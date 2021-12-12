Что будет с микрорайоном НГДУ в Сургуте

Хорошая новость пришла из района Нефтяников в Сургуте – там сносят старые деревянные дома, а их жителям дают новые квартиры. Но теперь главный вопрос – что будет с этим старым, довольно уютным и зеленым микрорайоном? Нет сомнений, что строительное лобби будет всеми силами пропихивать возведение там очередных человейников, что полностью убьет эту территорию. Пойдут ли на это городские власти? Это обсудили ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

В начале выпуска журналисты сказали несколько слов об ушедшем из жизни на минувшей неделе энергетике Анатолии Нечушкине.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru! Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Также здесь Тарас Самборский, издатель «Нового Города». Тарас, привет!

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем друзьям siapress.ru!

Д. Щ.: Будем обсуждать сейчас самые важные темы недели. Не можем не упомянуть в нашем разговоре печальные события: умер Анатолий Нечушкин, ему было 89 лет. Он прожил очень яркую красочную жизнь и оставил много воспоминаний о себе. У Тараса по этому поводу вышел большой очерк на нашем сайте. Что-то хочешь сказать по этому поводу еще, Тарас?

Т. С.: Я попытался высказаться, основываясь на личном многолетнем общении с Анатолием Федоровичем. Действительно, человек был непростой, принципиальный, но город может смело вписывать в свою историю имя Нечушкина как одного из великих граждан, внесших огромный вклад в развитие Сургута.

Д. Щ.: Как Тарас описывал свой первый разговор с Анатолием Федоровичем по телефону, который занял два часа, – это было увлекательно, но очень тяжело. У меня был такой же первый разговор с ним. Мне кажется, у каждого человека, который с ним встречался, общение было таким.

Т. С.: Что скрывать – когда Нечушкин звонил в редакцию, все разбегались. Эту трубку телефона, на конце провода которого был Нечушкин, все бросали, как горячий картофель потому что знали – два часа разговора обеспечено. Тем не менее он был источником колоссальной информации, очень интересной, полезной. Немного людей так профессионально помогают редакциям. Спасибо Анатолию Федоровичу Нечушкину за это и за многое другое, что он сделал для Сургута и его жителей.

Д. Щ.: Переходим к нашим основным темам. На минувшей неделе начали происходить некоторые события – снос старых домов в районе Нефтяников, улица Артема, Восход. Там есть старый жилой фонд, который так или иначе сносится в настоящий момент.

Город объявляет, кстати, что у нас снос ветхого аварийного жилья на рекордном уровне – 27 тыс кв м, если не ошибаюсь. Люди переселяются в более приличные точки зрения быта дома, но у этого есть обратная сторона. Этот район озелененный, малоэтажный, дома деревянные сносятся, но что будет вместо – пока нет никакой информации. Есть только объявления, что решения будут приниматься по ходу выполнения генплана. Но существует большая вероятность (и строительные лобби будут ее повышать всеми возможными способами), что этот район превратится в очередное многоэтажное высотное уродство. Об этом Тарас тоже написал на сайте. И там первые высотные дома напротив думы, которые возвела еще «Югра-консалтинг», были той самой первой ласточкой, которая возвещала, к чему идет дело. Давай порассуждаем, к чему оно идет сейчас, как это будет происходит в городе, что называется, здорового человека и как это будет происходить в городе курильщика.

Т. С.: Правильный сценарий здесь очевиден. Сургут в своей градостроительной политике за свою новейшую историю имеет относительно положительный опыт реновации подобной территории. Вся территория строителя, между улицей Северная, Ленина, 30 лет Победы, Университетская и Юности, весьма симпатична. Проект этот осуществляла компания «Северстрой». Там есть претензии к внутридворовому пространственному решению, никто не догадался спроектировать одностороннее внутриквартральное движение, там нет ничего толкового с парковками для автомобилей, не развита территория для детей. Но в целом трех-четырехэтажные построения – это было хорошо, это было правильно. И то, что администрация вместе с застройщиками тогда еще не дурела от муравейников, спасло эту часть Сургута.

Д. Щ.: Несмотря на то что там довольно небольшие дома – три, четыре, пять этажей, квартиры большие, настолько я помню.

Т. С.: Там хорошие квартиры, там живет вся сургутская элита, большинство чиновников. Есть претензии, да. Это термомуровская технология, и она неплохая. У меня самого дом по этой технологии построен, и я очень доволен, но внес некоторые коррективы в процессе эксплуатации – отштукатурил фасад, и дом перестал свистеть. А у жителей на строителе через розетки всегда дует ветер. Если тебе надо охладить бутылку пива зимой, ты можешь просто под розетку ее поставить, и через часик оно у тебя будет готово к употреблению. Это мелочи по сравнению с архитектурно-планировочным решением территории. В целом городская власть тогда, более 20 лет назад, приняла верное решение – оставить весь этот квартал в той застройке по этажности, которая там существовала. Немного по периметру построили высоток, конечно. Но те высотки, которые выходят на улицу Ленина и 30 лет Победы, – это не высотки, это девятиэтажные дома, с вполне приличным фасадом, хотя бы так.

По поводу микрорайона НГДУ. Я люблю его с детства, мне он всегда нравился, хотя я сам с Энергетиков. Мы любили там бегать, гулять, на велосипедах кататься. Все эти зеленые междомовые территории, тишина и, кстати говоря, принцип одностороннего движения. Мы едем по Энтузиастов, назад возвращаемся по Набережной. Никогда в этом районе не существует пробок, пока ты не выезжаешь куда-то на перекресток. Хорошо, что город заявил о сносе этих домов и сносит их. Обнадеживает, что пока не появилось никакого девелопера. Я боялся, что снос старых домов производит какая-то строительная компания, а это тогда бы означало, что проект согласован и она начнет там колотить свои быдло-муравейники для курильщиков, как ты сказал. Архитектурные власти Сургута позволяют себе пока рассуждать о том, что там будет построено. Это вселяет некоторую надежду, что там не будет муравейников. Мне кажется тут здравый смысл подсказывает. И все это подтверждается несколькими примерами на этой территории: тот одиноко стоящий дом напротив заправки Лукойл – это же печаль, и через дорогу возле подстанции тоже стоит какой-то заброшенный дом на пустыре. Это не архитектура, это не городское планирование. Дом, который построила «Югра-консалтинг» – тот же самый мусор. Там не будет дворов. Это напоминает проблему «Северстроя», который построил дома с Университетской 9 и дальше: хорошие квартиры, хорошее планировочное решение внутреннего пространства, но полная катастрофа с тем, что можно назвать прилегающим пространством.

Д. Щ.: Да, я там жил, и это было просто чудовищно. До момента выхода из дома все прекрасно, а потом начинается жуть.

Т. С.: Я выступаю исключительно за малоэтажный микрорайон. Да, там может быть жилая зона. Это должны быть дома, по объему подобные тем, которые снесены. В каждой деревяшке по 16 квартир, они маленькие, однушки, как правило, а можно сделать по одной-две квартиры на этаж. Это может быть качественное жилье высокого эконом-класса, может, даже бизнес-класса. Зеленое пространство там уже образовано, за годы существования этого микрорайона. Муниципальная инфраструктура почти неплохая, школы есть, если пойти дальше, в сторону Губкина, Энтузиазтов. И большой спортивный зал, продовольственные магазины, даже два храма есть. Мне кажется, надо ставить на этой территории качественное жилье, которое поднимет ценность этого микрорайона. НГДУ – самый старый район города, там так себе жилищный фонд, и было бы неплохо сделать здесь район с грамотным внутренним планированием, рекреационными зонами, хорошими квартирами, возможно, с террасами на крыше. Какие-то новые архитектурные приемы надо применять и повышать планку строительства в целом. И всю эту территорию наполнять качественным населением. Я думаю, это был бы великолепный проект, и никаких свечек – не больше четырех-пяти этажей делать. А если больше, то значит домов меньше, то количество, которое находилось там до сноса.

Д. Щ.: Это вопрос теперь к тем, кто занимается планированием.

Т. С.: Это вопрос к городской администрации, конечно. Насколько хватит сил противостоять строительному лобби, которое будет давить на то, что надо расселять этих людей. Я призываю городскую администрацию не поддаваться ни на какие подобные уговоры. Город надо развивать путем истинной реновации территории. А если сносятся 50-летние бараки, а на их месте ставятся свечки – так это переход одного ужаса к другому, суть не меняется.

Д. Щ.: Что ж, посмотрим, что из всего этого получится.

Т. С.: Я бы закончил вот еще чем. Принципиальный момент – это должен быть комплексный проект всей территории, необязательно отдавать территорию двум-трем застройщикам.