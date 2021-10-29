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«Из-за голода питались опилками, мякинами, мхом, толченым листом»: участник организации «Наша память» — о судьбе жертв политрепрессий

В Сургуте 30 октября пройдет мероприятие памяти жертв репрессий

«Из-за голода питались опилками, мякинами, мхом, толченым листом»: участник организации «Наша память» — о судьбе жертв политрепрессий
Фото: siapress.ru, Краеведческий музей Сургута

В Сургуте 30 октября в 11 часов пройдет митинг у памятника жертвам политических репрессий, расположенного на территории бывшего рыбокомбината. Жители города почтут память о пострадавших в те суровые времена и возложат цветы.

Повод — 30-летие закона «О реабилитации жертв политических репрессий»: он был принят в 1991 году.

История Сибири, в том числе и Сургута, тесно связана с политическими ссылками. Людей, лишенных гражданских прав, принуждали осваивать новые территории. Ссыльные значительно повлияли на экономическое и социально-культурное развитие города и государства. Член совета общественной организации лиц пострадавших от политических репрессий «Наша память» Любовь Ракчеева рассказала об истории этого знаменательного дня и деятельности «Нашей памяти».

Крестьянская ссылка

В истории сургутской ссылки самой масштабной по своему размаху стала крестьянская. В 1930 годы Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из районов, куда отправили несколько десятков тысяч раскулаченных крестьян. После революции, гражданской войны государство обеднело. Можно сказать, старое порушили — новое не создали. Началась индустриализация, которая была призвана покончить с безработицей и увеличить численность рабочего класса. Кроме того, руководство решительно боролось с кулачеством. У зажиточных крестьян отбирали хозяйства, имущество и высылали со всей семьей в отдаленные и плохо освоенные районы, в том числе в Сибири. В основном были высланы люди Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей. На развитие рыбной ловли была отправлена целая группа с Астрахани, и мой отец оттуда родом. Хорошей рыбы раньше было много.

Тяжкая судьба спецпереселенцев

Часть ссыльных отправили в 56 спецпоселков в Сургутском районе, в том числе на Черный Мыс. Раньше здесь был только дремучий лес, людям приходилось рыть землянки. Поселки возводились в удаленных труднодоступным местах, чтобы избежать побегов. Так и началась их несчастная судьба.

Голод, холод, болезни. Большинство погибло сразу же. Это был трудный период. Строили дома строго по четыре квартиры, в каждом углу ютились семьи. Спецпереселенцы из-за голода питались опилками, мякинами, мхом, толченым листом. Они жили бесправно, у них не было документов, только временные пропуски. Постоянно ходили отмечаться в комендатуру. Ссыльные не могли даже пройти до Сургута, хотя расстояние было пять километров. Такая возможность появлялась лишь в исключительных случаях, как медицинская помощь.

Ссыльные подняли производство Сургутского района. У них было два основных занятия ловля рыбы и освоение леса. Постепенно они построили рыбозавод – солили, обрабатывали, отправляли продукцию в другие города. Позже решили, что рыбы добывают настолько много, что она начинает портиться, потому что ее негде было хранить. И поэтому в район привезли оборудование с консервной фабрики с Одессы и установили здесь предприятие. Рыбокомбинат был самым старым предприятием на Черном Мысу.

Организация «Наша память»

Сургутская городская общественная организация «Наша память» занимается увековечиванием памяти жертв политических репрессий с 2003 года. Ее участники девять лет назад установили мемориальную доску на Черномысовском кладбище, чтобы сохранить воспоминания о ссыльных крестьянах, репрессированных в 30-40 годах прошлого столетия и похороненных на этом некрополе города. Также организация выпустила две книги, одна из них – «Черный Мыс. Место памяти».

Два года назад «Наша память» совместно с сургутским краеведческим музеем презентовали проект «Электронный архив: ссыльный край Сургут». Они проделали большую работу: создали интерактивную карту города, на которой отображены все дома ссыльных тех времен и воспоминания об их жизни. Это более 400 фамилий. Кроме того, на сайте можно посмотреть архивные материалы и фотографии в разные исторические периоды репрессий.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 228, комментариев: 0
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