У власти после выборной мясорубки просто нет сил заниматься популяризацией переписи

Перепись населения 2021 года на фоне прошедших выборов и текущей пандемии с массовой вакцинацией смотрится довольно слабым информационным поводом, но это – серьезный федеральный процесс, который влияет на управляемость страной в принципе. Многие россияне при этом избегают встреч с переписчиками по разным причинам – отчасти эпидемиологическим, отчасти политическим – из-за недоверия к власти. Почему это происходит – обсудили в проекте «О чем говорят» его ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели СИА-ПРЕСС точка ру. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газета «Новый город» на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! И привет всем, наши дорогие друзья!

Д.Щ.: Поговорим, как обычно, о том, что было интересного, что у нас интересного сейчас происходит? В настоящий момент, в том числе в Сургуте, в Югре начинается последняя неделя переписи населения 2021 года. Последняя перепись, напомню, у нас было в 2010 году, то есть 11 лет назад. Надо сказать, не сильно удачный год, что 2021, что 2020 был. Но государство хочет перепроверить, пересверить списки граждан: кто, где находится, кто, чем занимается, кто, кого родил, кто, откуда переехал, куда, ну и там так далее, так далее. То есть какие-то базовые статистические данные собрать про свой народ. Как говорят, где-то, примерно, на прошлой неделе количество сургутян, которые приняли участие в переписи, было где-то порядка четверти (на начало последней недели переписи свежая информация – около двух третей жителей Сургута в частности и Югры в общем приняли участие в переписи – прим. ред.).

Это при условии, что ты можешь либо где-то поговорить с переписчиком, который приходит к тебе, ну то есть они совершают поквартирный обход, ты можешь пойти на портал Госуслуг и там переписаться... Спойлер: лично я так и сделал. Значит, и третий вариант — это где там приходишь в какой-нибудь крупный торговый центр или даже на вакцинацию, я так понимаю, где-то там находятся точки, где можно подойти, поговорить с переписчиком и там рассказать ему о себе. Народ этого делать категорически не спешит. У него, как я понимаю, на это есть разумное, понятное объяснение. Заключается оно в том, что народ не очень-то хочет делиться с государством своими данными и как-то старается минимизировать свои контакты с властью. Твоя версия, Тарас. Почему народ не хочет контактировать с государством в плане переписи населения?

Т.С.: Народ пусть не сомневается. Все, что власти о народе знать, власти известно и без этого самого народа. Поэтом, не участвуя в переписи, никаких страшных тайн о себе он власти не выдаст. В этом смысле смело можно участвовать в переписи, не боясь ничего. Вообще, у меня подозрение, что нашей власти не дает покоя информация о вот этих вот уличных сортирах без подвода воды...

Д.Щ.: Да, кстати, позабавил этот вопрос, когда я отвечал на Госуслугах.

Т.С.: В общем-то, единственной задачей проводимой переписи является, видимо, выяснение этого трагического обстоятельства для миллионов россиян. А так-то, если серьезно, перепись, конечно, дело хорошее, и большинство развитых государств, к которым Российская Федерация настойчиво себя причисляет, проводит перепись. Во многих странах она имеет разные формы. И та форма переписи, которая в России проводится, это самая традиционная: когда физически есть опросный лист, каждый гражданин физически должен его заполнить, куда-то там отправить и вот на основании полученных данных статистическое ведомство рисует картину нации. Есть страны, где перепись обязательна для прохождения, и ты не можешь избежать своего гражданского долга, вот многие европейские страны к таковым относятся. Есть страны, где перепись тактильная, заменена, так сказать, на суррогат цифровой, аналитической переписи. И по большому счету Россия тоже в двух шагах от того, чтобы уйти от цифровой переписи населения. Потому что в плане налоговой, например, цифровизации, Российская Федерация, как это не удивительно, государство достаточно продвинутое. У нас, действительно, все, что связано с цифровыми данными о гражданах, об их налогах, об их имуществе, об услугах, которые они получают от государства, очень все хорошо цифровизировано.

Д.Щ.:Да. И Госуслуги, и банковские услуги в цифровом формате — лучшие в мире.

Т.С.: Да, да, лучшие сервисы. Я вот пользуюсь сервисами и в России, и за границей, тому подобное. И Госуслуги или, например, услуги Госинспекции, они такие четкие, понятные, удобные, утилитарные, к ним вопросов нет. Я тоже... Опять-таки, через Госуслуги я не смог с первого раза пройти перепись, потому что зашел через свое приложение, оно отсылает уже на сайт Госуслуг, куда надо вбивать уже какие-то пароли, СНИЛСы. Мне для этого надо уже доставать бумажки, где эти бумажки лежат, я понятия не имею, в общем, буду проходить все это немножко с усложнением.

Почему наш народ против? Да потому что наш народ вообще против всего. Наш народ — он Баба Яга, он против всего использует любую возможность показать дулю власти любимой, какой бы возможностью это не оказалось. Вот за последние несколько месяцев имели возможность наблюдать, как народ наш показывал дулю выборам. Он эти выборы таким виртуозным образом проигнорировал, да, что власти создал новую проблему, и ей пришлось рисовать более, так скажем, творчески, чем это она привыкла делать до сих пор. Полотно избирательное увеличилось в размерах, там больше красок использовалось, чернил и прочих полиграфических приемов.

Мы наблюдаем, как народ игнорирует процедуру вакцинации и совершенно не собирается верить в заявления власти о том, что вакцина прекрасна, безопасна и всех спасет. Ну и представился прекрасный еще один повод плюнуть во власть, проигнорировать ее призывы, с этой самой переписью. Благо, что перепись в России, в отличие от многих стран, не обязательный гражданский долг, он на совесть рассчитан. И вот на основании этой переписи мы вполне себе можем измерить размер совести российского народа. Вот, пока вот, как ты говоришь, 25 процентов.

Д.Щ.: Да. Но я бы не формулировал в виде совести, я бы формулировал в виде реального рейтинга поддержки населения власти. То есть 25 процентов, в принципе, так совпадает с...

Т.С.: Как можно таким образом проявить свое отношение к власти?

Д.Щ.: Просто сказать: знаете чего, идите-ка вы вон туда, лесом. Вот это и есть отношение к власти: я не хочу с тобой разговаривать, я тебе не доверяю, я не хочу давать тебе никаких своих данных, потому что я знаю, что ты с этими данными сделаешь. Ты их либо кому-то продашь в лице каких-то своих ребят, которые торгуют данными регулярно. Либо ты их используешь каким-то образом, которым мне помешаешь, либо ты будешь строить цифровой концлагерь, в котором мы все прекрасно заживем в самом ближайшем будущем при помощи QR-кодов, чипов и всяких прочих инструментов.

Т.С.:И прочих вакцинаций. Я думаю, у тебя просто какая-то сейчас, такое сумбурное перечисление всех фобий, значит, нашего народа.

Д.Щ.: Они потому что наложились. Это психологически все сложилось, примерно, в одно время и в одном месте. Они не могли не синергировать друг с другом просто потому, что это происходит все очень плотно, совместно с другими: вакцинацией из всех щелей, из всех утюгов, значит, перепись из всех щелей, из всех утюгов. И вот выборы только недавно были точно в таком же формате. Они сложились. И я с тобой абсолютно согласен, что эти три фактора, когда они сложились, просто массово говорит: вот по этому, этому, этому поводу я буду власть посылать ко всем чертям, в том формате, который я себе это представляю. В итоге представили, в общем...

Т.С.: Я все-таки думал бы, что если народ, условный народ, хотел как бы строить свою судьбу, он бы все-таки мог потратить время даже не на саму процедуру прохождения переписи, а на изучение того, что такое перепись, для чего она нужна. На самом деле, на основании переписи населения правительства разных стран, надеюсь, что и Россия в том числе, проводит определенные социальные маневры, как-то корректирует социальную политику. И вот в случае с пресловутыми толчками в огородах можно испытывать легкую надежду на то, что их количество каким-то образом уменьшится. Во всем остальном с тобой, пожалуй, можно согласиться.

Абсурдность того, что происходит сейчас в стране, нарастает как снежный ком. Сейчас просто любое действие, любое событие в стране народом воспринимается как какой-то бред, как ложь, как очередная ширма чего-то плохого. Ну и на этом фоне люди делают вид, что они таким вот образом выражают свое отношение к власти. С другой стороны, если бы люди громче заявляли свое отношение к власти, ее некоторым решениям публично, не боясь репрессий, то, наверное, столько бы репрессивных законов, даже не репрессивных, а нелепых, глупых, чудовищно каких-то драконовских, не предпринималось. Вот собственно и все.

Д.Щ.:По поводу переписи. Ты говоришь: почему бы не потратить там 10 минут, почитать, что такое перепись и всякое такое. Опять же, мне кажется, что у огромного количества людей такое количество проблем в жизни и такое количество дел, которыми нужно заняться – например, выжить. Неплохое такое занятие, которым занимается не маленькое количество россиян, не меньше четверти — это те, у кого просто ежедневное занятие ключевое — это выживание.

Это мы с тобой – представители творческого интеллигентского класса, то есть мы можем сесть и почитать и даже понять, что мы прочитали. И при все этом я каким-то случайным образом не из государственных источников узнал о том, что перепись — это процесс анонимный. Имя твое там фигурирует там постольку-поскольку, чтобы тебя не переписали три раза подряд, а все остальные данные, которые ты даешь, идут анонимно. И там никого не волнует, кем ты являешься, персонально ты. Их волнует то, что надо собрать весь массив данных. Опять же об этом никто не говорит, это никто не объясняет. И самое страшное-то в том, что они, наверное, уже поняли: даже если они это будут объяснять, им все равно никто не поверит. И вот тут вот мы въезжаем в саму проблему о том, что государство с обществом раскатываются в разные стороны ускоряющимися показателями и все меньше, меньше и меньше воспринимают друг друга, слышат друг друга, готовы слушать друг друга и это очень плохо, это просто может приводить к самым печальным последствиям.

Т.С.:Мы постоянно говорим об этом. Страна находится в не лучшей своей форме, скажем так, психологической даже. А плюс, почему некому объяснять, что такое перепись, для чего она нужна, хотя, мы обсуждаем не самую острую проблему современности, правда? Вот, действительно, помимо переписи, у страны, у каждого региона миллион более насущных задач как бы и проблем. А некому объяснять, потому что российское чиновничество выдохлось, на последних выборах его настолько перемолотили вот в этой выборной мясорубке, настолько его напрягли вот этими задачами по результатам, что у него просто нет сейчас никаких сил выходить на какие-то там трибуны и членораздельно разговаривать про перепись, да? На этом фоне надо этому чиновничеству несчастному чего-то врать про вакцины, про ковид, про все эти дела. Вот это вот вся наша ситуация. Поэтому, что... Кто хочет, пусть перепишется. Может быть, это поможет стране справиться с проблемой канализации в туалетах. А больше нечего и сказать.

Д.Щ.: Ну ладно. Я лично призываю переписываться, потому что это для ученых, для экономистов настоящих, а не тех, кто рисует там всякие вещи. Такие большие статданные очень важны. В конце концов, маленькая история: где-то на Северном Кавказе по итогам прошлой переписи выяснилось, что в определенном каком-то районе жило ровно в два раза меньше людей, чем было заявлено до этого. А этот район, естественно, получал свое финансирование подушевое. То есть из бюджетика подкачивал. Поэтому, если вы хорошо поучаствуете в переписи, то возможно, вы поможете каким-нибудь хитрым чиновникам лишиться должности. Точно так же, как лишился должности тот самый руководитель района, у которого мертвых душ было ровно половина из всех, которые существовали на тот момент в реальности.

Т.С.: Интересно, что мы будем делать, если после переписи вдруг обнаружится, что в каком-нибудь государстве под названием Российская Федерация тоже вдруг обнаружится несколько меньше жителей, чем нам официально об этом сообщают.

Д.Щ.: Да. Потом выяснится, что все эти отсутствующие жители дружно проголосовали за «Единую Россию» в сентябре 2021 года. Ну ладно. Поехали дальше. У нас следующая часть проекта «О чем говорят» будет про сургутский рынок. Он вступает в реальный процесс своей модернизации, реновации. Так что переходите, посмотрите и подписывайтесь на наш канал на Ютубе, читайте нас на siapress.ru, поехали дальше.