Губернатор смог отдохнуть в смог, платные парковки и кошка с грудью

На этой неделе у соседей было жарко. Но губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предпочел наблюдать за происходящем из отпуска. Тюменцы шокированы платными парковками, курганцы – кошкой с женской грудью, а челябинцы – останками в своем дворе. Подробнее о то, что интересного произошло на Урале – в традиционном обзоре siapress.ru.

В Тюмени выставили на продажу шесть торговых центров

В Тюмени выставлены на продажу сразу шесть торговых центра, однако бизнесмены отказываются это афишировать и работают с риелторскими агентствами на условиях анонимности. Информацию федеральной компании «Этажи» публикует «РБК-Тюмень».

«Объекты такого порядка, как правило, имеют своего целевого покупателя, и массовое размещение информации о продаже на досках объявлений нередко вызывает сомнения о ликвидности таких объектов у тех, кто их хотел бы приобрести», – пояснил руководителя направления аренды и продажи коммерческой недвижимости Антон Лескин.

Эксперт отметил, что цена на подобные объекты разнится от 180 миллионов до 1 миллиарда рублей: именно такова цена одного из них, но названия ТЦ риелторы не раскрывают по требованию собственника.

Однако известно, что сейчас в Тюмени продается ТРЦ «Матрица» за 257 млн руб. Владелец дажеготов заплатить посреднику 20 млн руб.

В Тюмени все парковки в центре станут платными с конца ноября

Парковки в границах улиц Челюскинцев, Герцена, Профсоюзной и Советской в Тюмени станут платными в конце ноября. Соответствующее постановление городская администрация опубликовала 22 октября, сообщает «Тюменская линия».

Из документа следует, что стоимость часа парковки составит 30 рублей в будние дни с 7 часов утра до 19 часов.

Бесплатными будут первые 15 минут стоянки, время с 19 часов до 7 часов утра, также парковка будет бесплатной в праздничные дни.

Рабочих птицефабрики «Боровская» заставляют жить на работе. Они спят в полуметре от яиц, которые могут быть заражены птичьим гриппом

11 октября 2021 года на территории птицефабрики «Боровская» начался массовый падеж птицы из-за птичьего гриппа. Чуть позже, 13 октября, губернатор Тюменской области подписал постановление о том, что на территории ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова» вводится карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике вечером 16 октября вводится режим чрезвычайной ситуации в границах муниципальных образований посёлке Боровский и посёлке Андреевский.

На сегодняшний день ситуация как на самой фабрике, так и в поселке Боровский становится всё более запутанной и непонятной. В нарушение санитарных норм, норм труда и отдыха работникам вменяется в обязанность выполнять работу по уничтожению туш погибшей птицы. Фактически работников удерживают на территории предприятия под постоянным давлением со стороны начальства, пишет Park72.ru.

Профсоюз «Наёмный рабочий» советует сотрудникам птицефабрики обратиться с заявлениями в Департамент здравоохранения в прокуратуру Тюменской области.

Да гори оно все: свердловский губернатор ушел в отпуск во время «пожарной» ЧС

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отпуск, несмотря на действие режима ЧС в одном из районов Екатеринбурга. Глава региона будет отдыхать почти месяц, пишет Накануне.ru.

Исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до 11 ноября назначен первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

С 15 октября на территории микрорайона Солнечный в Екатеринбурге действует режим ЧС. Его ввели из-за природного торфяного пожара, с которым не могут справиться уже больше недели. Город затянут густым дымом, на удушающий смог жаловались во многих районах города. Роспотребнадзор фиксирует превышение ПДК вредных веществ в воздухе, дымный хвост дотянулся до Югры. Принимаются беспрецедентные меры для тушения - создаются искусственные водоемы, будет применен уникальный комплекс «Шквал».

Команда Ельцин Центра из-за выходки Самойлова готова прекратить сотрудничество с Ural Music Night

Команда Ельцин Центра из-за выходки Самойлова готова прекратить сотрудничество с Ural Music Night, а также надеется никогда более не видеть солиста группы «Агата Кристи» в стенах учреждения. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в пресс-службе Ельцин Центра.

«Вчера в Екатеринбурге проходила Ночь музыки. Ельцин Центр уже традиционно стал площадкой этого культурного проекта. На нашей самой большой сцене – в Атриуме – собрались несколько сотен человек. В финале вечера в Ельцин Центре к микрофону вышел музыкант Вадим Самойлов. Своё выступление он закончил в устном жанре. Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними – и к Ельцин Центру, на сцене которого выступал. Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления. К сожалению, никто из организаторов не прервал этот омерзительный монолог. Пришел в гости, нагадил на самом видном месте – вот что сделал вчера музыкант Самойлов», – отметили в Ельцин Центре.

Команда Ельцин Центра считает невозможным оставить выходку музыканта без ответа. «Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте – уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение – к тем, кто оскорбляет и унижает их», – подчеркнули сотрудники Ельцин Центра.

Сразу после случившегося инцидента директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург извинился перед сотрудникам Ельцин Центра за слова Вадима Самойлова.

Скульптуру кошки с женской грудью убрали от вокзала в Кургане из-за недовольства жителей

Жителям Кургана не понравился привокзальный арт-объект в виде кошки с женскими формами, сидящей на чемоданах, скульптуру пришлось демонтировать, пишет «Интерфакс-Урал».

По словам сотрудника пресс-службы Южно-Уральской железной дороги, «Кошка на чемоданах» была передана в дар вокзалу Кургана местным художником-скульптором. Предполагалось, что это будет фото-зона для пассажиров.

Установка «кошки» вызвала недовольство в соцсетях. Жителей возмущало, в частности, наличие «женской груди» у животного.

Фото: kikonline.ru

Депутат гордумы Кургана заявил, что не верит прививке

Депутат гордумы Кургана Яков Сидоров в прямом эфире «ВКонтакте» ответил на вопросы горожан. Одной из самых животрепещущих тем стал вопрос о «добровольно-принудительной» вакцинации. Чиновник заявил, что не собирается прививаться, пока российская вакцина не получит одобрения ВОЗ, пишет «ФедералПресс».

«Я не собираюсь ставить прививку. На сегодняшний день меня никто не принуждает. Но в данном случае я не хочу ее ставить по одной простой причине. Пока я не верю в эту прививку как в медицинское средство», – признается депутат.

Кроме того, Яков Сидоров призвал обратиться к нему горожан, которых выгоняют с работы из-за отсутствия прививки. Он обещает подготовить жалобу в прокуратуру, которую он отправит в понедельник.

В Челябинской области предложили уголовно наказывать антипрививочников

Людей, агитирующих отказываться от вакцинации против COVID-19, следует преследовать уголовно – с таким предложением выступил бывший замгубернатора Челябинской области, политтехнолог Николай Сандаков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Заявление появилось на странице Сандакова в Facebook.

«На мой взгляд, вполне справедливо выставлять счета за стационарное лечение от ковидной инфекции тем, кто не привился, имея все возможности и не имея противопоказаний. Кроме того, считаю справедливым административно наказывать тех, кто призывает отказаться от прививки (не претендуя на право распоряжаться своей жизнью/здоровьем/смертью и отказаться от прививки). В случае если имеются доказательства того, что призывы отказа от прививки привели к чьей-либо смерти, наказывать надо еще жестче. Нужно подобные случаи приравнять к случаям доведения до самоубийства», – предложил политтехнолог.

В Центральном районе Челябинска жители нашли человеческие останки

Черепа и кости рядом с домом в субботу, 23 октября, обнаружили жители поселка Шершни. Семья решила провести канализацию к дому, наняла тракториста. Тот начал раскопки, а когда яма углубилась, то под слоем земли оказались скелеты.

— Три метра глубина, и мы выкапываем останки — черепа человеческие, — рассказала 74.RU жительница Шершней Ирина Георгиевна. — Мы вызвали милицию, они у нас забрали часть черепов этих, в мешок сложили и уехали. Как нам сказали: «Выкапывайте и выбрасывайте в мусорку». Мы пытаемся выкопать эти черепа.

Откуда в огороде взялись человеческие останки, женщина не знает. Говорит, дом в Шершнях построил отчим 50 лет назад. И все эти полвека семья жила, не догадываясь о страшном соседстве.

Кладбища на улице Степной, где живет семья, никогда не было, заверяет краевед Юрий Латышев. Поселковый погост, судя по старым картам, располагался в другой части Шершней — ближе к современной Тарасовке.

Останки недалеко от улицы Степной уже находили в конце 1990-х годов, добавляет Юрий Латышев. Тогда об этом писали челябинские газеты. Причем связывали найденное захоронение с Золотой горой и репрессиями 1930-х годов, когда расстрелянных сбрасывали в заброшенные шахты.

Юрий Латышев настаивает: найденные останки могут помочь нам в изучении истории Золотой горы. Тем более, что сведения сейчас обрывочные. Он не смог найти даже информацию о том, где захоронили найденные в Шершнях в конце 1990-х годов останки. Запросы в СК, Гидрострой и Службу городских кладбищ ясности не добавили.

«Надо жить осторожно». В Салехарде рассыпается дом, пока люди ждут расселения

Состояние дома на Маяковского, 37 в Салехарде стремительно ухудшается. Жильцы трещащего по швам многоквартирника боятся, что вскоре он просто развалится у них под ногами, пишет Ямал-Медиа. По словам одной из жительниц аварийного здания в столице ЯНАО, их попросили не делать в квартирах ремонт, чтобы нечаянно не обрушить двухэтажку.

Расселить жильцов обещали до 2026 года. Прокуратура с такой датой не согласилась и через суд обязала местные власти ускориться. Проверка показала: в доме деформированы фундамент, цокольные и чердачные перекрытия, несущие стены и инженерные системы.

Новое жилье под переселение строится, так что чиновники советуют жильцам беречь себя и просят немного подождать. Второй пункт реализуется сам собой, но первый вызывает у горожан некоторые сложности.

Насколько быстро будет расселен аварийный дом, пока нельзя сказать. Жильцы надеются, что процесс не затянется на годы.