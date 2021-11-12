16+
Логотип Сиапресс
USD  71,1964   EUR  81,6552  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​QR-код понимает только по-русски

С иностранной вакциной COVID-19 можно в общественные заведения или нельзя? Разбираемся

​QR-код понимает только по-русски
Фото: pixabay.com

В начале ноября по федеральным СМИ прокатилась новость о том, что в Югре признают импортные вакцины от COVID-19. В частности, агентство ТАСС сообщило, что привитых зарубежными препаратами пустят на спортивные объекты Ханты-Мансийска. Впрочем, вскоре выяснилось, что все не так просто.

Что это было и действительны ли международные сертификаты о вакцинации в России, в том числе и Югре – в материале siapress.ru.

На спортобъекты можно?

Информация о том, что в Югре на спортивные объекты пускают граждан, привитых зарубежными вакцинами, оказалась не совсем верна. В департаменте общественных и внешних связей округа разъяснили, что речь шла о допуске спортсменов на Международный инклюзивный турнир по жиму лежа «Кубок чемпионов», который прошел с 4 по 11 ноября.

«В данном случае имеется в виду конкретный турнир, который пройдет с участием иностранных спортсменов из Грузии, Египта, Казахстана, Венгрии, Узбекистана, которые будут допущены к нему при наличии отрицательного ПЦР-теста и документов об иммунизации. Данные решения приняты на территории Югры в соответствии с рекомендациями Минспорта и Роспотребнадзора. Сам турнир, как и все остальные спортивные соревнования, по решению регионального штаба с 30 октября по 7 ноября в регионе проводятся без зрителей», - сообщали в департаменте.

С иностранной вакциной можно получить QR-код?

Получить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса на Госуслугах, только привившись в России, так как зарубежные ведомства не передают в Минздрав сведения о вакцинированных.

«Получить на Госуслугах сертификат о вакцинации можно, только если сделали прививку в России. Иностранные организации не передают в Минздрав сведения о вакцинированных, и такая информация не попадает на Госуслуги. Если сделали прививку за рубежом, у вас будет иностранный сертификат — его можно использовать в соответствии с правилами страны, в которой прививались», - говорится в сообщении на портале.

То есть, если прививка сделана за рубежом, получить QR-код российского образца невозможно. При этом в Югре уже с 25 октября действует система QR-кодов, которая позволяет попасть в общественные места только ковид-безопасным гражданам.

«Наша позиция такова, что в общественные места должны иметь доступ только иммунные граждане с QR-кодом: прошедшие вакцинацию или переболевшие коронавирусом. Если у человека медицинский отвод, значит он не вполне здоров, и находиться ему в общественных места, где большой риск встретиться с вирусом, не безопасно для него самого», - объяснила заместитель руководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Значит, иностранный сертификат не пройдет?

Если QR-код на сертификате гражданина, привитого зарубежными вакцинами, распознается считывающими устройствами – проблем не возникнет. Но такая вероятность все-таки мала. Распорядительными актами Губернатора допускается предъявление иного документа, подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

Международными медико-санитарными правилами предусмотрен такой документ как Международное свидетельство о вакцинации и профилактике, подтверждающий иммунный статус человека. С правовой точки зрения юридических оснований отказывать в посещении общественных мест людям, имеющим документ о вакцинации, нет. Ведь он подтверждает их иммунную защиту.

По сути, и иностранцы, находящиеся в России, и россияне, посещающие зарубежные страны, находятся в ожидании обоюдного одобрения вакцин от коронавируса. Все станет проще, когда ЕС и США признают российские препараты, а Россия – иностранные.

Пока же приходится балансировать между правилами эпидбезопасности и… здравым смыслом. На деле иностранцам с сертификатами о вакцинации собственной страны в посещении общественных мест не отказывают.

«При введении системы QR-кодов нам пришли инструкции, в которых сказано, на каких основаниях мы можем пускать посетителей. Они предъявляют медицинский документ, который содержит ФИО, дату рождения, печать больницы о том, что проведена вакцинация, а также удостоверение личности. На основании этого мы пускаем иностранцев, которые предоставили паспорт и медицинский документ, подтверждающий проведенную вакцинацию. Надо сказать, что иностранцы очень ответственно к этому подходят: люди приносят сертификаты на гербовой бумаге, переведённые на русский язык», - отметил представитель одной из торговых сетей, работающий в соседнем с Югрой регионом.

Но, чтобы соблюсти закон в полной мере, иностранцу лучше привиться одной из российских вакцин – за свой счет или по полису ОМС, если таковой имеется.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:47, просмотров: 59, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Роскомнадзор ищет секс и мат в кино 1597
  2. ​Главу «Нефтесервиса» из Нижневартовска задержали в Сочи 1524
  3. ​Сургутяне заинтересовались прививочными турами в Европу 1017
  4. ​В Сургуте будет борьба между двумя концепциями управления городским рынком — бандитской и интеллектуальной 990
  5. ​Югра займет у федерального бюджета 14 миллиардов рублей на второй мост через Обь. Всего он будет стоит больше 60 миллиардов 981
  6. ​Светлый путь. Вопросы архитектурно-художественного освещения моста в Сургуте // ONLINE 926
  7. ​В Сургуте начался прием заявок от инвесторов на модернизацию городского рынка 900
  8. В тубдиспансере Сургута развернули ковидный госпиталь 851
  9. Власти узаконят QR-коды на федеральном уровне 831
  10. ​Как купить большую квартиру для своей семьи и не разориться 794
  1. ​Порочная спираль недоверия 5226
  2. ​Из-за самолечения жители Нижневартовска чаще попадают госпиталь 4957
  3. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 4605
  4. Аферистка из сайта знакомств умыкнула у вартовчанина пять тысяч 4247
  5. Сургутские общественники оказались против приезда Инстасамки 4025
  6. ​Хохлову — миллиард. Россиянин подал в суд на «Металлику» 3829
  7. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 3610
  8. ​Россияне при заражении коронавирусом лечатся антибиотиками дома. Можно ли так делать? 2769
  9. Сургутянка родила на дому: ей помогала скорая помощь 2560
  10. Бойцы сургутского ОМОНа стали героями фильма 2477
  1. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 9607
  2. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 8714
  3. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 8449
  4. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 8441
  5. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 8424
  6. ​Покуда жив-здоров... 8186
  7. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 7014
  8. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 6861
  9. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6599
  10. ​В Нижневартовске фанатки напали на экс-участницу шоу «Пацанки» 6437

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика