Югорчане отдали мошенникам 600 миллионов в 2021 году: как это произошло

По статистике Банка России, более 80% случаев хищений со счетов физических лиц и 74% – юридических лиц были совершены с использованием социальной инженерии – метода получения доступа к конфиденциальным данным с использованием психологического воздействия.

Об этом шла речь на вебинаре по повышению киберграмотности, который провели представители регионального отделения Банка России и правоохранительных органов для жителей Югры. В онлайн-формате они рассказали о наиболее популярных схемах преступлений, совершаемых по телефону и через интернет, дали рекомендации, как защититься от киберкраж и финансовых мошенников.

Дистанционное получение товаров и услуг, электронные расчеты прочно вошли в нашу жизнь. Пандемия ускорила цифровизацию всех процессов. Объем платежей, совершенных жителями Тюменской области через интернет, вырос за год более чем в 6 раз. Новые технологии, безусловно, создают многочисленные преимущества для потребителей финансовых услуг, повышают качество, скорость, доступность, но вместе с тем несут и новые риски. Зачастую граждане пренебрегают элементарными правилами финансовой безопасности.

По словам заместителя начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Тюменской области Алексея Нохрина, в II квартале 2021 года количество операций, проведенных без согласия клиента в целом по России выросло на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а объем похищенных средств – почти на 40%. Только за II квартал россияне отдали мошенникам более 3 млрд рублей. Банки вернули клиентам лишь 7% этих денег по причине того, что граждане сами сообщали мошенникам данные своих банковских карт. Это нарушает условия договора с банком, и он отказывает в возмещении.

Большинство методов, которые сегодня используют мошенники, не требуют от них особых технических навыков. Чаще всего они делают ставку на знание человеческой психологии – запугивают жертву или обещают ей быстрые деньги, не давая возможности трезво оценить ситуацию. Телефонный звонок – это самый массовый инструмент социальных инженеров.

Мошенники с легкостью представляются сотрудниками банков, Центрального банка, полиции, «киберполиции», ФСБ или следственного комитета. Обладая персональными данными, они, как правило, переносят жертву в ситуацию быстрого выбора действий. При этом человеку необходимо срочно принять решение, чтобы «спасти» свои денежные средства или помочь следствию. Злоумышленники не дают возможности подумать, проанализировать ситуацию или перезвонить в банк. Клиент, уверенный, что указанные данные могут быть известны только ему или банку, поддается на обман, сообщая в конечном итоге контрольные слова, коды подтверждения и другие данные, предоставляющие мошенникам возможность вывести денежные средства со счетов.

«Если вам поступил подобный звонок, прекратите сомнительный разговор, наберите номер горячей линии банка вручную (он указан на оборотной стороне карты) и уточните информацию. Ни в коем случае не сообщайте данные банковской карты, ПИН-код или одноразовый пароль. Сотрудники банка никогда не запрашивают реквизиты и секретную информацию карты, а сотрудники правоохранительных органов не звонят, а приглашают граждан повестками», – подчеркнул представитель регулятора.

Алексей Нохрин также обратил внимание, что участились случаи обмана при покупке авиа- и железнодорожных билетов, бронировании отелей, санаториев в сети интернет. Для этого мошенники создают фишинговые и поддельные сайты-двойники. Если вам предлагают заманчиво низкие цены, проявите бдительность, обращайтесь только в те компании и агентства, которые давно зарекомендовали себя на рынке. Всегда проверяйте адресную строку браузера, при безопасном соединении в ней отображается значок в виде закрытого замка.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, за 10 месяцев 2021 года в округе зарегистрировано свыше 4,6 тыс. мошенничеств и краж с банковских карт. Это соответствует показателям прошлого года. Общая сумма хищений со счетов югорчан превысила 600 млн рублей (за весь 2020 год – 500 млн рублей).

Начальник отдела по противодействию совершению преступлений с использованием IT-технологий УМВД России по г. Сургуту Ильдар Хафизов отметил, что только за этот год более 1000 таких преступлений совершено в городе Сургуте, ущерб сургутян составил 150 млн рублей.

Популярными сценариями мошенников также являются звонки/сообщения от лже- сотрудников банков о блокировке или списании средств с карты, оформлении кредита на имя жертвы и последующем переводе средств на безопасный счет, звонки автору объявления в интернет-магазинах о покупке/продаже товара, звонки от «псевдоброкеров» с предложением инвестиций на электронных торговых площадках, звонки от «сотрудников» силовых структур, обман с использованием сервиса поиска попутчиков.

В целях профилактики сотрудники полиции раздают горожанам в общественных местах и многоквартирных домах памятки о правилах кибербезопасности, участковыми охвачено уже более 60% жилого фонда г. Сургута.

Сотрудники Банка России и полиции рекомендуют югорчанам быть бдительными, и никогда не принимать поспешных решений. Какой бы ни была легенда, возьмите паузу и перепроверьте информацию! Никакой банк не вправе требовать перевести деньги на другой счет. Не сообщайте неизвестным лицам данные своей карты, пароли от личного кабинета и другую секретную информацию. Специалисты также советуют выбирать безопасные сайты для покупок в интернете, не переходить по ссылкам в подозрительных письмах, установить на компьютер антивирусную программу. Запись мероприятия можно посмотреть здесь.