Роспотребнадзор Югры объяснил, когда работодатель может уволить непривитого сотрудника

«Могут ли уволить сотрудника, не прошедшего вакцинацию?» – спрашивает югорчанин Борис В.

Отвечает глава Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева:

Работодатель имеет полное право отстранять сотрудников до тех пор, пока они не пройдут вакцинацию от коронавируса. Минтрудом даны разъяснения, как должен действовать работодатель, когда вынесено постановление главного санитарного врача по региону. Одна из ключевых фраз — не менее 80 процентов привитых сотрудников, однако только постановления недостаточно.

На предприятии должен быть создан внутренний документ, в котором расписаны все условия, при которых работника могут временно отстранить или уволить. Если такого акта нет, непривитого сотрудника уволить нельзя.