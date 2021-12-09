Что благоустроят в экономической столице Югры в 2022 году

В 2022 году сургутян продолжат радовать благоустройством парков и мест отдыха. С некоторыми планами по облагораживанию общественных территорий поделились на заседании штаба по вопросам капитального строительства под руководством главы города Андрея Филатова.

«Я хочу подчеркнуть, что это не все объекты благоустройства, а только те, что администрирует управление капитального строительства. Это не фантазии, а уже наработки для реализации в следующем году», – отметил глава. Также он добавил, что обсуждение по другим объектам пройдет на штабе по благоустройству.

Всего на облагораживание общественных зон выделили 141 млн рублей. Это средства из федерального, регионального и местного бюджетов.

Какие общественные места в Сургуте благоустроят в 2022 году – в обзоре siapress.ru.

Городская набережная – Экопарк «За Саймой»

Долгожданная городская набережная в парке «За Саймой» будет полностью готова в конце февраля следующего года. Объем средств на проектные работы в 2022 году составит более 74 млн рублей.

На территории благоустроят прогулочную зону вдоль реки Сайма (от входа со стороны «Россети Тюмень» до станции юных натуралистов) – разместят скамейки, урны, качели и арт-объекты. Также в парке установят смотровую площадку и прогулочную зону с выходом к воде. На сегодняшний день выполнен этап по сооружению металлоконструкций.

Первый этап по дорожно-тропиночной сети – Экопарк «За Саймой»

Также в экопарке «За Саймой» планируют завершить первый этап по дорожно-тропиночной сети в сентябре 2022 года. Ориентировочная стоимость работ – 17 млн рублей.

«В этом объекте мы постараемся учесть тот объем работ, который мы выполняем по городской набережной. Соответственно, необходимо будет выполнить тротуарную дорожку, которая могла бы соединиться с городской набережной. В комплексе это всё должно работать. Плюс нужно решить вопросы непосредственно с существующей тропиночной сетью, где у нас застой луж идёт, и присоединить в том числе многофункциональную спортивную площадку и городскую набережную к тропиночной сети», – поделился директор управления капитального строительства администрации Сургута Александр Гребешок.

В ходе первого этапа в парке заменят тротуарные плитки на проблемных участках в местах скопления луж, установят скамейки, урны и лавочки для маломобильного населения.

Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств»

В следующем году в сквере около МКУ «Дворец торжеств» планируют установить автостоянку, тротуары, площадки, а также малые архитектурные формы – освещение, видеонаблюдение и арт-объекты. Кроме того, проектом предусматривается озеленение территории. Срок завершения работ – сентябрь 2022 года. Их стоимость составит 14,5 млн рублей.

Однако, по словам директора УКС администрации Сургута, этих средств может не хватить для полной реализации проекта. Поэтому они постараются привлечь дополнительное финансирование. Полностью проект будет готов ориентировочно в 2023-2024 году.

Веревочный комплекс в поселке Снежный

В поселке Снежный планируют поставить детскую площадку с канатным комплексом, качелями и батутами. Также на территории установят скамейки, освещение и урны. Всего на этот проект выделили около пяти миллионов рублей, часть средств – из окружного бюджета.

Ранее, в поселке Снежном установили спортивную площадку для игр в баскетбол и мини-футбол. Инициативные жители от лица местного ТОСа разработали проект и заявились на участие в борьбе за окружное финансирование.

Территория возле СОШ в 32 микрорайоне

Жители 32 микрорайона Сургута жаловались на неблагоустроенную территорию около школы и садика. Поэтому в следующем году УКС реализует в этой зоне тропинку и парковку для автомобилей. Всего на строительство выделили около 80 млн рублей из местного бюджета.

Сроки окончания работ над «Свадебным маршрутом» в парке «Кедровый лог» перенесли на следующий год. Так, в 2022 на территории планируют установить МАФы на сумму 4,5 млн рублей.

«На данный момент большая часть работ закончена. Сейчас осуществляем приемку непосредственно по самому объекту. МАФы дополнительно поставим в следующем году, когда объект уже будет закончен», – пояснил Александр Гребешок.