QR-коды раздора, плазма от губернатора и загадки вечной мерзлоты

У соседей все вертится вокруг системы QR-кодов: жители Екатеринбурга вышли на митинг, бизнесмены Тюмени обратились к губернатору. В Челябинской области радуются завершению «нерабочих» дней, в Кургане гордятся новой достопримечательностью, а на Ямале изучают вечную мерзлоту. Подробнее о самых интересных новостях Урала – в обзоре siapress.ru.

Предприниматели Тюмени просят губернатора ввести QR-коды по всему городу

Тюменские предприниматели, которые арендуют помещения в ТЦ и ТРЦ, просят Александра Моора ввести систему QR-кодов по всей Тюмени. Они написали главе региона открытое письмо, в котором спрашивают, чем отличаются точки в ТЦ от других помещений, расположенных за их пределами. Активисты считают, что QR-коды, без которых сейчас не пускают в здания, ставят их в неравное положение с остальными предпринимателями. Текст обращения опубликован на Вслух.ru, передает «РБК-Тюмень».

Авторы письма указывают, что принятые решения — это полумера, которая разоряет их бизнес. Они предложили ввести QR-коды везде, чтобы бизнес был в равных условиях.

«Если принимается решение о введении QR-кодов на территории юга Тюменской области, то вводить их необходимо сразу повсеместно, а не выборочно!», — говорится в письме.

Кроме того, они указывают на то, что им по-прежнему необходимо выполнять обязательства перед партнерами, платить аренду и закрывать кредиты, которые они взяли в 2020 году, чтобы пережить локдаун.

«В такой ситуации оказались все предприниматели, которых касается данное постановление. Мы негодуем по поводу того, что происходит. Мы находимся в неравных позициях с нашими конкурентами. Теряем людей, выручку. Работники уходят, узнав, что ситуации в ТРЦ и вне его разные», — говорит один из бизнесменов.

В конце письма предприниматели просят помощи и поддержки у губернатора. Под ним подписались более 20 тюменских бизнесменов.

В окружении леса и богатства: в Тюмени за 199 миллионов продают самый дорогой частный дом

В Тюмени выставлен на продажу самый дорогой дом, стоимость объекта составляет 199 миллионов рублей. Им владеет тюменский бизнесмен, пишет 72.ru.

Объявление о продаже появилось на сайте ЦИАН. Согласно информации на сайте объявлений, площадь двухэтажного дома — 1000 квадратных метров, а площадь самого участка — 50 соток. Дом построен в 2020 году в Суходолье, окружен сосновым лесом и готов к заселению.

Фото: ЦИАН

— Всё продумано до мелочей, и жить здесь невероятно комфортно. К каждой комнате полагается свой санузел с дорогой сантехникой. Камины на каждом этаже. Бассейн, хаммам и баня — всё это под одной крышей. Великолепие этого дома нельзя описать словами. Вам не захочется отсюда уходить. Множество комнат, в каждой из них свой санузел, позволяет использовать этот объект с коммерческой целью, — говорится в объявлении.

Согласно данным Росреестра, владельцем участка является Марат Богданов. Как сообщает телеграм-канал «Повестка», он и его бизнес-партнер Резеда Садыкова владеют крупнейшей в городе сетью магазинов осветительных приборов «Мир света». По данным «Контур.Фокуса», человек с таким же именем является 100% владельцем ООО «Успех». Раньше доля компании принадлежала Резеде Садыковой. В 2020 году выручка ООО «Успех» составляет 6,7 миллиона рублей.

«Необходимо составить по 2 протокола каждому». В полиции Екатеринбурга установили «палочную систему» по ковиду

Сотрудники отделов полиции в Екатеринбурге получили документ, где указано, сколько протоколов за нарушение масочного режима в день должен составить каждый сотрудник. Бланк расстановки личного состава одного из отделов полиции E1.RU передал анонимный источник.

— Необходимо составить по 2 протокола каждому по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. — Прим. ред.), проверить по 2 объекта и беседы с гражданами по алкоголю, — говорится в документе.

Расстановка подписана в одном из отделов полиции (копия есть в распоряжении E1.RU). Кроме того, подлинность документа журналистам подтвердили несколько источников.

— Руководство ставит «палочную систему», из-за которой много сотрудников увольняются. Во всех отделах ставят планы на наказания граждан с протоколами по масочному режиму, — сообщил источник, который прислал документ.

За комментарием мы обратились к главе пресс-службы областного ГУ МВД Валерию Горелых.

— В системе МВД уже достаточно давно так называемая палочная система официально отменена. Насколько присланная в редакцию фотокопия документа соответствует действительности, это еще предстоит установить. Об этом факте мной доложено руководству для принятия мер реагирования, — сообщил полковник Горелых.

Жители Екатеринбурга вышли на массовый пикет против QR-кодов

Фото: vk.com/botanikaru

13 ноября в Екатеринбурге возле торгового центра «Дирижабль» проходит массовый пикет против QR-кодов. Предварительно, организатором мероприятия стало местное общественное движение «Родительский Надзор». Ранее именно эти активисты начали сбор подписей в Генеральную прокуратуру РФ против QR-кодов.

Очевидцы сообщают, что акция началась в 13:00. Пикет проходит мирно, нет конфликтов и задержаний. За порядком следят правоохранители, пишет «Уральский меридиан».

В Челябинской области отменили нерабочие дни

С таким заявлением выступил губернатор Алексей Текслер, передает Polit74.ru.

- Следующая неделя будет обычной, рабочей, школьники пойдут в школу, - анонсировал глава региона.

По его словам, те две недели, что южноуральцы прожили в режиме нерабочих дней, дали результаты. Так, снизилось количество госпитализаций, стабилизировалась обстановка по заболеваемости.

- Эти две недели пошли на пользу с точки зрения эпидситуации, - подчеркнул Алексей Текслер.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в регионе изначально были установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, однако потом их продлили до 12 ноября.

Алексей Текслер стал донором антиковидной плазмы Правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал донором антиковидной плазмы, которая применяется в комплексной терапии для лечения пациентов с тяжелой формой течения коронавирусной инфекции.

Фото: правительство Челябинской области

«Кровь и ее компоненты необходимы для лечения различных заболеваний, в том числе коронавируса. Хочу поблагодарить сотрудников всех подразделений нашей станции переливания крови, и, конечно, большое спасибо донорам. У меня давно было желание прийти и сдать кровь. Врачи дали добро, сегодня я это сделал, для любого донора важно помогать людям», — подчеркнул Алексей Текслер.

Всего в 2021 году кровь сдали 22 379 южноуральцев, пишет Obzor174.ru. В медицинские организации области направлено свыше 9 000 литров плазмы крови, в том числе 2 500 — с антителами к коронавирусной инфекции.

Скандальная скульптура кошки стала новой достопримечательностью Кургана

Приезжие специально едут к новому расположению скульптуры кошки с женской грудью, чтобы сделать с ней фотографию. Говорят, «кошка на чемоданах» стала известной далеко за пределами Кургана, пишет информационно-деловой портал «Область 45».

- Я не местный, - говорит житель Челябинска. - Видел эту скульптуру в передаче Урганта, решил сфотографироваться на память. У нас в городе подобного нет. Считаю, это необычно. Арт-объект, так сказать.

Новое месторасположение скульптуры, торговый центр «РИО», кажется приезжим нелогичным.

- Наверное, «кошку» хотели выбросить. Вот и поставили сюда, для пиара торгового центра, - предположил челябинец.

Ранее скульптура кошки стояла на вокзальной площади. Её демонтировали из-за негативных отзывов курганцев в социальных сетях.

О том, что необычный арт-объект вернётся в Курган, заявили на заседании курганской облдумы.

На дороге Надым-Салехард стартовали исследования вечной мерзлоты

На Ямале приступили к исследованию вечной мерзлоты на дорогах. Для изучения методом глубинной георадиолокации были выбраны три участка дороги Надым-Салехард. Их общая протяженность - 3 километра, сообщают «Вести Ямал».

«Было решено провести анализ состояния дорог и грунтов естественного залегания изучение их изменений и деформаций. Эти данные позволят улучшить качество проектирования и строительства автомобильных дороги и искусственных сооружений в условиях вечной мерзлоты на Ямале», – рассказал Виктор Горбунов, исполняющий обязанности директора окружной дорожной дирекции.

Для исследования выбраны участки с высоким уровнем деформации земляного полотна. Эксперты изучат состояние дороги и причины разрешения.

На основе проведенного исследования будет формироваться новая методика по устройству ямальских дорог и прогнозироваться дальнейшие изменения грунтов.

В Ноябрьске запретили пользоваться самодельным подогревом машины

Визитная карточка всего Ямала — длинные провода, тянущиеся из окон домов к автомобилям, в Ноябрьске теперь под запретом, передает «Ямал Медиа».

Городские депутаты приняли соответствующее решение еще 21 октября. Теперь не допускается использование самодельных автоподогревов во дворах. Зимой северяне привыкли прибегать к действенному, а главное малозатратному способу — собственноручно сделанным котлам подогрева. Они протягивают провода из квартиры на улицу. Об эстетике в это время мало кто задумывается.

Как отмечается в документе, регулирующем городские правила благоустройства, запрещено размещать электрические провода за пределами фасадов зданий для подогрева транспортных средств за исключением индивидуальных жилых домов. Кроме этого, нельзя устанавливать электрические розетки на фасадах многоквартирных домов и столбики для их крепления.

Предполагается, что контролировать новые требования будет один из отделов администрации города.