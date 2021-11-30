А еще даже не декабрь! Сургут украшают к Новому году

В этом году Сургут непривычно рано начали украшать к Новому году. На улицах появились световые скульптуры и объекты. Фотографиями праздничного города в социальной сети поделился глава Андрей Филатов.

«Постепенно вырисовываются элементы зимнего оформления города, которое будет создавать настроение и после Нового года – вплоть до весны. Реализуем при этом новые подходы визуального восприятия Сургута. В их основе два базовых облика города: Сургут зимой и Сургут в тёплый период года», - отметил градоначальник.

В этом году, помимо праздничного обустройства отдельных площадок, дополнительно оформляют оживлённые перекрёстки, кольцевые дороги и развязки.

«Добавляем больше световых элементов. Этой зимой в Сургуте появится девять ледовых городков с игровыми зонами для детей. Также обязательно преобразим и Центральную площадь. Появятся снежные городки во дворах. Хочу поблагодарить предпринимателей, представителей ТОСов и всех инициативных сургутян за то, что помогаете делать город красивее и уютнее», - добавил глава города.

Ранее Андрей Филатов рассказал, что в Сургуте будет реализована концепция зимнего и летнего оформления города: «Не должно быть просто новогоднего оформления или оформления под День города, а должно быть зимнее и летнее оформление. Это два концептуально разных проекта, которые должны отражать все события в эти периоды».