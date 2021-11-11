Туры за прививкой от COVID-19 в Европу: куда лететь и сколько это стоит

В России растет спрос на прививочные туры. Причина проста. Пока ВОЗ не одобрит российские препараты, гражданам РФ закрыты многие двери.

«Страны Евросоюза хотели бы принимать российских путешественников, но основным условием для этого называется признание российских вакцин на общеевропейском уровне или ВОЗ. На данный момент ВОЗ одобрил AstraZeneca, Janssen, Moderna и Pfizer / BionTech, а также две китайские вакцины: Sinopharm и Sinovac», - отмечается в журнале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

То есть для комфортных поездок нужна заграничная прививка. Эксперты отмечают, что сейчас, в неотпускной сезон, ежемесячно поступает от десяти и более заявок от тех, кому нужна признанная ВОЗ вакцина. В первую очередь иностранные вакцины востребованы у россиян, которые часто путешествуют за границу по личным причинам, а также по бизнесу.

Есть спор на прививочные туры и среди сургутян. Руководитель студии путешествий SoloWay Елена Соловьева рассказала siapress.ru, что только у них в обработке находится порядка десяти заявок, а еженедельно турами интересуются гораздо больше людей.

О том, куда лететь за одобренной ВОЗ вакциной от COVID-19 и сколько это стоит – в нашем обзоре.

Куда лететь

Итак, россияне могут бесплатно привиться AstraZeneca в Армении, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer – в Греции и Хорватии, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac Biotech, Sinopharm – в Грузии, AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm – в Сербии, Johnson & Johnson, Pfizer – в ЮАР.

По данным АТОР, есть туры на вакцинацию и в Германию. Такой продукт совместно с немецкими партнерами предлагает BSI Group. Для того, чтобы поставить прививку необходимо забронировать отель, оформить дополнительные сервисы через компанию, иметь действующую шенгенскую визу. Прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене обойдется 580 евро одна доза (необходимо 2 прививки), прививка Johnson & Johnson в Баден-Бадене – 870 евро (нужна одна прививка).

Куда лететь из Сургута

Жителям Сургута предлагают прививочные туры в Хорватию и Сербию. При этом Сербия остается самым доступным и выгодным вариантом. В студии путешествий SoloWay рассказали, что страна бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer BioNTech, Astra Zeneca, Sinopharm (на выбор).

Гражданам РФ виза в Сербию не нужна. В Хорватию понадобиться виза, а само путешествие обойдется дороже.

Сколько стоит

Самый бюджетный вариант – прививочный тур в Сербию для сургутян без перелета будет стоить 24 тысячи рублей, с перелетом – 48 500 рублей.

В стоимость входит: прямой перелет в Белград, проживание в отеле 4* или 5*, питание «завтраки», получение официального подтверждения записи на вакцинацию, трансфер аэропорт Белграда – отель – аэропорт Белграда, трансфер к месту вакцинации и обратно в отель, русскоговорящий ассистент во время вакцинации, все таксы и сборы, медицинская страховка.

Планируя путешествие, помните, что самостоятельно записаться на вакцину вы не сможете. Туроператор делает предварительную запись, а также предоставляет русскоязычного специалиста для сопровождения до места вакцинации.

Когда летим

Студия путешествий SoloWay организует туры с учетом того, что вакцины двухкомпонентные, по графику: первая доза 11, 12 или 13 ноября, вторая доза 2, 3 или 4 декабря; первая доза 18, 19 или 20 ноября, вторая доза 9, 10 или 11 декабря; первая доза 25, 26 или 27 ноября, вторая доза 16, 17 или 18 декабря.