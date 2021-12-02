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​Если Сургут будет сиять и зимой, и летом – это здорово. Главное, чтобы это не превратилось в бутафорию

Благоустроенность и красота должна быть не только на фасаде Сургута, но и в каждом дворе

​Если Сургут будет сиять и зимой, и летом – это здорово. Главное, чтобы это не превратилось в бутафорию
Фото со страницы А.Филатова в Instargram

Кадровые перестановки, которые ожидаются в сургутской администрации, стали поводом для очередного разговора про архитектуру и градостроительство на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Ожидается, в что ближайшее время Алексей Усов, который ранее был и замглавы Сургута, и главным архитектором, вернется в департамент архитектуры и градостроительства на должность замдиректора, заменив на этом посту Юрия Валгушкина.

В то же время глава Андрей Филатов объявил о разработке новой концепции «двойного» украшения города – к зиме и лету, а также модернизации главной площади. К чему это и как может получиться – обсудили ведущие.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. Тарас Самборский также на связи. Сейчас коротко поговорим о Сургуте, что там произошло. А у нас произошло интересное. Значит, у нас продолжаются перестановки внутри городской администрации и сейчас стало известно о том, что мы ожидаем отставки заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Юрия Валгушкина и ожидаем, что на его место будет назначен уже в который раз возвращающийся в архитектурно-строительную сферу Алексей Усов. Он, насколько я знаю, он в последнее время работал в УКСе, в управлении капстроительства и курировал там некоторые вопросы, связанные с благоустройством, строительством. И вот он раньше у нас был главным архитектором, какое-то время он был заместителем главы города и тире главным архитектором, и вот сейчас он возвращается в ДАИГ в качестве замдиректора.

На этом фоне Андрей Филатов, глава города, высказал идею о том, что как раз ДАИГ будет заниматься двойственным оформлением Сургута, чтобы было летнее оформление Сургута, которое будет в теплое время года, и будет зимнее оформление, которое в Новый год, плюс зима, плюс все эти дела, так, чтобы город был интересным, красивым, привлекательным практически все время. Давай обсудим, насколько мы сейчас видим изменения команды, насколько оно будет эффективным? Получится ли ему провести такую необычную реформу с точки зрения внешнего вида Сургута?

Т.С.: Я не знаю, потому что подробности мы пока не видим. Что это за концепт или проект? Какая-то городская программа, рассчитанная на годы и десятилетия, или это что-то такое очень оперативное, которое будет реализовано буквально в считанные месяцы. Во-первых, по Усову. Это, конечно, хорошо, что его возвращают в ДАИГ, потому что, по-моему, это один из последних трех-четырех человек, который там имеет диплом профессионального архитектора. Это все-таки, одной стороны, вселяет определенные надежды на то, что каким-то базовым процессам сургутский департамент, отвечающий за нашу среду, будет подходить профессионально. С другой стороны, надо понимать, что все-таки Усов тоже не творец, он функционал, он функционер, да?

Д.Щ.: Так.

Т.С.: Он выходец из института ЗапСибЗНИИЭП . Это профессиональная структура. Жалко, что ее разрушили, как и всю архитектурную школу Сургута, о чем мы с тобой говорили много раз.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Но это функционер, который профессионален в выполнении определенных задач, и не сможет выполнить другие задачи. Ну это вот есть художник, есть маэстро, а есть администратор, без которого театр точно также не сможет осуществить ни одной постановки, как без талантливого режиссера. Вот я бы разделил. Усов — он не режиссер, он, скорее, директор театра.

Кто у нас будет режиссером, кто у нас будет формировать новые идеи, новые принципы, это вопрос интересный. Сам подход Андрея Филатова к тому, чтобы Сургут засиял и был привлекателен для своих жителей, для гостей, она прекрасна, она не нова. С этой идеей он себя, собственно, и презентовал себя на должность главы города. Но опять же, хочется увидеть уже какие-то конкретные концепты. А они могут рождаться не в кулуарах департамента архитектуры и градостроительства, а на каких-то профессиональных, дискуссионных площадках.

Мне кажется, Сургуту надо воссоздавать городской архитектурный совет и городской общественный архитектурный совет, возможно, их как-то объединить, сделать из этого какую-то компиляцию, чтобы профессионалы-архитекторы-администраторы, профессионалы-архитекторы-режиссеры и представители общественного мнения каких-то сургутских слоев могли дискутировать о том, какие проекты стоит реализовывать, а какие-то повременят.

Вот Андрей Филатов объявил, что будет реконструирована Центральная площадь, так называемая площадь Советов. В общем-то, это тоже долгожданное решение, это не плохо. Наша площадь убогая, как ничто. Я напомню, еще лет 20, если не больше тому назад, заместитель сургутского мэра Александра Сидорова, господин Иванов, генерал Иванов, он тоже заявлял грандиозные планы по реконструкции площади Советов, он хотел, напомню, сделать под ней огромный торговый центр, наподобие того, что сделал мэр Москвы Лужков под площадью Охотный ряд. Эти планы не осуществились, в том числе, потому что господин Иванов погиб.

То есть, да, Центральная площадь — ее надо реконструировать. Центральная площадь — это не только Центральная площадь. Это место для жизни. Вот база. Это не место для приятного вида из окна мэра. Я надеюсь, господин Филатов это прекрасно понимает. Потому что сейчас ему в окошко и так есть посмотреть куда. А если Центральная площадь превратится в место для жизни горожан, то там надо какую-то концепцию рисовать.

К большому сожалению, помещение, в котором сейчас находится (страшную вещь скажу) колледж искусств, должно быть не колледжем искусств, подобному учебному заведению можно найти более подходящее помещение. Там должна быть торговая зона. Потому что Центральная площадь — это место, где люди отдыхают, где люди ходят по каким-то бутикам, по каким-то кафешкам, выходят на площадь, на этих лавочках в скверике перед фонтанчиком сидят. То есть это коммуникация.

В большинстве городов Центральные площади, так или иначе, связаны с какой-то торговлей, не быдло форматом, конечно. Здесь же наличие, кстати говоря, «Сибири» – это формат городского универмага. Вот если бы он превратился в городской универмаг, куда люди заходят и на каждом этаже там разные сегменты торговли, а не разные отдельные бутики, это так называемые бутики, потому что они никакие не бутики, конечно же. Вот. Но тем не менее, магазин все равно опрятный.

Вот это все бы создало какую-то атмосферу для Центральной площади. Вот это помещение бывшей столовой Югра, бывшего же банка Центрального коммерческого банка Сургута, который все продается, но никак не продается. Вот тоже оно должно уйти под какую-то общественную вещь, где могут входить и выходить граждане. То есть это должен быть не офис закрытый, может быть, это тоже какой-то объект общественного питания. В Тюмени же, в городском парке, стоит же просто какое-то подобное здание. Оно какое-то большое, где есть Макдональдс, какой-то фудкорт...

Д.Щ.: Там несколько зданий.

Т.С.: Там несколько зданий. Но всех все устраивает. Правда? Все это такое живое пространство. Ну и сама площадь. Это уже архитектурные вопросы, не нам указывать. Конечно, ее надо как-то реконструировать.Если Сургут будет сиять разными красками зимой и летом, это прекрасно. Хотелось бы только предостеречь, чтобы все это не превратилось в бутафорию очередную и в потемкинские деревни, когда красивыми лампочками, всякими флажками, летом всякими медвежонками из травы мы создаем видимость красоты, а завернешь в любой двор и ты встречаешь там не уют, какую-то сумятицу, какие-то дикие парковки на газонах, какие-то страшные ларьки, магазины, что встречаешь... Что сегодня Сургут из себя, на самом деле, очень часто, к сожалению, представляет.

Д.Щ.: Ладно, посмотрим. Это у нас тоже одна из тем, за которыми мы будем наблюдать и архитектура и градостроительство... Мы тоже постоянно смотрим, подмечаем различные тенденции, кадровые и концептуальные, которые там происходят. Смотрите нас на Ютубе, ставьте лайки, подписывайтесь. Читайте на СИА-ПРЕСС наши расшифровки полных наших выпусков. Читайте СИА-ПРЕСС в принципе, комментируйте побольше.

Т.С.: Нас еще много в Телеграмм-канале. Подписывайтесь на телеграм-канал СИА-ПРЕСС. Если кто не хочет читать много, вот вам поможет именно он.

Д.Щ.: Угу. И на следующей неделе снова встретимся, снова поговорим о всем самом важном. До свидания, до новых встреч!

Т.С.: До свидания! Всем пока!


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02 декабря в 08:13, просмотров: 798, комментариев: 0
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