Прежде чем продавать очередное муниципальное здание, надо задуматься – а можно ли его использовать с умом

Предложение о приватизации легендарных «Сандунов», в очередной раз за несколько лет поступившее в администрацию Сургута, стала поводом для масштабных выводов в рамках проекта «О чем говорят». Его ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – провели нить между «Сандунами», «Агентством воздушных сообщений» (которое тоже хотят продать), «Вершиной» (которую было бы, напротив, неплохо купить) и даже несчастным поездом-рестораном в районе Нефтяников. Главная мысль – власть должна создать среду, которая притянет и удержит активных горожан-налогоплательщиков.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! И привет всем, друзья!

Д.Щ.: Сегодня мы будем много говорить про Сургут, про власть и про то, как власть взаимодействует с бизнесом. Оба наши эпизода будут в разных аспектах посвящены этому замечательному процессу.

Начнем с одной истории, которая у нас тянется, как и многие, достаточно давно. Это предложение, которое поступило в думу города, о том, что нужно бы приватизировать городскую баню под названием «Сандуны». Это одна из последних, насколько я понимаю, а может быть, вообще последняя общественная муниципальная баня, которая в нашем городе сейчас функционирует. Давненько были поползновения к тому, чтобы ее продать наконец. Но депутаты отказывались из-за того, что пенсионеры могут в льготном режиме ходить туда, в эту баню мыться, для них это такая точка социализации, точка встречи, точка помывки.

Так или иначе, вопрос встал таким образом, что, в очередной раз, делать с «Сандунами»? Как ты думаешь, Тарас, стоит ли ее приватизировать или нет?

Т.С.: Я в решении подобных вопросов, как это не прозвучит из моих уст, может быть, кому-то неприятно, меньше всего ориентировался бы на позицию пенсионеров, которые любят ходить в баню. Потому что мне подобная аргументация всегда кажется странной. Что такое желание нескольких пенсионеров? А речь идет о нескольких пенсионерах, людях (мы не говорим, что это какой-то массовый запрос), у которых есть привычка где-то встретиться и друг с другом пообщаться. Я не думаю, что это уж точно социальная проблема, которая должна тем или иным образом корректировать городскую политику. Но при этом я не разделяю подходы нашего муниципалитета к такой перманентной оптимизации городского бюджета. Понятна идея с приватизацией. Депутаты или чиновники городские хотят избавиться от весьма непонятного им актива, обременения...

Д.Щ.: Это не профильный актив абсолютно. Город не должен управлять банями.

Т.С.: Вот хотел бы и поговорить о том, что такое профильные активы для муниципалитета. Может быть, это баня? Я вообще в ней ни разу не был. Не знаю, на сколько ценный этот объект с точки зрения его имущественных или каких-то финансовых показателей. В свое время, еще в советские годы, вот этот бытовой комплекс (он как-то так назывался, банно-прачечный комплекс, что ли) был создан теми городскими тепловыми сетями, котельная, которая за «Сандунами» находятся. На тот момент, 40 лет назад, это был главный такой тепловой пункт в этой части Сургута, если не всего города. И этот бытовой прачечный комплекс построили, потому что надо было девать куда-то избытки теплоносителя. Типа – у нас дармовое тепло, почему бы не построить баню, не стирать там чего-то. Вот так она возникла.

Она немножко развилась до сферы услуг полноценных. И когда, по-моему, лет 30 назад это заведение власти решили назвать «Сандунами», все радовались, что у нас есть «Сандуны», как в Москве. То есть это придало определенный шарм цивилизационный городу.

Но по поводу активов: профильных и не профильных. Ведь главная задача любой местной власти, любого муниципалитета — это формирование среды, а не оптимизация бюджета. Оптимизация бюджета — процесс нужный, правильный, необходимый. То есть понятно, в любом бюджете, будь то корпорация, город, должно быть по минимуму, скажем так, ненужных расходов (надо избавляться) и допустим, надо наращивать доходы, чтобы вот эти самые расходы финансировать. Но парадокс заключается в том, что бюджет имеет тенденцию увеличиваться в тех муниципалитетах, которые занимаются развитием свое й среды. И наоборот, он каким-то образом иссякает там, где средовой политикой не занимаются.

Вот когда много парков, набережных, точек притяжения активных граждан, больше увеличивается активность жителей. И вот эту активность жителей автоматическим образом начинают подпитывать уже возникающие на этом процессе какие-то бизнесы. В основном, это малый, мелкий, микробизнесы.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Пресловутая сфера услуг. Когда в сфере средовой политики царит неопределенность, и муниципалитет не очень себе ясно представляет, какое население он продуцирует своей политикой, привлекает, сохраняет на месте, не позволяет ему разъезжаться, то и бизнес, который ориентирован на сферу услуг, начинает также разбегаться, как и эти жители, потому что разбегается его клиентура. Это все очень взаимосвязанные вещи.

То есть активный город, в котором развиваются какие-то культуры, уличное пространство, архитектура красивая возникает, в общем, город, который живет осмысленной своей жизнью, он всегда придумает, что делать с баней какой-то. Это не такой уж это страшный актив, не такой уж он затратный, я думаю, что в городском бюджете найдется много статей с менее очевидной социальной пользой, но которые не менее бюджет исправно финансирует.

Да, мне могут сказать, конечно, что да чего мы вообще говорим, Сургут на 90 процентов формируется прямо или косвенно деньгами «Сургутнефтегаза», и вообще вся эта говорильня про то, что надо развивать какие-то альтернативные секторы экономики, и поднимать местную экономику за счет дополнительных доходов, это все надо забыть. Вот «Сургутнефтегаз» – просто он есть. И пока есть доходы «Сургутнефтегаза», есть бюджет Сургута. Тут тоже есть момент важный. Тогда зачем чиновники так радуются, когда какой-нибудь завод привлекают аж с 30-ю рабочими местами?

Это все чушь. «Сургутнефтегаз» – это «Сургутнефтегаз». Он нам не дает деньги просто так. Мы получаем деньги в городской бюджет в виде НДФЛ, налог на доходы физических лиц. И, соответственно, чем активнее политика муниципалитета в части увеличения налогооблагаемой базы, привлечения того населения, которое может платить НДФЛ, тем богаче твой бюджет. Если тебе удалось привлечь такую компанию, как «Сургутнефтегаз», молодец. Но это не заслуга местной власти. «Сургутнефтегаз» ни у кого не спрашивал, где он будет открывать свой главный офис. А все остальное — это уже работа города.

Бороться надо за то активное население, которое может платить налоги со своих доходов. Чем больше таких дополнительных людей будет в городе, тем будет лучше. И в этом плане я бы на месте депутатов или городских чиновников подумал бы, а надо ли просто так сбрасывать такой объект, как «Сандуны»? Хорошо, пусть это какая-то убыточная баня и она никак не помогает ни в чем городу, кроме того, что несколько уважаемых пенсионеров любят погреть там свои суставы. Мне представляется, что есть другая идея, просто вот дарю.

«Сандуны» расположены в сосредоточии большого количества учебных заведений. Здесь вторая гимназия, тут 25-я школа, там только три школы в этом вот жилом массиве, Декабристов, Майская, вот этот ареал, здесь есть несколько детских дошкольных учреждений. Почему бы не превратить это имущество в какой-нибудь центр, может быть, даже в Центр дополнительного образования или развития, начиная от логопедических вещей, заканчивая просто физической реабилитацией, физическими занятиями.

Вот у вас в центре города стоит муниципальное, прекрасное, под что-то, видимо, приспособленное помещение. Там же есть какие-то комнаты, кабинеты, это больше здание, большой объем. Если в городском бюджете запланированы какие-то расходы на строительство новых учебных или образовательных центров... Мы не о «Кванториуме», конечно, говорим, немножко о другом. Это какая-то кружковая работа, какие-то специализированные вещи по развитию физическому, интеллектуальному детей. И в Сургуте эти все Центры разбросаны по разным помещениям, люди сидят в арендах. А, тем не менее, там выполняется огромная работа.

Я бы пошел по этому пути. И поскольку там уже есть какой-то бассейнчик, какие-то парилки, может, и это тогда оставить для того, чтобы они были интегрированы в подобный Центр?

Почему я свою идею увязываю со средовой политикой? Потому что это все на самом деле увязываемые вещи. Прежде, чем город избавляется от какого-то ненужного ему, как он считает, имущества, ему нужно крепко подумать, а нельзя ли приложить интеллектуальные усилия и перепрофилировать данное имущество? Мы с тобой разговаривали о проблеме такой же возможной продажи Агентства воздушных сообщений. Вот наши финансовые городские власти утверждают, что от него убытки, никакой пользы от него нет, а мы можем его продать и аж 240 млн рублей, по-моему, выручить. Ну и что? Выручите. И куда вы эти деньги денете? Опять на зарплаты, на премии себе, на 13-ые, на какие-то там социальные пособия? Вы их просто элементарно проедите.

Не может город жить идеологией проедания денег. Он должен что-то оставлять, он должен что-то инвестировать в создание качественного населения, которое может платить НДФЛ. Понимаете, да? А что такое качественное население? Это родители, у которых нет проблем с обучением детей, они тут учатся, а не уезжают, нет проблем с взрослением своих детей, которые планируют свою жизнь на поколения два-три вперед и это в Сургуте. И таких вот проектиков должно быть на самом деле очень много. Не только эти несчастные «Кванториумы», которые с помпой у нас открываются. И вот мы там освоили очередные окружные деньги. Нет.

Вот, Агентство воздушных сообщений. Мы говорили, там может быть, что угодно, от выставочных залов, картинных галерей, филиалов музеев, до каких-то кружков, которые проходящие мимо витрины видят атмосферу этого района. «Сандуны» то же самое. Рядом несколько школ. Кстати говоря, ни у одной из этих школ вообще нет никаких бассейнов. Но там хоть какая-то лужица, я так понимаю, при сауне. Ну хоть, может быть, так. Может быть, какие-то плавания вы будете проводить для школьников. Для того, чтобы маленьких детей учить плавать, не нужен огромный бассейн. На самом деле, небольшой по размерам водоем.

Вот такая идея. То же самое, кстати говоря, с «Вершиной». Вот Наталья Владимировна Комарова, отвечая на твой вопрос по «Вершине» сказала, что, если будет социальное техзадание или какой-то запрос заинтересованной стороны Сургута, почему бы нам не рассмотреть этот вопрос. Ну так давайте, городские депутаты, не будем заниматься ерундой. У нас тут депутат Нечепуренко, он очень озаботился каким-то эстрадным исполнителем. Кто его так сильно напугал? Что он начал писать какие-то доносы в прокуратуру.

Так нет, ты лучше подумай о «Вершине». Может быть, ты напишешь на губернатора письмо. Уважаемые депутаты, наконец заработает машина, ты будешь ходить со своими коллегами по депутатскому цеху по кабинетам наших чиновников и убеждать в том, чтобы они писали это письмо. Может быть, заберем «Вершину» наконец, создадим музейный кластер. Может быть, вы хорошо подумаете, что делать с этими «Сандунами», или пока вы ничего не придумали, обмозгуйте, отложите в сторону. Тот же самый поезд, в Кедровом логе, про который мы так много писали.

Д.Щ.: Да, да.

Т.С.: Как точка общепита, мне совершенно его не жалко. Там, конечно, было очень, мягко говоря, печально. А вот как точка притяжения, это был вполне себе интересный, если не сказать удачный арт-объект в городском ландшафте. Он логично размещался у одного из крупнейших сургутских парков, где люди любят проводить время. И я когда там немножко поузнавал, почему так радикально взяли и разобрали? Я боялся, что это жертва вот этой кампании по сносу незаконных строений, киосков, и какая-то чиновничья недоработка и там под одну гребенку пошло. Нет.

В конкретном случае история чуть более иная. У этого предпринимателя действительно закончился арендный договор, какое-то время незаконно фактически находился на территории, а потом он не стал ничего продлевать, хотя мог, потому что из-за пандемии весь его бизнес пошел не туда, куда надо.

И тут у меня вопрос: и что, в сонме наших городских управленцем не нашлось никого, кто эти бумажки всякие перекладывает, чиновники земельного комитета, архитектурный, как это все проходит. У кого просто дрогнула бы рука и он не задал бы вопрос: слушайте, а чего теперь с поездом, его теперь не будет? Может быть, какие-то переговоры провести, может, какие-то откупные произвести за этот поезд и оставить его в муниципальной собственности?

Сколько денег стоит этот поезд? Не какие-то катастрофические суммы для городского бюджета? И никто из людей, которые призваны по своим обязанностям заниматься формированием среды для граждан, никто не подумал о том, что поезд можно элементарно оставить, сделать из него кафе-мороженое, не знаю, что хотите. Сделайте социальный объект с бесплатной арендой, но там должен быть какой-нибудь условный Баскин Роббинс, кто там мороженое продает у нас? Правильно? Вы бы создали еще одну точку притяжения, нормальную, чистую, не парашу какую-то там, не казино подпольное.

Таким образом город точка за точкой преображается. А мы видим, что он точка за точкой, момент за моментом чахнет, засыхает. Там, где была хоть какая-то жизнь, «Сандуны», поезд этот, еще что-то, вот оно превращается просто в мертвое пятно без жизни, без идеи, без перспективы и без какого-либо притяжения людей. Поэтому, конечно же, у наших депутатов никогда не будет хватать денег ни на что. Потому что политика, которую они пропагандируют своими действиями, практически проводят, это политика умерщвления, а не развития. Поэтому, что бы они не придумали делать с «Сандунами», я думаю, это будет неправильно, потому что после там будет нечто не жизнеспособное, какие-нибудь там 777. Вот и все, если они продадут «Сандуны».

Д.Щ.: Ладно, хорошо. Давай будем смотреть за тем, как будет развиваться эта история. Это действительно знаковый объект и интересно, что будет происходить с ним дальше. Довольно много времени мы взяли на этот эпизод. Поэтому будем переходить дальше. Дальше поговорим про уже существующий объект, как раз «777», о которых упомянул Тарас. Вот именно про них мы и будем разговаривать. Поэтому переходите, смотрите, читайте, подписывайтесь на наши онлайны на Ютубе, ставьте всяческие лайки и комментарии и поехали дальше.