивались, не должны протаскиваться. И что теперь? Ну если город уходит назад на Маяковского... И кстати, не обсуждайте все трещинки в этом фасаде, потому что для меня это все было смешно в самом начале... И для многих людей. Любое инженерное сооружение, любое здание при своевременном обследовании, обслуживании, инвестициях и амортизационных отчислениях может служить десятилетия и никакой проблемы там не существовало.

Но вот осуществился такой экономически выгодный бизнес-проект. Можно поаплодировать его инициаторам, его участникам и закрыть эту страницу. Как оно будет дальше использоваться, тоже интересный вопрос. Наверное, компания-владелец должна как-то поучаствовать теперь уже в настоящем рынке, искать арендаторов, бороться за каждого клиента, торговаться с ним за каждые 100-200 рублей цены за квадратный метр, как это делают все офисные центры Сургута. Я думаю, что при отбитой цене, инвестиции, это будет не сложно сделать на таком удачном месторасположении, где данное здание находится.

Д.Щ.: Ну да. Дальше посмотрим, как там будет развиваться с той точки зрения, что смогут ли переселить всех чиновников или как-то частично распределять, может, еще что-то придумают... Там же еще мировые судьи сидят, где-то в этом же комплексе, насколько я помню. Так что…

Т.С.: Может, будет опять какой-то там компромисс, может, там кого-то оставят, может быть, теперь муниципальные службы выйдут, заберут это здание какие-то государственные структуры. Еще раз: нет никакой проблемы в том, что на этом месте построено общественное здание. Нет. Это правильное решение. Всяко, это лучше очередного веника или каких-то 30-тиэтажек. Мы обсуждаем одну проблему: как чиновники, используя свое положение, переориентировали существенные бюджетные средства на, в общем-то, вполне себе частный проект. Логичная история. Кстати говоря, уже при следующей администрации, уже при администрации Вадима Николаевича Шувалова, была с этим музеем «Россия. 21 век»... Или как...

Д.Щ.: Да, «Россия. Моя история».

Т.С.: Там тоже были альтернативы, но выбор пал на пристроенное помещение жилищного комплекса. Хотя, уже тогда вопрос по той же «Вершине» очень внятно стоял, и общественники его ставили. Это все примеры того, как чиновничество может обосновать любой финт, который оно придумывает, и делает кому-то хорошо. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. В общем-то, грядет же, однажды, очередное великое переселение чиновников в бывшую свечку недостроенного «Газпрома»...

Д.Щ.: Да, да, да...

Т.С.: Вот там тоже будет интересно, как будут освобождаться нынешние здания, под что будут уходить помещения, пойдут ли они с молотка, как весь этот процесс повлияет на городскую экономику... Будем наблюдать.

Д.Щ.: Да. Будем. Подписывайтесь, между тем, на наш канал на Ютубе, на наш Телеграмм-канал, всюду подписывайтесь, везде ставьте лайки...

Т.С.: А вы заметили, что Телеграм-канал медленно, но устойчиво растет. Я каждую неделю призываю: подписывайтесь на Телеграмм-канал Сиа-пресс, это очень удобный способ оперативно получать качественно сжатые новости, как-то комментировать, реагировать на них, это хороший инструмент, а также Инстаграмм, Ютуб и все соцсети: Вконтакте... СИА-ПРЕСС с удовольствием будет там с вами работать.

Д.Щ.: Да. Мы поехали дальше. Следующая тема будет с кондуктором. Как мы любим эти истории каждый год слушать... Поехали.