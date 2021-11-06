Как коронавирус в России из медицинской проблемы становится социальной

В очередной раз коронавирус стал предметом обсуждения ведущих проекта «О чем говорят». Обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский вступили в полемику относительно мер, принимаемых правительствами против пандемии, а также необходимости прививаться либо какими-то другими способами избегать болезни.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: В настоящий момент мы находимся в состоянии нерабочей неделе в России, которую объявил Владимир Путин пару дней назад. Это сделано для того, чтобы организовать некий такой карантин-лайт, локдаун-лайт, потому что все-таки выходить из дома можно, ходить в магазины можно. Где-то закрыт общепит, где-то открыт общепит по QR-кодам, где-то закрыты, где-то открыты театры, то есть жизнь в принципе по большому счету как-то продолжается, но некий, своего рода, локдаун в России в настоящий момент существует. Тарас, я так понимаю, ты хочешь поделиться своим опытом нахождения в Европе и наблюдением за тем, как там развиваются события. Расскажи и после этого мы с тобой будем дискутировать на тему того, по какому пути России следовало бы пойти в борьбе с коронавирусом в настоящий момент.

Т.С.: Я боюсь, что мои советы не произведут ни малейшего впечатления ни на один уровень власти в России.

Д.Щ.: Обсудить-то можно.

Т.С.: Как эпический опыт, да, пожалуйста. Могу сравнить 20-й год и 21-й. Если год назад в Европе после объявления достаточно жесткого локдауна мы прыгнули в самолет, прилетели в Сургут и прекрасно провели почти полгода в совершеннейшей свободе, без QR-кодам, без необходимости сталкиваться с каким-то ограничениями, спокойно можно было спортом заниматься, в бассейн ходить и так далее, то сейчас ситуация ровно наоборот. Вот сейчас были школьные каникулы, мы на машине покатались, впервые мы съездили в Данию посмотреть Северное море, острова, это как бы все красиво, я давно мечтал, лет 20, туда смотаться... И как это все выглядит там. Ну, Дания, Германия, Чехия. Три страны, три разных опыта. В целом и общем, это достаточно мягкие мероприятия, связанные с ограничениями. В Дании вообще нет ни малейших ограничений, ни масочного режима, ни требования всех этих процедур в общественные помещения, транспорт, в магазины. Единственное, что на границе стоит блокпост, и если ты иностранец, тебя заворачивают и ты должен актуальный ПЦР-тест. Все на этом.

Д.Щ.: Так.

Т.С.: Чем это все ограничилось. В Германии, примерно, все то же самое, только там уже надо ходить в закрытых помещениях в масках. И вход в рестораны, в отели по паспорту вакцинированного или по ПЦР-тесту. Мы приехали достаточно поздно вечером в Ганновер. Нас не поселили в отель, заставили бежать и сдавать тесты. Мы их сделали. Но к тестам в большинстве мест относятся достаточно формально: первый тест смотрят, а на остальную семью так: проходите.

Д.Щ.: Ага.

Т.С.: В целом и общем, мы сравниваем две несравнимые системы. Потому что российская ситуация она отличается... Российская, белорусская, украинская, возможно, еще и прибалты. В общем, где вот сильно такое советское, ментальное еще, воздействие на людей, то там как-то с массовой вакцинацией хуже, соответственно, статистика по ковиду хуже. Ну, тут Российская Федерация впереди планеты всей. Она всех нас удивляет лучшими показателями в этом деле.

Считается, что массовая вакцинация обеспечивает коллективный иммунитет нации, соответственно, ковид отступает. На самом деле, я с этим бы поспорил, потому что не вакцинация обеспечивает коллективный иммунитет, а просто заболеваемость как можно большего количества людей тем или иным вирусом, обеспечивая коллективный иммунитет, в том числе таким вирусом, как КОВИД-19.

Д.Щ.: То есть ты бы предложил всем нам оспой переболеть, чтобы оспу победить, или все же вакцину себе поставить?

Т.С.: Нет. Ну, мы же говорим о том, что ковид, во-первых, не оспа и не чума. Правда? Не холера. Все-таки он относится к заболеваниям менее опасным, нежели перечисленные многие другие. Я бы не это совершенно хотел сказать. Если происходит массовая вакцинация, как обеспечила часть европейских стран своему населению, то общая политика властей смягчается автоматически не потому, что там больше или меньше люди болеют.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: И стран европейских, где традиционный сезонный рост заболеваемости вирусами, болезнями, в том числе ковидом, он осенью естественным образом растет. Поэтому эти страны не вводят никаких локдаунов и ведут себя спокойно, потому что они почти контролируют ситуацию с вакцинацией. В России ситуация не контролируется ни с вакцинацией, ни с заболеваемостью. Я считаю, что она не контролируется и со статистикой по смертности от ковида. И ужасающие цифры, которые ежедневно мы получаем, лично мне не отвечают на несколько вопросов.

Я вот журналист. Я хочу понять в этой статистике смертности, в этой статистике избыточной смертности в 20-м-21-м годах. Сколько психосоматики, сколько хронических заболеваний, и вообще сама по себе избыточная смертность, имеющая синусоиды определенные, как считается? Она считает только конкретно за эти годы или есть некоторое сравнение за десятилетие, за 20, 50 лет. Дело в том, что избыточная смертность сама по себе вполне себе оперируемый учеными фактор. Избыточная смертность возвращается с какой-то периодичностью, также как и всплеск рождаемости. Ученые, демографы, антропологи такие цифры прекрасно умеют считать. До сих пор мы не получили ни одной внятной картинки, на что нынешняя наблюдаемая смертность ложится, не совпадает ли она с плановой волной избыточной смертности в России, в Европе. Если совпадает, то какой процент в этих цифрах, ну, в России, например, 800 тысяч умерших, 21-й год. Вот. Сколько из 800 тысяч умерших надо вычесть плановых по избыточной смертности, если, еще раз повторю, сейчас совпадаем с плановой избыточной смертностью. То есть очень интересные вещи.

Д.Щ.: Позволь, я про смертность прокомментирую все-таки кое-что.

Т.С.: Давай.

Д.Щ.: Смотри. В настоящий момент Россия как раз действительно находится на некотором подъеме синусоиды по смертности по той причине, что у нас подходит к логическому завершению своей жизни поколение очень многочисленное, рожденное в 50-х годах, когда был послевоенный бум рождаемости, то есть так называемые бумеры. Действительно, они уже в достаточно большом возрасте. И многие из них уходят. Кто-то уходит по естественным причинам, а кому-то существенно помогает коронавирус, как я это понимаю. То есть как раз люди, которые в возрасте, имеют достаточно много сопутствующих заболеваний, которые они накопили в течении жизни, у них там свои особенности. И они, если подхватывают еще коронавирус, то он еще усугубляет все эти вещи. Если у тебя есть там всякие различные астмы...

Т.С.: Хронические заболевания.

Д.Щ.: Да. Вот.

Т.С.: Мысль понятна.

Д.Щ.: Как говорят, сейчас в Москве большую долю смертности составляют люди старше 60 лет, не привитые. Вот такой вот серьезный поток смертности, который сейчас выдает Москва. И действительно, они бы тоже, частично кто-то из них бы ушел в этот год, безусловно, от старости, от болезней, но не в таких количествах, не в сотнях, тысячах увеличение этой самой смертности. Поэтому...

Т.С.: Поэтому я напираю на тему избыточной смертности, как известного и перманентного процесса. И если бы нам ученые предоставили цифры избыточной смертности во время пандемии и избыточной смертности, наблюдаемой за последние несколько лет и десятилетий, всем нам, кто интересуется темой пандемии, локдаунов, всего, что связано с ковдиом, было бы гораздо проще понять, с чем мы имеем дело. То, что поколение бэбибума начала 50-х годов должно неизбежно покинуть этот свет, ты же правильные вещи говоришь, это просто биологический процесс. То, что части этого поколения поможет то или иное заболевание вирусное или хроническое, это тоже факт. Вот для этого и существует наука, которая должна нам беспристрастно, без политических клише объяснять те процессы, которые мы сейчас наблюдаем.

Вот если мы вернемся к сравнению российского и европейского опытов, то главное мое наблюдение заключается в следующем: само по себе общество российское, будучи вечно недовольным и не верящим властям, недовольных властями, оно воспринимает эти процессы очень своеобразно, очень странно. Мы действительно нарушаем все требования правительства, связанные с масками, с какой-то санитарной дисциплиной, мы посещаем массовые мероприятия. Вон там, кто самолетами летает. Посмотрите, как русские летают в самолетах. Они плевать хотели на эти маски.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: По-моему, только авиакомпания «Аэрофлот» более-менее успешно во время полетов борется с нарушителями этих всех норм. В большинстве компаний стюардессы плевать хотели сами на все на это. Вот с одной стороны, мы плевать на это хотим, мы не прививаемся, мы не соблюдаем там все санитарно-гигиенические режимы, установленные правительством, а с другой стороны, мы больше всех вопим, что вот у нас ковид, у нас ковид. Это какая-то шизофреническая ситуация.

И когда чиновники своими призывами весьма неубедительными заставляют народ, и тем более действиями, абсолютно безрассудными, глупыми (я считаю, все, что связано с локдауном, это просто глупость, помноженная на глупость, это просто то, что никаким образом не поможет борьбе с эпидемией). Никак не поможет там закрытие ресторанов в борьбе с эпидемией. Запад это уже понял, к счастью. Потому что в Европе тоже там достаточно тугодумные правители сидят.

Ну и потом, мы год назад еще ботинки с улицы протирали спиртовыми растворами и обрабатывали пакеты из супермаркетов. Мы реально верили, что можно так подхватить ковид. Вот этот самый первый израильский ролик мультяшный был, как заразиться ковидом можно: за дверную ручку, за кнопку в лифте. Мы по прошествии года понимаем, что это абсолютно собачья чушь. Если в чью-то соплю конкретно не залез пальцем, а потом облизал это, ты заболеть не можешь вообще никак, это просто невозможно. Вот этот миф был, когда улицы шампунем каким-то поливали, в том числе в Сургуте, подъезды обрызгивали чем-то.

Прошло время, все подуспокоилось, люди стали понимать, что COVI-19 — это противная болезнь, вероятно, опасная болезнь, но это одна из многих проблем, которая сопровождает нас в повседневной жизни. И поэтому если в России я не наблюдаю паники у народа, потому что ему абсолютно на все похрен, в том числе на свою собственную судьбу, то в Европе я не наблюдаю паники, потому что люди спокойно воспринимают правительственные мероприятия в этом плане, спокойно их выполняют без всяких там серьезных нарушений и живут своей жизнью дальше. Вопрос даже не в разделении населения на ваксеров, антиваксеров, на сторонников всех этих жестких мероприятий, на противников. Те, кто не хочет прививаться, живут совершенно полноценной жизнью, не испытывая никаких ограничений в сравнении с теми, кто привит.

В России очередная муссируется глупость правительственная: давайте, мы будем ограничивать права и свободы тем, кто не привит, а создавать все преференции привитым. Люди это не воспримут это так, как ментально это воспринимают жители Европы. Жители Европы верят словам правительства, но идут, либо прививаются, либо выходят на манифестации и борются за свои права непривитых, условно говоря. А в России это будет очередное действие властей по разделению общества на две социальные враждующие группы. Таким образом, у нас в России ковид, помимо чисто какой-то медицинской, там какой-то общественной проблемы превращается в острую социальную проблему. Потому что ковид разделяет общество на две части. Все. У меня, не знаю, сколько там общений с людьми, встречаемся с друзьями, с родственниками. Все же только обсуждают этот ковид, привитый-не привитый, веришь-не веришь, умрешь-не умрешь. Вот, к чему пока это все дело приводит.

Д.Щ.: Конечно, российская власть в этом плане оказалась в ловушке «мальчика и волков». Слишком долго кричала: «Волки!», а когда волки прибежали, настоящие, кусающиеся, которые убивают людей массами в виде коронавирусной инфекции, власть вроде и пытается покричать: «волки», но это не имеет эффекта. С ней сыграл злую шутку тот факт, что она не умеет, и у нее вообще атрофировалась мышца, которая отвечала за искреннее общение с людьми. Причем, я, наверное, не правильно высказался, у нее этой мышцы не было никогда, она не могла атрофироваться. Власть в России просто не умеет общаться с людьми откровенно. А тут нужно было именно откровенно разговаривать, откровенно и грамотно выстраивать диалог, показывать, что, да, вот это вакцина, вакцина такая-то, у вакцины есть такие-то риски. Потому что опять же мы понимаем, что действительно, у любой вакцины есть риски, любая вакцина не дает стопроцентной защиты. То есть надо было объяснять, что да, вакцина не дает стопроцентной защиты, но надевает на вас бронежилет. Когда в бронежилете в вас стреляют, у вас есть больший шанс выжить, чем если бы вы были без бронежилета и в вас стреляли. И вот все это дело выстраивать, все это дело создавать...

Т.С.: Есть еще один способ надеть на себя бронежилет, не опровергая твоей позиции как бы. Он называется иммунная система. Если у человека сильный иммунитет, он живет со своим сильным иммунитетом и воспринимает всю ситуацию несколько по-другому. Если человеку есть, за что переживать в плане своего личного здоровья, наверное, он первый кандидат на вакцинацию. Если он в группе риска, в зоне риска, в территории риска, в обществе риска, в социальном каком-то там аспекте в зоне риска, конечно, он должен идти, вакцинироваться не задумываясь.

В том-то и дело, что, как ты говоришь, в России вразумительного объяснения, что такое вакцинация, для чего она делается, кто ей подвергается, нету. Сегодня мы видим абсолютно нелепые решения, например, людей старше 60 лет ограничивать в их правах и свободах, движениях и так далее и тому подобное. Решение просто абсолютно не исполнимое. Как? Старики — это самая активная социальная группа населения. Вот именно они везде лазят, ходят по магазинам, аптекам, больницам, по всяким каким-то своим мероприятиям. И таких решений очень много. То же самое — ограничение работы общепита. Вообще никак не влияет. Вот просто никак не влияет. Потому что все-таки культура поведения большинства людей вот за эти два года изменилась, люди ходят в какие-то критические места в масках, если кто-то и не постоянно, люди больные уже стараются не появляться в публичном месте. Да и вообще как бы культура обслуживания в том же общепите изменилась, везде обрабатываются поверхности антисептиками. Все это стало выглядеть по-другому.

Если бы власть просто научилась разговаривать с тем же бизнесом не формулировками приказов, а каким-то диалогом, и договорилась на то, что пусть посадочных мест будет меньше, но расстояние между столами больше, пускай, наоборот, они ночью работают, но без алкоголя. Вот эти вот меры, там ночной комендантский час. Мы из всех ошибок, которые совершались год назад, во время локдауна в Европе и в России, повторяем те же самые ошибки. Нелепица, которая просто никак не влияет на борьбу с ковидом, вот просто никак.

Д.Щ.: Про иммунитет — это все разговоры в пользу бедных. Позволю себе с тобой не согласиться абсолютно. Потому что ты можешь же быть со своим прекрасным иммунитетом, ну если ты живешь один и вообще ни с кем не общаешься, живи со своим иммунитетом и чувствуй себя прекрасно. А когда ты со своим прекрасным иммунитетом приходишь с работы, может быть, ты даже легко переболеешь этим коронавирусом, но ты его притащишь своим маме, папе, бабушке, дедушке, сыну, дочери. И кто знает, как они со своим иммунитетом справятся с этой болезнью. Поэтому поставил прививку, внес свой вклад в коллективный иммунитет. Вот 75 проценту народу, когда они все у нас привьются. Остальные — у кого-то противопоказания медицинские, тогда с вирусом надо что-то делать. А если ты будешь своим иммунитетом хвастаться и считать, что я же не заболею. Что значит?

Т.С.: Дима, мне кажется, хвастаться своим иммунитетом не так уж и стыдно. Во всяком случае, не хуже, чем хвастаться прививкой.

Д.Щ.: Хуже.

Т.С.: Мы сейчас повторяем ту же модель, о которой я говорил. Люди разделяются . Наконец, если мы тут ссылаемся на авторитетный журнал «Ланцет», то он буквально на днях сообщил о том, что есть еще и лекарство, а не вакцина от ковида. И прав наш коллега Станислав Белковский, который на днях заявил, что ждите, сегодня мир на пороге новой мировой войны, войны прививочников и лекарственников. То есть те, кто производит прививку и ее продает, и тех, кто сейчас будет производить лекарство и выталкивать его тоже на фармацевтический рынок…

На самом деле, по большому счету, то, что я наблюдаю в мире, да все мы наблюдаем, это огромная маркетинговая работа по призыву людей вакцинироваться. Это прекрасно. Но когда выясняется, что спасение не в одной лишь прививке, а вот на подходе есть и таблеточки. Опять картина меняется. Понимаешь? Точно также, как год назад, нам говорили, что привитые не заболевают. Заболевают. Проходит время. Нам утверждают, что привитые не являются переносчиками. Являются переносчиками такими же, как непривитые, такими же, как люди с тестом ПЦР. Постоянно информация о ковиде видоизменяется и видоизменяется таким образом, что если бы не российская ужасающая статистика по избыточной смертности, то, в общем-то, и говорить было бы не о чем. Ты согласись со мной.

Потому что еще раз я ссылаюсь на европейский опыт. Ну такой статистики смертности. Есть плановые ограничительные мероприятия правительств, в прошлом году они были сверх жесткими, сейчас они достаточно как бы бархатные такие. А в России вводятся безусловно все меры, соответствующие статусу локдауна, только так они не называются правительством, чтобы не пугать народ, чтобы ему, видимо, денег не платить много, а выхода из ситуации никакого нет и не предвидится. И еще последнее. Может быть, если бы в России продавалась в аптеке прививка, не знаю, там Пфайзер, Модена, может быть, вакцинация шла бы более быстрыми темпами. Все мы знаем по нашему опыту общения с врачами, что при выборе между отечественным лекарством и импортным лекарством мы отдаем предпочтение последнему. Правда?

Д.Щ.: Разумеется. Если бы были... Открытие рынка прививок, конечно, положительно бы повлиял, скорее всего, на этот процесс. Ладно. Мы много времени заняли этим разговором. Переходим к следующей части. Там поговорим про Сургут и то, как из него кадры в разные стороны разлетаются на этот раз по хорошим, приличным причинам. Так что смотрите, подписывайтесь на наш канал на Ютубе. Поехали дальше.