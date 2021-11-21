16+
Логотип Сиапресс
USD  72,7617   EUR  82,5845  

Новости

Больше новостей
Система QR-кодов эффективна в борьбе с распространением коронавируса?

Да 24.5%

Нет 63.2%

Не знаю 12.3%

Всего голосов: 326

Комментировать
0
Вы брали кредит в микрофинансовых организациях?

Да, иногда беру 3.8%

Да, беру часто 2.4%

Нет 93.8%

Всего голосов: 290

Комментировать
0
Нужно ли было демонтировать кафе «Гудок» в ж/д вагоне возле парка аттракционов?

Да, оно уродует город 32.6%

Нет, следовало оставить его в первозданном виде 15.1%

Нет, стоило модернизировать его 35.9%

Не знаю 16.4%

Всего голосов: 298

Комментировать
0
Оцените уборку своего двора от снега!

Отлично 8.1%

Хорошо 19.4%

Удовлетворительно 37%

Плохо 31.3%

Не знаю 4.3%

Всего голосов: 211

Комментировать
0
Больше опросов

Когда могут уволить невакцинированного работника? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Роспотребнадзор Югры объяснил, когда работодатель может уволить непривитого сотрудника

Когда могут уволить невакцинированного работника? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: Depositphotos

«Могут ли уволить сотрудника, не прошедшего вакцинацию?» – спрашивает югорчанин Борис В.

Отвечает глава Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева:

Работодатель имеет полное право отстранять сотрудников до тех пор, пока они не пройдут вакцинацию от коронавируса. Минтрудом даны разъяснения, как должен действовать работодатель, когда вынесено постановление главного санитарного врача по региону. Одна из ключевых фраз — не менее 80 процентов привитых сотрудников, однако только постановления недостаточно.

На предприятии должен быть создан внутренний документ, в котором расписаны все условия, при которых работника могут временно отстранить или уволить. Если такого акта нет, непривитого сотрудника уволить нельзя.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:52, просмотров: 141, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургут вернулось гало 952
  2. ​Битый небитого везет 852
  3. ​В самую отдаленную деревню Сургутского района провели публичный интернет 790
  4. ​«Обязательное вакцинирование и одновременно отмена QR-кодов - вот это поможет бизнесу» 740
  5. ​В Нижневартовске из-за пробок меняют режим работы светофоров 645
  6. РЖД отменяет поезд Нижневартовск – Москва 492
  7. ​Рудион обозрела XXII 394
  8. Врачам Сургута пришлось искать переводчика, чтобы удалить опухоль мозга китаянке 356
  9. Ветслужба Югры уничтожит заболевших чумой свиней до 23 ноября 263
  10. Дополнительные пункты вакцинации будут открыты в Нижневартовске 238
  1. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7074
  2. ​В Сургуте снесли старейшее кафе. Горожане недовольны 4605
  3. ​Депутат Анатолий Сименяк потерял супругу 4142
  4. Ресторан «VIP 777» решил пойти на мировую 3668
  5. Больницу-долгострой в Югре обещают сдать во втором квартале 2022 года 3378
  6. Почему отгудел поезд-ресторан 3233
  7. ​Дело об избиении врача в Нижневартовске передано в суд 3148
  8. ​За аварийными перекрестками Нижневартовска будет следить «большой брат» 3137
  9. В Югре заключенные обшивают постояльцев домов престарелых 2885
  10. «Она жаловалась долгое время». Муж медсестры из ХМАО высказался о ее самоубийстве 2874
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 11326
  2. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 9183
  3. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 9178
  4. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 9059
  5. ​Покуда жив-здоров... 8745
  6. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 8697
  7. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7599
  8. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 7365
  9. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 7256
  10. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 7143

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика