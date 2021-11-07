Глава Сургута Андрей Филатов теряет заместителей из-за всеобщего кадрового кризиса

Меньше чем за год работы глава Сургута Андрей Филатов по независящим от него причинам потерял уже трех заместителей – один скоропостижно скончался, двое ушли на посты глав других муниципалитетов. Как это влияет на позиции городской администрации и ее перспективы – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. Сейчас поговорим коротко, потому что много времени заняли в первом эпизоде, который посвящен коронавирусу, можете посмотреть на нашу дискуссию о вакцинации, о мерах, которые противоде,йствуют всему этому процессу, нашего сегодняшнего локдауна. Сейчас про Сургут.

У нас за последний месяц, даже немного меньше, два заместителя главы города – Валерий Фомагин и Сергей Горобченко – покинули городскую администрацию. Фомагин, пока это не подтверждено официально никак, говорят, что он займет пост главы Нижневартовска. Горобченко, соответственно, переходит на пост главы Лангепаса. У нас, таким образом, за последний год Андрей Филатов лишился одного заместителя по независящим от него обстоятельствам — это Сергей Полукеев, он скоропостижно скончался в начале лета 2021 года. И вот двух заместителей он лишился за последние недели, которые пошли на повышение и станут главами в других муниципалитетах. Как мы можем это трактовать? Можем ли говорить, что вся эта ситуация говорит о том, что Андрей Филатов находится на очень хорошем счету, и что он собрал действительно топовые кадры у себя под крылом, и теперь эти топовые кадры разбираются в срочном порядке, чтобы закрывать важные посты в номенклатуре региона?

Т.С.: В целом мы наблюдаем колоссальный кризис кадров во власти на любом уровне. Если взять выше уровень, например, правительства Югры, то мы тоже видим там достаточно частую сменяемость топ-менеджеров нашего правительства. В общем-то эта ротация стала уже настолько привычной, что с ходу назвать кого-то, кроме Натальи Владимировны Комаровой, уже сложновато будет. Может быть, Алексей Шипилов, это вот мой круг общения. Я там не знаю, кто там?

Д.Щ.: Ну если 10 лет, кто сидит, то, наверное, только Наталья Владимировн. Я чего-то больше не припомню таких чиновников. Ну и Хохряков из думы.

Т.С.: Да. Хохряков — это дума, нам он знаком по своей работе в том же Нижневартовске. Нет. Это кризис кадров власти, он всеобъемлющий, им болеет власть любого уровня, от поселкового совета до муниципалитетов. И я думаю, что у правительства Югры сегодня тяжелая ситуация с укомплектовкой не столько собственно правительства нашего региона, но и муниципалитетов. А брать их не откуда просто. Сама по себе система избирательная построена таким образом, что при объявлении конкурса на должность муниципального главы претендуют, скажем так, много людей, совершенно не знакомых общественности, широкой публике.

Д.Щ.: Главное, что претендует тот, кого согласовали заранее. А остальные-то уже не важно.

Т.С.: И все-таки я такой же апологет выборов мэров населением, как и ты, и если вспомнить, сравнить две ситуации, как выбирали раньше главу Сургута и как сейчас его выбираем, раньше были всеобщие выборы, сейчас главу выбирает, утверждает городская дума. С помощью такой сложно построенной комиссии. И ведь раньше, не смотря на то, что это были прямые выборы, и подача документов в избирательную комиссию была проще для кандидатов, ограничений для кандидатов было меньше. Во всех выборах, не только сургутских, во всех муниципалитетах выдвигалось гораздо меньше людей на эту должность, нежели сейчас. На наших выборах в январе, сколько там 66 вроде бы было.

Д.Щ.: Ну это да.

Т.С.:Я это связываю с тем, что уровень ответственности выборов с прямым голосованием населения для кандидатов, конечно же, выше. Кандидаты понимают, что они выходят на очень широкое поле, уровень дискуссии выше, уровень ответственности тех программ, за которые они готовы подписаться выше и так далее все вытекающие. И вот каким-то общественным образом вот этот вот список возможных кандидатов фильтровался. В результате туда стремились люди с каким-то опытом, с бэкграундом. И более-менее в рамках всеобщих выборов мэрами становились...

Д.Щ.: Им еще надо было собирать подписи, если они действительно хотят. Ну, либо они выдвигались от партии.

Т.С.: Ну и прекрасно. Человек с опытом работы в какой-то крупной системе это умеет делать, смог бы организовать с опытом работы в такой компании. Сегодня, когда избирательная система радикально другая, уровень ответственности потенциальных кандидатов резко снижается. Мы же видим эту просто ярмарку тщеславия, ярмарку странных людей. Это можно назвать демократией. Но, честно говоря, это такая демократия шутовская.

Д.Щ.: Это нельзя назвать демократией никак. Вообще никакого отношения не имеет.

Т.С.: Я думаю, что это в округе понимают. Они понимают, что назначение конкурса на любого муниципального главу, приведет к очередному аттракциону, который, не смотря на то, что... Это парадокс. Все в твоих руках, ты полностью всем процессом оперируешь, а удержать его в ситуации элементарной респектабельности становится все труднее. И на подобные выборы выдвигаются все подряд. От фриков до каких-то городских сумасшедших и так далее и тому подобное.

Д.Щ.: Но при этом не выдвигаются те, кто мог бы выдвинуться по-настоящему.

Т.С.: Нет, ну там есть и нормальные люди, безусловно. Но те, кто мог бы выдвинуться, те, кто мог бы не просто претендовать на эту должность, а полноценно управлять муниципалитетом, не выдвигаются, потому что они понимают, что им практически невозможно будет пройти вот этот вот шлюз согласований всевозможных: от правительства Югры, дальше по всей цепочке, до местного депутатского истеблишмента.

И вот мы имеем совершенно адский кадровый дефицит. Им коррозирует вся наша властная система. Ну что делать? Что делать губернатору? Надо откуда-то брать кадры. На этом фоне Андрей Филатов за меньше, чем год сумел-таки, не смотря на все там подхихикивания, создать собственную команду, которая не инкорпорирована в бывшую какую-то команду, в бывшие интересы, более того, он создал ее на очевидной антитезе бывшей команды, это просто его политический почерк, который читается совершенно внятно.

И с помощью этой команды он сделал две вещи, которые он мог успеть за эти вот погода. Нет. Я бы даже сказал, что три вещи. Первая вещь: он-таки провел выборы. И с моей точки зрения он их провел так, что никаких внятных претензий ему высказать нельзя. Даже наличие новых оппозиционных депутатов и их усиление в местной думе рассматривается как вполне себе контролируемый процесс. Второе: он входит в зиму, видимо, с уже готовым бюджетом на 22-й год. Мы сейчас будем наблюдать за новостями из думы, что там с бюджетом в администрации?

Д.Щ.: Да. Ноябрь, декабрь будет все утверждение.

Т.С.: Вот. Да, и без пафоса, без каких-то там конфликтов, как я понимаю. И третье: Филатов сумел всю эту ситуацию и с кадровым кризисом, и с изменениями в региональных и муниципальных законодательствах по всем этим местным органам власти, использовать в своих политических интересах. Он планомерно усиливает свои полномочия.

То есть, когда тебя не избирает широкое население прямыми выборами, а ты избираешься городской думой, а ты, как мэр, хочешь осуществлять определенную политику, которую ты видишь для себя, ты ее нарисовал, вот твой план действий, и ты если входишь в политическое сообщество, в данном случае Сургута, то тебе надо каким-то образом аппаратно усиливаться.

Вот я вижу, как сначала были урезаны права городской думы. Мы с тобой тут тоже дискутировали на эту тему. Это процесс не срежиссированный Андреем Филатовым, это процесс, который заставляет осуществлять региональная власть как бы, не региональная, а вообще, в принципе, наша власть в каждом муниципалитете. Он это выполнил. А параллельно он выполнил свою задачу. Ему надо быть мэром, который все-таки в состоянии, ну не то, чтобы управлять думой, потому что чисто политически это даже некорректно звучит, да, так, чтобы он мог с думой разговаривать на равных, и проводить свои решения через думу, которая его назначила. Сейчас второй шаг — это дальнейшее изменение муниципального законодательства, связанное с полномочиями собственно же главы, рассматривается возможность, я так понимаю, бессрочного, да?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Пребывания главы. Опять-таки, чисто эстетически, да, это неприятный момент, потому что ну каждая власть должна иметь ограничения по срокам пребывания. Но если мы говорим о тех действиях, которые интересны Андрею Филатову, то опять-таки этой ситуацией воспользовался, и он ее разворачивает в сторону интересов своей администрации. Ему надо быть сильным мэром. Он делает все для того, чтобы этим сильным мэром быть.

Ты в прошлом нашем с тобой эфире мне на это возражал, что: а если этот мэр сильный, умный и прекрасный, уйдет он куда-то, а на его место придет дурак. Ну, вот это основной риск всей этой комбинации, которую мы сейчас наблюдаем. Но я анализирую все происходящие события исключительно как наблюдатель, который хочет найти чей-то в этой истории профит. Профит губернаторов простой: федеральная повестка требует от губернаторов безусловного контроля над муниципальными территориями. Губернаторы выполняют эту доктрину так, как они могут в рамках тех полномочий, условий, возможностей, которыми они располагают. Вот в Югре это так происходит: планомерное усечение всех полномочий муниципальных дум, ограничение всевластия мэров. В общем, создание такой ситуации, при которой руководство региона может фактически руководить любым муниципалитетом…

Д.Щ.: Да, да.

Т.С.: Из Ханты-Мансийска. Понятная ситуация. Вот в этой ситуации, чтоб было ясно, к чему я подвожу, вот в этой конкретной ситуации такие мэры, как там сургутский Андрей Филатов, я бы сюда еще, наверное, и Андрея Трубецкого бы поставил тоже, который...

Д.Щ.: Ну да. Который благополучно переизбрался.

Т.С.: Они используют весь этот ход вещей с пользой для себя. Все. Они, вероятно, знают, для чего им нужны подобные полномочия, как они собираются лавировать в этой ситуации, и к какому результату должна в результате привести та политика, которую они себе наметили проводить.

Теперь, что касается ухода именно от Филатова его заместителей. С одной стороны, это, конечно, очень плохо для Филатова, потому что это постоянное ослабление его команды. Он все время тем только занимается, что ищет ключевых заместителей себе. С другой стороны, если его заместители уходят на глав муниципалитетов, то, наверное, это характеризует опять-таки сургутскую администрацию с какой-то положительной стороны. Наверное, округ что-то знает об этих вот ушедших заместителях Андрея Филатова, если не боится их поднимать до уровня глав, да еще такого уровня, крупных, в общем.

Д.Щ.: Нижневартовск — это крупный, второй город округа.

Т.С.: Нижневартовск. Вот. Поэтому каким-то образом, конечно, это может быть связано с именем Филатова. Вот он создал такую команду, которая может своими кадрами поделиться. Хотя, я уверен, что лично для Андрея Филатова в этом мало чего приятного, потому что все это создает для него некоторую нестабильность. В любом случае, если у Филатова вот такие личные отношения сохранятся там со своими бывшими заместителями, то может быть, какой-то профит из этого будет Сургуту, вот от таких вот контактов с другими муниципалитетами. Хотя, по-моему, сейчас уже никаких дружб города друг с другом не водят. Каждый муниципалитет живет своей обособленной жизнью, и весь смысл сводит к тому, чтобы побольше денег вырвать из окружного пирога.

Д.Щ.:Да. Ну что ж, ладно, будем смотреть, как нам. Теперь нам нужно будет ждать, кого же Андрей Филатов назначит на своего зама по стройке и зама по безопасности, именно эти два человека нас покинули.

Т.С.:Я бы посмотрел на уже уровень сургутских новых людей. Может быть, кто-то готов и там для местного роста. Потому что все-таки среди сургутских специалистов очень много толковых кадров, которые могли бы расти вверх. Будем наблюдать, посмотрим.

Д.Щ.:Да. Посмотрим-посмотрим. Хорошо. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки, читайте нас на siapress.ru и через неделю опять встретимся, чтобы поговорить обо все самом интересном. До свидания!

Т.С.:До свидания! Все пока, друзья!