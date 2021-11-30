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​Андрей Филатов показал, каким красивым становится Сургут // ФОТО

А еще даже не декабрь! Сургут украшают к Новому году

​Андрей Филатов показал, каким красивым становится Сургут // ФОТО
Фото: instagram.com/filatov_surgut

В этом году Сургут непривычно рано начали украшать к Новому году. На улицах появились световые скульптуры и объекты. Фотографиями праздничного города в социальной сети поделился глава Андрей Филатов.

«Постепенно вырисовываются элементы зимнего оформления города, которое будет создавать настроение и после Нового года – вплоть до весны. Реализуем при этом новые подходы визуального восприятия Сургута. В их основе два базовых облика города: Сургут зимой и Сургут в тёплый период года», - отметил градоначальник.

В этом году, помимо праздничного обустройства отдельных площадок, дополнительно оформляют оживлённые перекрёстки, кольцевые дороги и развязки.

«Добавляем больше световых элементов. Этой зимой в Сургуте появится девять ледовых городков с игровыми зонами для детей. Также обязательно преобразим и Центральную площадь. Появятся снежные городки во дворах. Хочу поблагодарить предпринимателей, представителей ТОСов и всех инициативных сургутян за то, что помогаете делать город красивее и уютнее», - добавил глава города.

Ранее Андрей Филатов рассказал, что в Сургуте будет реализована концепция зимнего и летнего оформления города: «Не должно быть просто новогоднего оформления или оформления под День города, а должно быть зимнее и летнее оформление. Это два концептуально разных проекта, которые должны отражать все события в эти периоды».


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Сегодня в 13:04, просмотров: 452, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 13:18
Особенно похорошелла труба у роддома. Не позорился бы хоть а

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