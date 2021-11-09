Какие выплаты положены семьям с детьми в Югре: полный перечень

Какие выплаты положены семьям с детьми, платят ли деньги за рождение ребенка в Югре и сколько – в обзоре юриста Анны Демко. ⠀

Выплаты в связи с рождением ребёнка:

Подарок «Расту в Югре» - 20 000 (на каждого рожденного и зарегистрированного в ХМАО ребёнка).

Единовременное пособие при рождении ребенка - 28 329,48 (родителям, которые не работают либо обучаются по очной форме в образовательных организациях).

Ежемесячное пособие в связи с рождением первого ребенка - 16 306 (доход семьи ниже 2-кратной величины прожиточного минимума, до 3 лет).

Ежемесячная выплата семьям в случае рождения третьего и последующих детей - 16 306 (регистрация ребёнка в ХМАО, доход семьи ниже 2-кратной величины прожиточного минимума, один из родителей платит налоги в округе не менее 3 лет).

Югорский семейный капитал - 150 000 (при рождении третьего или последующих детей в ХМАО).

Единовременная денежная выплата за счет средств Югорского семейного капитала - 35 000 руб. (продлили до 31.12.2022).

Выплаты многодетным семьям:

Ежемесячная денежная выплата на проезд - 592 (для дошкольников); 1 300

(для школьников и студентов).

Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг - 50% от установленных нормативов, средний размер в месяц на семью – 2 683.

Единовременное пособие для подготовки ребенка к началу учебного года - 7 453 (обучение в школах округа, доход семьи ниже 1,5 величины прожиточного минимума, проживание родителя в округе не менее 10 лет).

Единовременное пособие к началу учебного года при поступлении в 1-й класс - 11 180.

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