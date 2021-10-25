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​Что делать, если кредит не брал, а оказался должен? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Как действовать, если на вас оформили кредит в банке или заём в МФО, который вы не брали

​Что делать, если кредит не брал, а оказался должен? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: pixabay.com

В последнее время в социальных сетях активно распространяют информацию о новом способе мошенничества. Якобы злоумышленники под видом микрофинансовых организаций зачисляют на счет физического лица деньги, а затем зарабатывают на процентах, которые человеку приходится выплачивать.

Что делать, если на вас оформили кредит без вашего ведома – рассказывает управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.

Если такое случилось, а человек действительно не имеет никакого отношения к кредиту или займу, значит, скорее всего, его паспортные данные попали к мошенникам. Кредиторы всегда проверяют личность заемщика, но мошенники могут подменить фотографию в паспорте или замаскироваться под заемщика, а подпись в процессе оформления документов подделать. Кроме этого, при оформлении небольших онлайн-займов (до 15 тыс. рублей) документы микрофинансовыми компаниями сверяются дистанционно.

Итак, если вы столкнулись с такой ситуацией, Банк России рекомендует следующее:

1. Написать кредитору: заявить, что не оформляли кредит или заём и потребовать расторгнуть договор. Запросите у организации заверенные копии документов, на основании которых был оформлен кредит или заём, в том числе договор и паспорт заемщика. Лучше взять копии в двух экземплярах: для полиции и суда.

2. Зарегистрировать заявление в полиции. Кредит, оформленный на чужое имя – это преступление. Нужно приложить копии документов, полученных у кредитора.

Вы также можете составить обращение и направить в Банк России, в том числе, через интернет-приемную и получить разъяснительный информационный ответ. Но Банк России не может разрешить эту ситуацию, поскольку она лежит в плоскости полномочий правоохранительных органов.

Если эти действия не приводят к ожидаемому результату, следует подавать исковое заявление в суд.

Можно ли избежать такого мошенничества?

Чтобы минимизировать риск «непрошенных» кредитов или займов, нужно быть предельно аккуратным с персональными данными. Следует беречь информацию о паспорте и его копиях, следить за своими разрешениями по использованию этих данных. А при потере паспорта сразу же обращаться в полицию, оформлять заявление и обязательно брать справку об утере документа с указанием даты обращения. В случае мошенничества с паспортом эта справка станет главным доказательством.

Нужно быть предельно внимательными при оформлении согласия на обработку ваших персональных данных, к примеру, не давать разрешения на их передачу «партнерам компании» и «третьим лицам».

Рекомендуется периодически проверять свою кредитную историю. Уточнить в каких бюро хранится кредитная история можно на сайте Госуслуг, а запрашивать ее можно бесплатно дважды в год.


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Сегодня в 18:48, просмотров: 262, комментариев: 1
Комментарии:
kosha
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Сегодня в 22:54
А почему государство не сделает это проблемой кредиторов . Оформляют по липовым документам , так и распутывают пусть сами , да и самих за моральный ущерб привлекать.

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