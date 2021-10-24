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Уберите камеру: запрещена ли фотосъемка в магазине? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В Роспотребнадзоре Югры пояснили, можно ли фотографировать в магазине

Уберите камеру: запрещена ли фотосъемка в магазине? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: pixabay.com

«Можно ли фотографировать в магазине?» – спрашивают жители региона.

Отвечают представители Роспотребнадзора Югры:

Раньше владелец магазина или администратор часто запрещали потребителям фотографировать товар в магазине. Роспотребнадзор при разработке новых правил торговли добился включения в текст вновь принятых Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи важной оговорки, связанной со съемкой в магазинах.

Вести съемку в магазине, если это не связано с вторжением в личную жизнь других людей, – законное право любого гражданина. Теперь это закреплено в постановлении Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463.

В новой редакции Правил теперь тоже сказано: «Не допускается ограничение прав потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе путем фотографирования товара».

Исключение – места, определенные продавцом и не предназначенные для свободного доступа потребителей, например, подсобные, складские помещения, места отдыха персонала и т.п.

Обновленные Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи вступили в силу с 1 января 2021 года.


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24 октября в 12:34, просмотров: 1085, комментариев: 0
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