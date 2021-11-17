Как в Югре справляются с проблемой безнадзорных животных: методы, траты и результат

В Югре на реализацию концепции по обращению с животными выделяется почти 240 миллионов рублей – из бюджетов региона и муниципалитетов. При этом только за минувшую неделю стало известно о четырех случаях нападения собак на людей. Жалуются же на агрессивных псов жители региона регулярно.

Почему выделенные миллионы не решают проблему с бродячими животными на улицах округа – в материале siapress.ru.

Что случилось?

В Югре участились случаи нападения безнадзорных животных на людей. Последняя ситуация особенно шокирует – на жительницу Лангепаса напала стая псов и загрызла насмерть. Женщина скончалась в больнице от множественных укусов и большой потери крови. После случившегося было возбуждено уголовное дело, чиновники поручили произвести дополнительные мероприятия по отлову бездомных животных. Между тем, это не первый случай в городе. 8 ноября возле местной больницы на женщину с ребенком также набросились бродячие животные.

В других населенных пунктах округа похвастаться тоже нечем. В Советском бездомная собака набросилась на четырехлетнего мальчика. В Сургуте агрессивные животные напали на ребенка близ стройки на пересечении улиц Университетская и Ивана Захарова.

Видео: vk.com/kinform

Специалисты считают, что этот случай произошел из-за сердобольности местных, которые подкармливают собак и строят им будки. Позже незаконное «жилье» было разобрано самими же горожанами.

Кто виноват?

В произошедших нападениях бездомных собак обвиняют всех подряд – чиновников, зоозащитников и просто обывателей.

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции сказала, что в проблеме виноват каждый из нас: «Я еще раз напомню, что все, что мы сейчас обсуждаем, связано с тем, что мы сами создали такую проблему. Мы сначала завели домашнее животное, например, собаку, затем ее разлюбили и выбросили на улицу. А потом сидим, обсуждаем это. Самое плохое, когда безнадзорные животные создают опасность для людей, а они ни в чем не виноваты. Виноват каждый из нас».

В администрации Лангепаса после трагедии напомнили о реализации закона «Об ответственном обращении с животными»: «Как бы то ни было, пока полностью решить эту злободневную проблему не представляется возможным, ведь с начала 2020 после отлова и проведения всех необходимых санитарных процедур бездомных животных обязаны выпускать обратно на улицы. Таковы требования федерального законодательства».

Вместе с тем, депутат Госдумы, один из авторов закона о защите животных Владимир Бурматов раскритиковал и жителей, и чиновников Югры из-за ситуации с собаками в округе.



Владимир Бурматов. Фото: vk.com/burmatoff

«Тысячи владельческих собак находятся на самовыгуле. То, что они на людей нападают, мы с вами уже выяснили. Дальше, оказывается, что они, ко всему прочему, не стерилизованы, и друг с другом, естественно, так скажем, скрещиваются. Дальше у них появляется потомство, которое оказывается на улице. А вот вам ответ, откуда берутся бездомные собаки в Югре. Они берутся отсюда. Хозяева забирают собачку с улицы после того, как она погуляла, а потомство ее заберут? Нет, их выкидывают на улицу. И это первое поколение бездомных животных. А еще очень часто своих животных выкидывают на улицу. Кого привлекают к ответственности за нападение собак на людей и владельческих, и бездомных? Никого, потому что чиновники не выполняют свою работу», - отметил парламентарий в телефонном разговоре с корреспондентом siapress.ru.

Также он задался вопросом, сколько приютов было построено в Югре за последний год, и почему в округе не штрафуют за самовыгул домашних животных.

Что делают?

В этом году правительство Югры приняло новую концепцию по обращению с животными. Документ закрепляет ответственное отношение к «братьям меньшим» и соблюдает принцип гуманности, а также обеспечивает безопасность жителей округа. Главный пункт концепции – у каждого животного должен быть владелец. Этот документ влияет на активное включение в процесс ветеринарных клиник, зоозащитников, волонтеров, стройку новых приютов, а также просвещает жителей округа в культуре обращения с животными. Из бюджета региона на эти цели выделили 39 млн рублей, из бюджетов муниципалитетов – 200 млн рублей.

«По данным автоматизированной информационной системе «Домашние животные», у нас в регионе зарегистрировано 38 631 животных, из них 3 800 – собаки без владельца. Размещены в приютах - 2 380, чипированы – 3 821, вакцинированы от бешенства – 3 379, стерилизованы – 2 534. Выпущены в прежние места обитания 1 441 животных», – рассказала Наталья Комарова во время встречи с журналистами.

Это поможет?

Эксперты считают, что строительство приютов не решит проблему с бездомными собаками. Так, ранее руководитель Ветеринарной службы ХМАО Александр Зуев высказал мнение, что содержание животных требует больших финансовых затрат: «Можно построить и 30 приютов. Только они будут заполнены за год – два. А что дальше делать? Содержание каждого животного в этом приюте обойдется 200-300 рублей в день. Потребуются колоссальные финансы. Поэтому только изменяя законодательство получится переломить ситуацию, взять численность животных под контроль и искоренить такое понятие как «бездомное животное».

Напоминаем, в этом году в Югре планировали построить четыре новых приюта для бродячих животных - в Ханты-Мансийске, Югорске, Мегионе и Нефтеюганском районе. В регионе действовало 28 СОНКО, которые организуют работу в области обращения с животными, и семь приютов.