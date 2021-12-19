Предновогодние страсти на Урале

Минувшая неделя у соседей была взрывной. В Екатеринбурге пенсионерку высадили из автобуса на асфальт, но водителя и кондуктора не уволили. В Тюмени депутаты считают, что заслужили бесплатную парковку. А на Ямале деревяшки так обветшали, что с потолка падают бомжи. Подробнее о самых интересных новостях соседей – в нашем обзоре.

Тюменские депутаты просят разрешить им не платить за платные парковки

Депутат Тамара Казанцева во время заседания Тюменской облдумы предложила сделать парковки для своих коллег бесплатными, сообщает РБК-Тюмень. Свое предложение она обосновала тем, что парламентарии вынуждены из-за платных парковок оставлять автомобили во дворах соседних жилых домов. По ее словам, местные недовольны этим и скоро начнут бунтовать.

«В Москве доход от парковок составил 35,5 миллиардов рублей, а Тюмень следует столичному опыту. Платные парковки вызывают большие трудности. Мы два года живем в условиях пандемии, и общественный транспорт, на который многие пересаживаются из-за введения платы, в этом плане вызывает опасения, так как это источник заразы», — заявила депутат Татьяна Казанцева во время заседания.

Она также добавила, что зарплаты у помощников парламентариев не повышались уже два созыва, поэтому областной думе надо позаботиться о своих работниках, входящих в профсоюз.

«Давайте сделаем подарок работникам областной Думы — решим проблему парковок», — подытожила Тамара Казанцева.

Бизнес просит отменить QR-коды и для фитнес-центров Тюмени

Региональное правительство накануне смягчило режим QR-кодов для большинства предприятий сферы обслуживания. Свободное посещение временно возвращено торговым центрам, сроки введения QR-кодов в кафе, салонах красоты и ночных клубах перенесены на 20 января 2022 г. При этом власти обошли культурные учреждения, термальные источники и фитнес-центры. В последних ограниченный доступ действует с 8 ноября.

Представители отрасли написали три коллективных обращения в адрес представителей власти, однако ни одно не возымело действия. Первый заместитель генерального директора фитнес-клуба «Даудель Спорт» Игорь Самборецкий рассказал «Деловому кварталу», что власти ссылаются Роспотребнадзор и не могут четко ответить на вопрос, почему именно фитнес должен оставаться в системе QR-кодов.

«У нас вакцинированы от 80 до 100% сотрудников. Больные люди к нам не ходят, только здоровые. Если человек болеет, он не пойдёт на тренировку. Фитнес в целом способствует повышению иммунитета, но, видимо, это не в приоритете у властей в текущей ситуации. Видимо, в барах, ресторанах, парикмахерских, торговых центрах коронавирус не распространяется».

В официальных обращениях в адрес представителей власти предприниматели сообщают, что падение выручки клубов достигло 50% от уровня прошлого года. Значительная часть клиентов приостанавливает действие клубных карт, началась волна возврата денег за неиспользованную услугу. Это ведет к ухудшению финансовой ситуации и может спровоцировать волну банкротств.

В «золотой школе» Екатеринбурга открыли новый каток

В Екатеринбурге на стадионе школы № 106, которую в народе уже прозвали «золотой», состоялось торжественное открытие огромного катка.

Зимнюю площадку «подарил» (точнее помог с ее оформлением) легендарный выпускник школы на Вторчермете — владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский, сообщает ЕАН. Кстати, каток залили на стадионе, который был отстроен с размахом также при поддержке Симановского.

На открытие катка в родной школе приехал сам предприниматель и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Основатель «Сима-ленда» и здесь не отказал себе в привычном размахе. В итоге каток стал не просто точкой сбора для любителей зимнего вида спорта, а новогодним украшением всего Вторчермета.

Сама церемония открытия прошла так, словно собравшиеся уже отмечали Новый год: огненно и световое шоу, фигурное катание и запуск праздничного салюта.

В Екатеринбурге перевозчик извинился перед выставленной из автобуса пассажиркой

В истории с женщиной, которую вывели из автобуса № 012, появились новые подробности, пишет Е1. В транспортном предприятии «УралТрейд», которое обслуживает маршрут, поначалу хотели немедленно уволить водителя и кондуктора, оказавшихся в эпицентре скандала. Однако при детальном разборе ситуации всё оказалось не так однозначно.

Во-первых, пожилая пассажирка явно была сильно пьяна (водитель и кондуктор утверждают, что от нее сильно пахло алкоголем). К автобусной остановке она подошла, сильно шатаясь. Женщина была не одна, а в сопровождении какого-то мужчины, предположительно, мужа или родственника. Во-вторых, кондуктор, завидев, что пассажирка не в состоянии самостоятельно подняться по лестнице, поначалу сам стал помогать ей попасть в салон.

— А потом произошло следующее: ее заводят в автобус, всю мокрую и грязную, потому что в пути она уже неоднократно падала, и вдруг она мочится на пол! Разумеется, пассажиры, которые в тот момент находились в салоне, стали возмущаться, поскольку им не понравилось, что рядом с ними находится человек в таком состоянии, — рассказал корреспонденту E1.RU директор «УралТрейда» Алексей Карпычев.

По словам Алексея Карпычева, негодование людей во многом и послужило причиной дальнейших действий водителя и кондуктора.

— Всё получилось довольно спонтанно. Они ее просто решили вывести из автобуса и продолжить рейс. Я не оправдываю действий своих сотрудников, просто взять и положить человека на асфальт — это было неправильно. Но они убедились, что с ней ничего не произойдет, ведь рядом был ее спутник, — объяснил руководитель «УралТрейда».

В «УралТрейде» также добавили, что очень сожалеют о случившемся и готовы принести извинения пассажирке. В настоящее время решается вопрос о штрафе для водителя и кондуктора, которые вытащили женщину из автобуса. Ранее оба они работали хорошо и не были замечены в грубом обращении с пассажирами.

В Чебаркуле солдат-срочник зашил себе рот после ссоры с девушкой

В Чебаркульском гарнизоне 19-летний рядовой срочной службы после ссоры с девушкой зашил себе рот. Юноше уже оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас с ним работают психологи. Информацию об этом ИА «Первое областное» сообщил собственный источник в Чебаркульском гарнизоне.

Инцидент произошел вечером 15 декабря. Получив сотовый телефон, молодой человек позвонил своей девушке. У них произошла ссора, челябинец нагрубил подруге. Спустя некоторое время рядовой решил себя наказать: зашел в туалет, зашил себе рот и надел маску.

После произошедшего дежурный офицер роты заметил молодого человека и начал задавать ему вопросы, однако рядовой молчал. Когда дежурный снял с него маску, он увидел зашитый рот. Солдата сразу же отправили в медицинскую часть, где ему сняли швы и оказали необходимую помощь. Также молодому человеку оказали психологическую помощь.

«Такой поступок свидетельствует о незрелости военнослужащего, который не смог найти адекватный способ, чтобы разрешить конфликт. Либо о проблемах психики. В таких случаях военнослужащих направляют на медицинскую экспертизу к психиатрам, так как человек имеет доступ к оружию, и проблемы с психикой могут привести к непредсказуемым последствиям», — сообщил источник.

По факту инцидента проводится служебное расследование.

В новогоднем городке в Челябинской области взорвался лед

Почти по всему региону уже открылись праздничные городки, где можно проводить досуг всей семьей. Но не везде это оказалось безопасно. Так жители Кунашака пожаловались на то, что у них ледовую площадку оснастили подсветкой, но не смогли правильно организовать работу этой сети.

«Искрит проводка подо льдом, при нас рядом с малышом взорвался лед и пошли искры, место оголено», – рассказали южноуральцы в местном паблике.

Как сообщал «ЧелябинскСегодня» ранее, у жителей Челябинской области время от времени возникают претензии по поводу ледовых городков. В далеком 2017 году, например, копейчан возмутила ледяная глыба, складированная на площади, где делали новогодний городок. Причиной недовольство стало то, что прямо в этом прозрачном «кирпичике» прохожие увидели рыбку. А некоторым челябинцам не нравилась ракета в прошлом ледовом городке, посвященном космосу. Жителям показалось, что скульптура больше похожа на мужской половой орган.

В Кургане в торговых центрах отменили QR-коды

Власти Курганской области ослабили часть антиковидных ограничений. В регионе отменили QR-коды в торговых центрах, пишет «Область 45».

Как говорится в новом решении оперативного штаба, с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года в Зауралье приостановлены требования о предоставлении документов при посещении торговых и торгово-развлекательных центров.

- 18 декабря можно проходить в ТЦ и ТРЦ без персонального QR-кода и иных документов, подтверждающих перенесенное заболевание или вакцинацию, а также ПЦР, - говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте регионального правительства. - Не требуется паспорт или документ, подтверждающий личность.

При этом продолжают действовать требования по предъявлению документов в организациях общественного питания и сферы оказания услуг.

Оперштаб напоминает, что при посещении мест массового пребывания людей необходимо соблюдать масочный режим. Граждан просят заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих людей.

В Кургане водители автобусов пригрозили властям забастовкой

В Кургане водители и кондуктора пассажирских автобусов готовятся к забастовке из-за якобы плохого к ним отношения со стороны администрации города. Анонимное обращение появилось в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Курганские.ру», пишет УралПолит.Ru

Автор поста сообщил, что бастовать планируют сотрудники транспортного предприятия ООО «Попутчик+». Это один из старейших курганских перевозчиков, который работает на рынке транспортных услуг много лет. В информации говорится, что водителей и кондукторов измучили постоянными проверками, рейдами, плохими условиями со стороны чиновников.

«Постоянные проверки, требуете маски для пассажиров, средства обработки, соблюдение графиков, а сами улицу Куйбышева не можете пять лет отремонтировать, как мы будем графики соблюдать? И так профессии водителя и кондуктора стали непривлекательными, никто не хочет идти сюда работать, а вы ловите нас за такие нарушения, за которые мы не несем ответственности», – говорится в посте.

Автор также упрекнул чиновников в том, что город за бюджетный счет не может поставить на конечных остановках туалеты.

Обратной дороги не будет: водителей Ямала пугает социальная реклама

Пропаганда безопасности на дорогах Ямала со стороны ГИБДД встречает противоречивые водительские отклики. Депрессивный плакат на въезде в Салехард, предупреждающий о необходимости соблюдать скоростной режим и не нарушать ПДД, интерпретируется проезжающими весьма зловеще: «Обратной дороги не будет». И никаких иных контекстов.

Автолюбители, рассматривающие знак как пророческий и не желающие сидеть в Салехарде до скончания века, просят демонтировать плакат, пишет Nur24.ru.

«Карлсон»: незнакомец провалился в квартиру с чердака жилого дома в Лабытнанги

В Лабытнанги на станции Обская в квартиру местной жительницы «с неба свалился» незваный гость. Мужчина провалился с чердака прямо в туалетную комнату посреди ночи.

ЧП произошло в «деревяшке» по адресу: переулок Уральский, 8. О случившемся сообщила хозяйка квартиры в городском сообществе «ВКонтакте», сообщают «Вести Ямал».

«Сегодня ночью меня посетил посторонний человек, который упал к нам в туалет с чердака моего дома. Что он делал на чердаке нашего дома для нас остается загадкой, но тем не менее он провалился именно в мою квартиру среди ночи. У меня вопрос из чего сделан мой потолок, если человек может провалиться в любую квартиру нашего дома?», - рассказала северянка Татьяна Яковлева.

Пострадавшая отметила, что «Карлсон» - так шутливо прозвали незнакомца - был изрядно выпивший и достаточно агрессивный.

Когда все случилось, на грохот среагировал зять Татьяны. Он и помог высвободить мужчину, который буквально повис над унитазом. Хозяйка пояснила, что сначала его тело находилось в квартире, а голова застряла на чердаке.

Татьяна также отметила, что в подъезде, где находится ее квартира, чердак закрыт, а значит, вероятнее всего, мужчина пробрался на него через соседний вход.

Как сказал сам виновник, он просто решил там поспать. Сейчас «Карлсон» находится в полиции, где, как оказалось, его знают не понаслышке.

После инцидента северянка собирается решать вопрос с Управляющей компанией. Оплата за содержание общедомового имущества вносится регулярно, говорит женщина, однако результаты обслуживания оставляют желать лучшего. «После дождя льётся с потолка, а теперь стали проваливаться люди», - добавила Татьяна.