Что делать с ларьками, которые незаконно разрослись до торговых центров

В Сургуте в движение, наконец, пришла история с кафе «777» – некогда ларьком, который разросся до большого торгового и ресторанного комплекса прямо во дворе. Стало известно, что его владельцы обратились в администрацию города с вопросом о легализации этой постройки. Ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – обсудили форматы, которые власть может применить к подобным случаям.

Д.Щ.:Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем наш разговор про взаимодействие власти, бизнеса и среды в Сургуте. В предыдущем эпизоде мы обсудили «Сандуны», затронули Агентство воздушных сообщений, «Вершину» и даже небольшой несчастный маленький поезд, он же вагон-ресторан, который стоял в Кедровом логе и то, как это все взаимосвязано, и как власть может влиять на эти процессы, развивая среду и превращая город в более жизнеспособное, интересное место.

Сейчас поговорим про немножко обратный процесс. У нас есть большой объект. Называется кафе «777». В общем, на Мира был ларек, его поставил там один предприниматель, и каким-то волшебным образом за определенное количество времени этот ларек разросся до целого комплекса магазинно-ресторанного, который захватил большой кусок двора. Насколько я понимаю, криминогенная обстановка там довольно сложная именно благодаря этому предприятию там достаточно много различного шума и различных разборок всевозможных людей, которые посещают это предприятие. В общем, место, которое требует явно определенной расшивки.

И стало известно о том, что его владелец обратился в администрацию города с неким месенджем о том, что, мол, я понимаю, что я тут незаконно немножко стою, как бы нам теперь все это дело легализовать и жить дальше дружно. Вопрос: стоит ли администрации города идти навстречу таким месенджам со стороны предпринимателей? Я думаю, что стоит поговорить не только про конкретно «777», но в принципе. То есть, если предприниматель обращается к власти с такой условно повинной, что знаете, я тут немножко набедокурил, давайте придумаем, как теперь нам с этим всем жить дальше. Как власть на это должна реагировать? Стоит ли ей идти навстречу таким посылам?

Т.С.: Нет.

Д.Щ.: Так.

Т.С.: И очень просто, почему. Вот история из жизни нашей редакции, когда власть твердо стояла на том, что несчастную баню, не «Сандуны», а ту самую баню на ул. Северной, 68, которую нашими усилиями удалось наполнить несколькими бизнесами, красивыми, это малые бизнесы, ни одного не было торгового, ни одного не было какого-то типа этнической мафии. Власть настояла на том, что это все надо уничтожить, снести, сравнять с землей, и плевать она хотела на то, что там есть порядка 30-ти рабочих мест.

Вот заметь, не завод сталелитейный мы привлекли в Сургут и бодро рапортовали о том, как мы привлекаем инвестиции. Вот просто мы арендовали муниципальное имущество, мы могли его сдавать в аренду, и мы селектировали только... Целый год мы занимались селекцией арендаторов. То есть мы выбирали, мы туда не пускали торговлю, никаких там красных-белых не было, там было какое-то прекрасное веганское кафе (ребята делали), там какой-то салон красоты интересный, там какая-то почта была, еще какие-то дизайнеры сидели.

То есть мы создали абсолютно хорошее, уникальное, такое хипстерское городское пространство. И оно жило очень бурной жизнью. Но власть просто уперлась рогами и копытами и сказала, что нет, только сносить! Никаких других вариантов! И когда я просто на коленях умолял там главу города предыдущего, всех его чиновников, что оставьте вы у себя, вы же получаете, помимо всего прочего, там порядка нескольких миллионов рублей вы в год получаете только прямых арендных платежей, а плюс к этому вы сохраняете эти бизнесы.

Нет! Какая была просто твердая воля у чиновников. И ведь не побоялись идти... В конце концов, не просто там против этих предпринимателей, против нашей редакции. Все-таки мы могли орать, мы могли чего-то писать, мы можем и умеем шуметь. Нет, они твердо стояли на своем и довели дело до конца.

И какая удивительная у нас дипломатическая гибкость в случае с заведением «777»! На самом деле, имя им Легион, но мы говорим об этом как о красноречивом фундаментальном примере.

Собственно, что такое «777»? Это что? Это ресторан? Это казино? Это притон? Это что такое? Город, вступая в переговоры о легализации этого объекта, он какое техническое задание сам себе формулирует? Я сейчас вступаю в переговоры с кем, для чего? Результатом этих переговоров будет какое улучшение городской среды в этом районе? Вот передо мной сидит контрагент. Что он мне предлагает?

Вот я — город. Передо мной сидит вот этот контрагент. Что город, я получаю в результате переговоров, на которые я трачу деньги налогоплательщиков, и вообще сажусь за общий стол переговоров? Ну что я получу? Какое-то более современное крутое казино? Наверное, спорно с точки зрения развития среды. Какой-нибудь хороший ресторан? Ну отложим в сторону, обсудим, какой ты хочешь там сделать ресторан, и почему я должен обсуждать с тобой твой ресторан, а с десятками предпринимателей, которые профессионально доказали свое право действительно называться качественным общепитом, я не сижу за столом переговоров. А им очень плохо сейчас, период пандемии, они теряют деньги. Там будет какое-то социальное заведение? Что там будет? Там ничего не будет. Там будет ларек, который разросся до размеров супермаркета, оформленный без единой бумажки, и стало это возможно только благодаря единственному, мы с тобой понимаем, обстоятельству — коррупции.

Д.Щ.: Разумеется.

Т.С.: Работники соответствующих служб городской администрации лоббировали интересы этого или многих таких подобных предпринимателей. И мы видим, как из ларька возникает какое-то большое непонятное сооружение с непонятным набором социальных функций... А я же город, я же все о среде пекусь. И я не понимаю, какую среду я могу купить, как город, ведя переговоры с подобным предпринимателем, для своих жителей. Мне не ясна задача.

А когда моим контрагентом по переговорам является предприниматель, у которого нет узаконенных вообще никаких оснований для ведения данного бизнеса, о чем вообще можно говорить? Я бы только вел разговор об одном единственном: мы приходим к точке «ноль» – верните, пожалуйста, все городское имущество, то бишь землю городскую, в тот первоначальный вид, который был до вашего появления здесь, а дальше мы, городская власть, готовы вас, уважаемы наши товарищи «777», выслушать, предоставить какие-то льготы, может быть, вы хотите какой-то земельный участок, какой-то золотой гектар, пожалуйста, и приходите к нам с вашим бизнес планом и мы поддержим любой прекрасный проект, который нужен городу для того, чтобы его жители вели активный образ жизни, а не ошивались по всяким там автоматам и злачным местам.

Вот очень простая позиция. То есть если мы определяем социальную задачу перед бизнесом как таковым, соответственно, она транслируется и на каждого субъекта предпринимательства. Если, не знаю, Алексей Браташов пишет воззвание за воззванием губернатору, мэру... Давайте что-то решать с поддержкой общепита, давайте будем как-то эту отрасль не бросать, потому что она умирает. Все решения там антиковидные правительства Югры бьют по этому бизнесу, они несправедливы по отношению к этому бизнесу, надо что-то делать. Это все-таки сотни, если не тысячи рабочих мест только по Сургуту. Вот он проявляет свою позицию, и он приходит к властям и формулирует нечто, что ему не стыдно сформулировать, он за это отвечает, он понимает, что он не пришел и как его многие другие коллеги, которых мы знаем по общепиту, он не пришел задним числом заказывать какие-то бумаги. Нет, он говорит об отрасли. Он представляет свое видение этого процесса, этой отрасли.

Когда прошла новость о том, что владелец «777» решил, как это было сформулировано, кто-то там пошел на компромисс. Это ведь еще так выглядит, что типа он согласился, ладно, давайте, так уж и быть, узаконим все эти бумаги. Но это же с ног на голову все перевернуто. Я не знаю, кто там владелец. Это, может быть, прекрасные замечательные люди. Я даже сейчас говорю не о «777», не о владельцах этого заведения, мы говорим о явлении.

А явление это очень печальное, когда по непонятным основаниям, но подоплеку которых мы себе более чем хорошо представляем, появляется не согласованное никакими инстанциями заведение, вполне себе ведет какой-то предпринимательский процесс, бизнес осуществляет. Он на самом деле вне правового поля, его никто не может проконтролировать, заставить быть в рамках, которые город создает. А в это самое время множество других предпринимателей обязаны соблюдать все эти безумные стандарты Роспотребнадзора, прокуратуры, контрольного управления городской администрации. В условиях пандемии эти все требования в десятикратном размере ужесточаются. И они тоже должны их соблюдать. Но кто-то остается в таком свободном полете и говорит: давайте, может, какой-то компромисс найдем? Какой тут может быть компромисс? Ну иди, выкупи поезд для города. Потрать деньги и восстанови его возле Кедрового лога, поставь, не знаю, 100 скамеек в каком-нибудь парке, какую-нибудь такую нагрузку понеси сейчас, вперед, предоплатой.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Чтобы ты от нас потом опять не сбежал. А там, может быть, мы поговорим с тобой. Может, мы тебе какое-то муниципальное помещение в размен отдадим, только там не будет казино, там не будет странных людей, там будет общепит, если ты хочешь общепитом заниматься. А может, ты хочешь открыть кружок по макраме? Не знаю, прекрасная идея.

Д.Щ.: Как ты думаешь, власть должна с подобными бизнесами, которые хотят легализоваться, всегда ставить вопрос именно таким образом: сначала верните, а потом поговорим, верните все взад, как оно было изначально? Или какая-то амнистия в подобных ситуациях возможна?

Т.С.: Конечно, амнистия возможна и необходима. Недаром вообще институт амнистии существует. Он дает определенную надежду на исправление. То есть он дает надежду людям на то, что им верят, и они в ответ меняют свою модель поведения. Понятно, что я сознательно упростил эту историю с «777». Наверное, может быть какой-то переговорный процесс… Но если, повторю, переговорный процесс — это просто ширма для того, чтобы сейчас те чиновники, которые много лет протаскивали бумаги или оберегали вот это вот, чиновники, силовики, может быть, оберегали этот бизнес от того, чтобы его привести в правовые стандарты, сейчас они хотят задним числом все эти бумажки нарисовать и все дело шито-крыто, то я против этого.

Я против того, чтобы кто-то мог зайти на любую территорию, взять кусок с двора чьего-то, построить на нем чего он хочет, зарабатывать на этом деньги, не платить с этого налогов, которые могли бы платиться, и потом бы такой, ну давай, чего-то там накомпромиссничаем. Вот я против этой позиции. Если предприниматель хочет спасать свой бизнес, он понимает прекрасно, он в зависимой позиции, и власть в данном конкретном случае имеет полное моральное право выставлять ему встречные условия, которые никак не вытекают впрямую из данной конкретной истории. Власть может ставить шире встречные условия. Это, кстати говоря, нормальная практика. Я, по-моему, когда-то рассказывал...

В Европе, во многих муниципалитетах, когда власти выставляют те или иные административные штрафы за нарушение строительства, за неуплату налога на имущество, вот такого порядка, они дают вот этому штрафнику выбор: заплатить этот штраф или его не платить, но выбрать какой-то социальный проект и туда внести свой взнос, может, даже в большем объеме. Они не принуждают к этому, это абсолютно добровольно, я могу заплатить штраф, а могу купить скамейки в какой-нибудь парк. И большинство таких нарушителей выбирают эту социальную нагрузку, потому что оно мотивирует сильнее. Власти это потом как-то расписывают и нет конфликта, все нормально. И закрывается вопрос.

В случае с «777», конечно, если нарушены строительные, архитектурные нормы, я думаю, что, к сожалению, они нарушены, то надо говорить... Скажем так... Я бы говорил, что вот этого быть не должно, давайте сделаем какой-то другой бизнес. Что предлагает предприниматель? Можно выслушать, сделать просто элементарный размен.

Реально во дворах не должно быть подобных заведений. Это аксиома, тут нечего обсуждать. То есть ты нарушил закон, ты не узаконил свое помещение, которого нет по бумагам, его не существует. В принципе, разговаривать не о чем. Историю из своего опыта, с баней, я привел не случайно. Я действительно был ошарашен этой безапелляционной позицией властей. Они умеют добиваться своего, все они умеют, на все у них есть ресурсы, и закон всегда на их стороне. Когда они чего-то мямлят про то, что мы сейчас будем проигрывать суды... Не будете вы проигрывать суды. Вы когда на что-то заедаетесь, у вас все выигрывается, все вы умеете.

И, кстати говоря, достаточно эффективная компания главы города, Андрея Филатова по сносу всех этих незаконных ларьков подтверждает: может власть добиваться своего. Поэтому если мы хотим пожалеть владельцев «777», как предпринимателя, как хозяйствующего субъекта, ну, наверное, надо, давайте, давайте подумаем, что там можно сделать. Но у власти, еще раз говорю, должна быть достаточно высокая планка ее встречных запросов, потому что власть отвечает за формирование среды. Она всегда должна помнить: разрешая это, я формирую среду, развиваю ее, я воспроизвожу качественное население, или я, наоборот, схлапываю и маргинализирую среду.

Вот это очень простая вещь, которая не позволяет разумной власти скатываться постоянно в якобы доброту. Мы же все знаем, что это не про нас, про доброту. Так что я бы сделал развод какой-то, я бы сохранил там какие-то позиции для этого предпринимателя, чтобы в другом каком-то месте пусть он развивает свой бизнес. Но если это бизнес, который доставляет неудобства жителям, если он постоянно фигурирует в криминальных сводках, то это большая проблема для муниципалитета.

Д.Щ.: Да, ладно. Посмотрим, чем это все дело разрешится. Опять же, еще одна тема, за которой мы будем, конечно же, следить. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, читайте нас на siapress.ru, там выходят наши видео и полная расшифровка текстовая, их можно почитать, если так удобнее и про Телеграмм тоже не забывайте. Через неделю снова встретимся, снова поговорим о всем самом важном. До свидания!

Т.С.: Спасибо! Всем пока, друзья!