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​Как не вложить деньги в пирамиду // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Как распознать в потребительском кооперативе финансовую пирамиду и не лишится денег

​Как не вложить деньги в пирамиду // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: pixabay.com

МММ – наше прошлое, но и сейчас на финансовом рынке полно недобросовестных игроков, ловкости которых позавидовал бы сам Сергей Мавроди. Так, в Нижневартовске действует потребительский кооператив «Русский капитал», который Банк России уличил в нелегальном привлечении денег граждан.

О том, по каким признакам «Русский капитал» попадает под определение финансовой пирамиды, и как не стать жертвой недобросовестных «кооператоров» - siapress.ru рассказали в пресс-службе тюменского отделения Банка России.

Точно пирамида?

Банк России предупреждает югорчан, что в г. Нижневартовске (ул. Проспект Победы, 25) действует Потребительский кооператив (ПК) социально-экономических программ для пайщиков «Русский капитал», нелегально привлекающий денежные средства граждан. В деятельности компании обнаружены признаки финансовой пирамиды, она внесена в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

В рекламе кооператив предлагает гражданам вложить свои средства по различным программам с доходностью до 13% годовых. Компания имеет офисы в Москве и еще в трех городах России.

Компания не ведет производственной, закупочной, торговой и иной деятельности, предусмотренной законом «О потребительской кооперации». А деньги вкладчикам выплачиваются за счет средств новых инвесторов. Таким образом, в деятельности потребительского кооператива есть признаки финансовой пирамиды. Информацию о нарушении требований законодательства Банк России передал в уполномоченные органы.

По закону, оказывать финансовые услуги в нашей стране имеют право только организации, которые имеют лицензию Банка России или находятся в реестре регулятора. Такие организации соблюдают финансовое законодательство, они поднадзорны Банку России. Если компания эти правила не соблюдает, она действует незаконно, и у граждан, которые пользуются их услугами, велик риск потерять свои средства. Убедиться в легальности компании, предлагающей финансовые услуги, можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию» или в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

Кому верить?

Нередко финансовые пирамиды маскируются под легальных участников рынка, в том числе кредитные потребительские кооперативы (КПК). Поэтому потребители обязательно должны обращать внимание на тип организации, адрес регистрации, статус – действующая или нет.

Что должно насторожить:

  • Отсутствие в реестре на сайте Банка России
  • Гарантия высокого процента (превышающего текущую ключевую ставку более чем в два раза)
  • Массированная агрессивная реклама в СМИ и социальных сетях
  • Обещание бонусов и льгот за привлечение новых членов
  • Предоставление на подпись документов с другой организацией (не той, что была заявлена в рекламе).
  • Отсутствие подтвержденной информации о собственных основных средствах, других дорогостоящих активах (как вариант)

С июня этого года Банк России публикует на своем сайте список организаций с признаками нелегальной деятельности, т.е. с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Сейчас в списке представлены более 3000 компаний, выявленных с 2020 года по всей стране. В этот список вошли 19 компаний из ХМАО-Югры, 17 из них имеют признаки нелегальных кредиторов, две – финансовой пирамиды.

Если вы или ваши близкие узнали о нелегальных компаниях, сообщите об этом в правоохранительные органы и Банк России. Подробную информацию о вкладах, инвестициях и мошенничестве на финансовом рынке можно найти на сайте fincult.info.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 181, комментариев: 0
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