Первый выпуск нового проекта siapress.ru – «Иваницкий / Глинских»

Представляем вашему вниманию новый проект siapress.ru – «Иваницкий / Глинских». Как вы могли понять из названия, он представляет собой беседу двух интересных людей – журналиста и бывшего депутата думы Сургута Эдуарда Иваницкого и общественного активиста и блогера Сергея Глинских.

Первый их разговор был посвящен коронавирусу, связанному с ним ограничениях и тому, как это воспринимают россияне и не только. В частности, ведущие обсудили причины столь высокой (около 30-40 процентов) доли россиян, скептически относящихся к вакцинации от коронавируса.

Предположили, что будет дальше (спойлер – только хуже). И почему в России так мало уделяется внимания погибшим от коронавируса – каждый день страна хоронит больше тысячи человек, и это не считается национальным бедствием. В то время как страшная, но все же локальная трагедия с гибелью шахтеров в Кузбассе становится поводом для минут молчания (справедливо), выплатам родственникам (тоже справедливо), но почему это же не распространяется на жертв пандемии?

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