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​«Обязательное вакцинирование и одновременно отмена QR-кодов - вот это поможет бизнесу»

Сургутский ресторатор оценил предложение «Опоры России» снять ограничения в местах, где применяются QR-коды

​«Обязательное вакцинирование и одновременно отмена QR-кодов - вот это поможет бизнесу»
Фото: pixabay.com

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин предложил снять дополнительные или дублирующие ограничения в местах, где используются QR-коды. Однако, по мнению сургутского бизнесмена Алексея Браташова, в нынешней ситуации даже этого будет недостаточно.

Александр Калинин сделал заявление после встречи с губернатором Амурской области. «Вводя QR-коды, необходимо снимать другие дублирующие ограничения - по времени работы того же общепита, проценту наполняемости залов, фитнес-центров, кинотеатров. В нашем деловом объединении мы придерживаемся этого логичного мнения. Конечно, это предмет диалога и непосредственной работы с оперативным штабом региона. Также сейчас идет обсуждение федерального закона о QR-кодах, у нас есть предложение помимо кодов и ПЦР-тестов ввести еще возможность показывать тесты на антиген, они делаются быстрее и стоят дешевле. Важно ликвидировать очереди на входах, чтобы не было скопления людей», - цитирует президента «Опоры России» агентство Amur Life.

Напомним, что ранее бизнесмены Сургута обратились к окружным властям с просьбой отменить систему QR-кодов в заведениях общепита. Ресторатор Алексей Браташов в беседе с корреспондентом siapress.ru отметил, что предложение Калинина логичное, однако сегодня бизнесу, соблюдающему ковид-правила, необходимы и другие послабления.

«Предложение товарища Калинина безусловно хорошее и очень логичное. Разговоры о введении так называемого ковид-паспорта для предприятий, где вакцинированы 100 процентов сотрудников, который позволил бы снять все другие ограничения ходили давно. Как часто это бывает, поверив слухам и примерам из других точек планеты, большинство предприятий общепита так и сделали. Для таких предприятий необходимо отменять не только дополнительные ограничения, но и отменять систему QR-кодов. Отмена части ограничений без отмены требования обязательного наличия QR-кода никак не поможет бизнесу в нынешней ситуации. Гости не ходят больше из-за несогласия с решениями чиновников, нежели потому, что у них нет QR-кода, из принципа не ходят. Ну а те введенные «новые» требования, санитарные в основном, нормальные предприятий и так выполняли и до ковида, это же элементарные требования к заведениям общественного питания согласно санитарных норм и правил. Обязательное вакцинирование и одновременно отмена QR-кодов - вот это поможет бизнесу, точнее, в каждом бизнесе люди работают, это поможет людям», - прокомментировал инициативу «Опоры России» Алексей Браташов.

Отметим, что, по словам Калинина, за полтора года в России число субъектов предпринимательства стало на 200 тысяч меньше, занятость снизилась на 700 тысяч человек.


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