В Екатеринбурге раскрыли секрет грязи, в Тюмени появится гигантский парк, а Ноябрьск готовится к появлению ресторанов быстрого питания

На Урале все стабильно: в Екатеринбурге проводят пикеты и изучают легендарную грязь, в Тюмени обустраивают парки, курганские заводы ждут туристов, а жители Ямала – открытие ресторанов быстрого питания. Подробнее о главных новостях соседей – в обзоре siapress.ru.

В Тюмени появится парк, который свяжет шесть микрорайонов

В Тюмени благоустроят новый парк. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Руслан Кухарук, передает «РБК-Тюмень». Зеленый массив находится рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово. Площадь территории будущей зоны отдыха – 38,32 га, это почти половина Затюменского лесопарка. Новая территория для отдыха горожан будет названа «Комарово Парк».

Проект концепции представлен на портале «Я решаю!» (Фото: Администрация Тюмени)

«Авторы проекта рассматривают парк как одно из общественных пространств для жителей огромного района. С нескольких сторон будут обустроены входные группы, разработана навигация. Функциональная организация территории предусматривает выделение основных зон: рекреационной, культурно-массовой, спортивной, служебной и вспомогательной. Несколько троп различной протяженности соединят спортивные и другие зоны для отдыха. Продумано и всесезонное использование территории будущего парка за счет создания нескольких точек притяжения», — рассказал Руслан Кухарук в своем Instagram.

Жители района на протяжении двух лет вели борьбу за сохранение этой части леса. Они были обеспокоены тем, что территорию планировалось отдать под здание торгового назначения. Но генплан был изменен после встречи с жителями.

Из-за блогерской вечеринки тюменскому бару грозит штраф в 300 тысяч рублей

Из-за вечеринки блогеров, которая прошла вечером 10 декабря в тюменском баре, заведение проверяют полицейские, пишет «Вслух.ру».

В баре полицейские нашли чеки, пробитые после полуночи — в Тюменской области из-за пандемии работа увеселительных заведений в ночное время запрещена. Директор бара в свою очередь утверждает, что заведение закрылось вовремя, но социальную дистанцию на танцполе действительно не соблюдали.

Нашумевшую вечеринку для тюменских блогеров организовала Светлана Захарова. Сторис с новогоднего карнавала публиковали участники. В одном из них Захарова сообщила, что на вечеринку пришло более тысячи гостей. На следующий день блогер объяснила такую цифру субъективным восприятием и рассказала, что на корпоратив пришло около 270 тюменцев.

Для следственных действий в баре изъяли компьютеры и допросили сотрудников. Полицейские составили протокол — заведению грозит до 300 тысяч рублей штрафа. Материалы дела передадут в суд.

Захарова рассказала в своем блоге, что ее тоже вызывали на допрос в полицию. Она уже нашла себе адвоката.

Десятки противников «Баден-Бадена» на Шарташе вышли на пикет

Участники мероприятия выступили против строительства термального комплекса и торгово-логистического комплекса «Уральский», а также застройки в Московском и Уктусском лесопарках. За ходом согласованной протестной акции следила полиция, передает 66.RU.

Скрин видео ЕАН

«Мы хотим привлечь внимание общественности к проблемам, за решение которых бьются «Добровольцы быстрого реагирования», «ЭкоДозор», «Мирные жители», «Скверы и парки» и другие общественно-экологические движения. Мы выступаем против попыток застроить лесопарки (в городе их 15), наплевательского отношения к лесным и торфяным пожарам, разрушения системы лесного хозяйства», — ранее сообщали в соцсетях организаторы.

По подсчетам корреспондента 66.RU, 12 декабря на акцию протеста пришло около 40 человек с плакатами, на которых написано: «За зеленый Екатеринбург», «Шарташ не ваш», «Углозуб вам не мишень. Лес хотят вырубить ради спортивной стрельбы», «Нет биатлонному комплексу в Московском лесопарке».

Уральский бизнесмен — о том, как спасти город от пыли и грязи

Сезонная грязь на дорогах Екатеринбурга — это уже настоящий бренд, к которому мы давно привыкли. С ней пытаются бороться, ее изучают, но всё бесполезно. Откуда эта грязь берется и как ее победить? Свердловский бизнесмен, один из основателей фонда «Город может», Юрий Окунев считает, что всё дело в шипах. Свое мнение он подкрепляет результатами исследований, пишет Е1.RU.

По данным исследования, один легковой автомобиль изнашивает за 1 километр пробега около 24 граммов покрытия. Кажется, это не так уж много, но в среднем за сезон машина проезжает около 10 тысяч километров, и получается, что каждый автолюбитель шипами снимает около 240 килограммов покрытия, а это выглядит как четыре мешка цемента.

Итого мы получаем 86 тысяч тонн «съеденного» за сезон дорожного покрытия. Вот основная причина нашей грязи в зимний период. Если разложить всю эту пыль по «КАМАЗам», они заполнят весь центр города.

«На мой взгляд, по-настоящему эффективным будет только полный переход на фрикционные шины. Я езжу 20 лет на нешипованной резине, езжу везде: и в городе, и за городом, и в деревнях, и в поселках, — никогда не было аварий, и всегда фрикционная резина хорошо проявляла себя», - убежден бизнесмен.

В Челябинске через дорогу от закрытой городской свалки запланировали современную гоночную трассу

В Челябинске появится современная гоночная трасса. Реконструкция автоспортивного комплекса «Трасса 74», расположенного напротив закрытой городской свалки, начнется в следующем году. На ремонт и строительство понадобится около 160 миллионов рублей. Работы планируют завершить за год-два. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщила глава города Наталья Котова, передает 74.RU.

Фото: instagram.com/natalyakotova.official

— Согласитесь, гонщикам не место на дорогах общего пользования, — написала мэр в своем Instagram. — Поэтому наша задача — создать все необходимые условия для любителей дрифта, драг-рейсинга, автокросса и других автомобильных спортивных дисциплин. Здесь появятся трибуны, новые треки, здание технического парка, кафе, освещение для ночных гонок.

На главной улице Челябинска заработал светомузыкальный тоннель

В минувший четверг, 9 декабря, на пешеходной части улицы Кирова осуществили запуск светомузыкального тоннеля, сообщает «Челябинск сегодня». Символ новогодних праздников начал свою работу с того, что зажглись тысячи лампочек под композицию «Happy New Year». Полюбившийся челябинцам и гостям города объект будет радовать пешеходов и после новогодних праздников.

Напомним, что изначально тоннель намеревались запустить в штатном режиме с 1 декабря, но это было сделано только вчера. Судя по всему, отсрочка была обусловлена необходимыми работами: специалистам было необходимо установить большие опоры и смонтировать все необходимое оборудование. Работы проходили с ноября.

До этого опоры без иллюминации оставляли на Кировке, но горожане попросили убрать и их, чтобы не портить вид главной пешеходной улицы города. Городские власти решили увозить опоры на хранение, а перед новогодними праздниками ставить их снова.

На курганских заводах ждут туристов

На предприятиях Курганской области ждут гостей. Заводы готовы показать уникальные производства и продукцию, рассказать о работниках. В регионе идет реализация всероссийского проекта по промышленному туризму, сообщает «Область 45».

Предприятие «Курганприбор» в качестве туристов посетили представители из Самары и Магнитогорска - представители Агентства стратегических инициатив. Гостей познакомили с непростой историей одного из крупнейших предприятий региона. Рассказали об оборонной и гражданской продукции, которую выпускает завод, показали производственные цеха.

«Курганприбор» и еще шесть зауральских предприятий стали участниками всероссийского акселератора по промышленному туризму. В рамках проекта гостям будут ярко и интересно презентовать продукцию промышленности, знакомить с производственным циклом.

В Кургане собираются благоустроить центральную площадь

В Кургане хотят обустроить центральную площадь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, передает 45.RU.

— В настоящее время площади имени В. И. Ленина необходимо обновление. Ее необходимо привести в соответствие с современным обликом города, при этом максимально сохраняя объемно-планировочную структуру и функциональное назначение, — говорят в администрации.

Власти города начали сбор пожеланий от горожан о благоустройстве территории. Предложения можно направить на электронную почту департамента архитектуры, строительства и земельных отношений до 31 декабря. Мнения курганцев рассмотрят на художественном совете при комитете архитектуры и градостроительства администрации Кургана.

Власти напомнили, что проект площади разработала группа ленинградских инженеров и архитекторов под руководством Владимира Гофрата. В эксплуатацию площадь ввели в 1967 году, с того времени ее не реконструировали и серьезно не меняли.

В Ноябрьске подготовили территорию для строительства «Макдоналдса»

Первый ресторан «Макдоналдс» в Ноябрьске появится в восьмом микрорайоне. Об этом заявил мэр города Алексей Романов во время прямой трансляции в Instаgrаm, передает «Ямал Медиа».

По словам управленца, заведение расположится возле корпуса Детской школы искусств на улице Высоцкого. Строительство и открытие ресторана запланированы на будущий год.

Напомним, в Салехард заходит другая знаменитая сеть быстрого питания KFC. Кафе будет находиться по адресу Республики, 47А.