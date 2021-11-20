Активисты против QR-кодов, епархия против йоги, антимонопольщики – за Ирину Шейк

На этой неделе на Урале было горячо, несмотря на морозы. В Тюмени и Екатеринбурге не устают заявлять о себе противники QR-кодов. В Челябинске заговорил судья и сразу о травле. В Кургане попы рассказали об опасности йоги. Подробнее о самых интересных новостях соседей за неделю – в нашем обзоре.

В Ишиме из-за африканской чумы утилизируют свиней и мясную продукцию

На одном из предприятий Ишима с 19 ноября объявлен карантин из-за случаев заражения свиней африканской чумой, об этом сообщили в оперативном штабе. Постановление о введении ограничительных мер подписал губернатор Александр Моор, сообщает «РБК-Тюмень».

В официальном документе сообщается, что вся продукция, полученная в результате убоя зараженных свиней, подлежит утилизации, которая должна выполняться по соответствующим ветеринарным правилам. Согласно информации управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, заразившихся животных будут убивать бескровным способом, после чего сжигать. План по предотвращению распространения заболевания предстоит разработать региональному Управлению ветеринарии.

При этом пока не уточняется, на каком именно предприятии выявлено заболевание.

В Тюмени к организаторам пикета против QR-кодов пришли полицейские

В Тюмени к противникам введения QR-кодов, которые выступали в качестве инициаторов проведения пикета, пришли полицейские. Силовики принесли им официальное предостережение. Об этом корреспонденту 72.RU рассказал Александр Жуков, один из организаторов публичного мероприятия.

— Мне предварительно позвонили днем, но я был на работе. С участковым встретился после шести вечера. Он вел себя адекватно. С меня еще взяли объяснения, звал или не звал на пикет. Я сказал, что мы действовали в рамках закона: нам отказали, и мы его проводить не будем, никого никуда не призываем приходить, — рассказал в беседе с корреспондентом 72.RU сам Жуков.

Согласно документу, активистов предупредили о недопущении осуществления экстремистской деятельности при проведении пикета и об ответственности как организатора за соблюдение законов.

В пресс-службе полиции воздержались от комментариев.

«Мы не антиваксеры». Борцы с QR-кодами из Екатеринбурга записали обращение к Путину

Активисты из Екатеринбурга, которые выступают против QR-кодов и обязательной вакцинации от коронавируса, обратились к Владимиру Путину. Они потребовали отменить введенные меры, сравнив их с фашизмом, пишет Е1.

Около 50 человек собрались в дендропарке напротив «Гринвича» и записали видеообращение к президенту. Свое сообщество они назвали «Иммунный ответ», который выступает «против сегрегации в Свердловской области».

— Мы не можем молчать, когда наши права нарушаются, а органы правопорядка работают по чужой указке, и мы не можем нигде найти защиты. Сердца нас, уральцев, разрывает на куски от боли и внутреннего огня! Наши предки воевали не за то, чтобы нас, как второсортных людей, лишили прав, — заявили активисты. — Мы не антиваксеры, а те, кто осознанно принял решение не ставить себе прививку и не пользоваться товарной меткой — QR-кодом — по тем или иным причинам.

Они отметили, что среди собравшихся были и те, кто принял решение сделать прививку от коронавируса.

Накануне Свердловский областной суд рассмотрел иск уральских юристов к губернатору по поводу законности введения QR-кодов. Истцы требовали признать недействующей часть его указа, которая вводит на территории региона систему «чистых зон». Евгений Куйвашев и представители правительства в возражениях ссылались на введенный в регионе режим повышенной готовности, который позволяет органам власти вводить дополнительные меры, а также на постановления Роспотребнадзора.

Иск оставили без удовлетворения.

Защитники аэровокзала «Уктус» вышли с пикетом в центр Екатеринбурга

В ближайшее время здание планируют снести и построить на его месте ТЦ «Золотой» и новый транспортно-пересадочный узел. В Екатеринбурге в парке у Дворца молодежи прошел пикет против сноса здания аэровокзала «Уктус». По подсчетам корреспондента 66.RU, на акцию вышло около 30 человек. Участники выступили против «бездумного уничтожения исторического наследия Екатеринбурга».

В пятницу, 19 ноября, территорию вокруг аэропорта «Уктус» обнесли забором. При этом уведомление о сносе в городскую администрацию от подрядчика пока не поступило.

Ранее, 12 ноября, аукцион на снос здания выиграло строительно-монтажное предприятие «Горремстрой». Та же компания демонтирует два кирпичных здания поблизости от «Уктуса». Отметим, что в список памятников архитектурного наследия аэровокзал пока так и не включили.

До этого УФАС по Свердловской области рассмотрело жалобу общественницы Екатерины Петровой и членов движения «Мирные жители» на аукционную документацию по сносу аэровокзала «Уктус». Защитники исторического здания нашли семь причин отменить аукцион на демонтаж здания.

Заявление судьи из Челябинска о травле может обернуться для него лишением полномочий

Квалификационная коллегия судей Челябинской области намерена рассмотреть вопрос о привлечении судьи Тракторозаводского района Антона Долгова к дисциплинарной ответственности. Поводом для этого стал скандал, разгоревшийся после публикации в «Новой газете», где Долгов рассказал о травле и о том, что его принуждали скрыть подлог следствия, а также посадить невиновного в истязании и надругательстве над детьми. Заседание назначено на 3 декабря, пишет «Пчела».

Как рассказал Долгов, выносить приговор по тому делу он отказался, после чего материалы дела просто передали на рассмотрение другому судье, который и вынес обвинительный приговор. Долгова же после этого перевели на рассмотрение гражданских дел. Спустя время на Долгова, по его словам, усилилось давление, что и послужило его обращением в СМИ.

Модельному агентству в Челябинске запретили использовать имя Ирины Шейк в рекламе

Челябинское УФАС потребовало от Модельного агентства «Эксклюзив» прекратить недобросовестную конкуренцию и неправомерное использование коммерческого обозначения. С заявлением в антимонопольную службу обращался Имидж-клуб «Светлана», сообщает «Первое областное». Эта организация работает в Челябинске с 2001 года. Модельное агентство «Эксклюзив» является отдельным подразделением имидж-клуба.

«В 2020 году бывший сотрудник названной организации открыл собственное модельное агентство и стал использовать аналогичное коммерческое обозначение, в том числе в совокупности с логотипом Exclusive Modeling Agency. Указанное наименование размещается на страницах в социальных сетях, а также используется при общении с потенциальными потребителями услуг. Ответчик в результате таких действий получил возможность пользоваться положительной деловой репутацией заявителя, сформированной за время длительной работы на рынке модельных агентств, в целях привлечения спроса к своим услугам», — пояснили в УФАС.

Удалить не соответствующую действительности информацию нужно до 6 декабря. В противном случае антимонопольная служба возбудит дело о нарушении законодательства.

«Противоречит христианскому учению»: курганская епархия рассказала об опасности йоги и тренингов

В Курганской епархии выпустили просветительские листовки на темы «Может ли христианин заниматься йогой?» и «Чем опасны тренинги личностного роста?». На печать материалов был выделен грант в рамках конкурса «Православная инициатива — 2021», сообщает 45.ru.

— Йога — это часть религии индуизма, и никуда от этого не денешься. Многие спрашивают — почему бы не заниматься йогой просто как гимнастикой, не погружаясь в ее оккультные и мистические глубины? Само слово yoga происходит от санскритского yuj, что означает «сопрягать, связывать». А «религия» — от латинского religare: «связывать, соединять». В обоих случаях имеется в виду, что человек устанавливает связь с Богом — или с какими-то иными силами, невидимыми, но способными взаимодействовать с людьми. Таким образом, говорить, что йога внерелигиозна, просто нелогично: «йога» и «религия» — практически синонимы, — сообщает пресс-служба епархии.

Автором проекта «Зауральский центр духовно-нравственного развития личности» стал сотрудник пресс-службы и старший референт главы Курганской митрополии Михаил Насонов. Сумма гранта составила 763 028 рублей. Деньги выделяет фонд «Соработничество». Распространяются материалы среди прихожан. В листовках рассказывается, что ключевой постулат йоги о реинкарнации (перерождении человеческих душ) противоречит христианскому вероучению. Ранее в таких же брошюрах рассказывали, почему не стоит бояться черных кошек.

На Ямале впервые пройдет турнир по игре в снежки

В Ноябрьске с 3 по 5 декабря пройдет зимний межрегиональный турнир по юкигассену. Помимо ямальских команд участие подтвердили команды из Екатеринбурга и Мурманска, пишет ИА «Север-Пресс».

В вынгапуровском центре по работе с детьми, подростками и молодежью «Факел» отметили, что разослали информационные письма не только по всем городам Ямала, но и по российским регионам.

«До 1 декабря мы принимаем заявки. Ждем ответа от Тюмени и Нижневартовска, – сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» директор молодежного учреждения Наталья Варанкина.

Впервые сотрудники «Факела» о японской версии игры в снежки узнали в начале 2020 года, когда в Мурманске случайно стали участниками международных соревнований по юкигассену, Понравилось, решили познакомить с ее правилами ямальцев.

Первые состязания провели в Ноябрьске нынешним летом, где снежки были заменены соксами – маленькими мячиками. Недавно «Факел» выиграл внушительный денежный грант на развитие юкигассена в округе.

Юкигассен – командная игра, она появилась в конце 1980-х в Японии. Матч состоит из трех таймов, каждый длится по три минуты. На поле играют две команды, которые должны захватить флаг противника, выбить снежками с поля всех соперников или же к концу сохранить больше игроков.