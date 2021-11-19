Все, что известно о заражении африканской чумой свиней в Сургутском районе

В редакцию siapress.ru обратились горожане, которые напуганы слухами об опасности африканской чумы свиней.

«Говорят, что город закроют», - убеждал корреспондента взволнованный читатель.

Но всё не совсем так. Вернее, совсем не так - утверждают старший инспектор Сургутского отдела госнадзора ветеринарной службы ХМАО-Югры Светлана Гуляева и ветеринарный врач филиала «Ветеринарный центр» в городе Сургуте Дарья Хомутова. Подробнее – в нашем материале.

Что случилось?

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Капсамун» Сургутского района подтвердили наличие африканской чумы. Все поголовье свиней, 410 голов, будет уничтожено, а продукция — изъята из торгового и промышленного оборота.

Распоряжение есть?

Да, распоряжение губернатора Югры Натальи Комаровой о введении карантина на территории фермерского хозяйства подписано. Сейчас там выставлены посты, ведется дезинфекция помещений и утилизация трупов животных.

В Сургуте никакого карантина нет, город даже не считается опасной зоной, он просто находится в зоне наблюдения.

Свинину не есть?

Ешьте. Африканская чума свиней – вирусное заболевание, которое опасно только для свиней и диких кабанов. При заражении они умирают – без вариантов. Для других животных и людей это заболевание не опасно. Мы можем быть только его переносчиками вируса.

Мясо для людей не опасно, но есть его можно только после варки. Вирус погибает при варке при 70 градусах в течение 30 минут.

То есть приготовленную свинину есть можно, а вот от сала – лучше отказаться.

Зараженное мясо попадет на прилавки?

Не должно.

Продукция «Капсамун» реализовывалась на Центральном рынке Сургута, но сейчас она изъята. Кроме того, в городе введен запрет на продажу мяса свинины непромышленного производства. За торговлю на улицах и в других местах несанкционированной торговли будут штрафовать.

Но в торговых сетях и общепите покупать свинину можно – в продажу поступает только сертифицированная продукция промышленного производства.

Все принимаемые меры должны остановить распространение вируса – он наносит колосальный экономический ущерб, потому что ведет к уничтожению всего зараженного поголовья.

Мой минипиг это переживет?

Владельцам свиней стоит быть максимально осторожными. Кормить животных можно только проваренными пищевыми отходами (даже если вы привезли их из детсада), не пускайте к ним посторонним. А если свинья живет у вас в квартире, мойте обувь с раствором хлора, чтобы не занести заразу с улицы.