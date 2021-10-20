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​Тонкая грань: как отличить депрессию от хандры?

Клинический психолог Дарья Тыщенко о депрессии и осенней хандре

​Тонкая грань: как отличить депрессию от хандры?

Холодает, идут дожди, сокращается световой день. И приходит осенняя хандра, вместе с которой хочется больше спать и грустить. Это нормальная реакция на смену времен года, но за этими симптомами можно не заметить более серьезное расстройство – депрессию. Клинический психолог Дарья Тыщенко рассказала об отличиях этих двух состояний, симптомах и профилактике.

Депрессия: какая она?

О депрессии можно говорить, когда ее симптомы длятся более двух недель. Самый главный признак – это утрата способности получать удовольствие. То, что нравилось раньше, теперь не интересно. Далее обращает на себя внимание нарушение сна. Его или слишком много, или мало.

Естественно, настроение у человека с депрессией снижено, а работоспособность на нуле. Человеку становится трудно удержать внимание порой даже на фильме или книге. При таком состоянии отмечается усталость, стремление чаще лежать и «сохранять энергию». При этом, мыслей очень много, и чаще всего они негативные. Могут возникать суицидальные мысли или антивитальные (нежелание жить без планирования самоубийства). Тревога частая спутница депрессии. Обычно человек часто волнуется, раздражается. И может отмечать, что это нехарактерное для него поведение.

Есть и последствия такого состояния. Так как активность снижена, то в теле это проявляется в виде сниженного давления, запоров. Аппетит обычно снижен, но бывает так, что он, наоборот, повышается. Люди склонны есть острую еду, с ярким вкусом – чипсы, сладости и другой фастфуд.

Причина депрессии

Только из-за погоды или изменений в природе депрессия не начинается (если это не эндогенное заболевание с сезонными обострениями, например, биполярное аффективное расстройство). Для нее нужна причина. Часто она заключается в том, что человек «живет не своей жизнью», либо находится в ситуации постоянного насилия. Депрессия – сигнал об утрате баланса.

Как отличить хандру от депрессии?

Осенняя хандра чаще проявляется в большей сонливости, тоскливом состоянии. Причина часто состоит в том, что световой день уменьшается, а погода портится. Возникает больше у людей мнительных, впечатлительных. Но избегать грусти не нужно. Это нормальное состояние, которое сигнализирует об утрате чего-то ценного. Важно побыть с этой грустью и понять, чего вы лишены и качественно удовлетворить эту потребность.

Подозреваю у себя депрессию: что делать?

Если вы заподозрили у себя признаки депрессии, можно пройти шкалу депрессии Бека. Ее можно найти в интернете. Далее следует обратиться к врачу-психиатру или врачу-психотерапевту за постановкой диагноза и, возможно, назначением препаратов. Важно знать, что психолог не диагностирует депрессию, он может только предположить ее наличие и направить пациента к другому специалисту.

Терапия легкой формы заболевания возможна и без подключения приёма препаратов, но с поставленным диагнозом может работать только врач-психотерапевт, либо клинический психолог с подготовкой в одном из направлений психотерапии.

Если депрессию не лечить, то она может перейти в хроническую форму. Чем дольше человек находится в этом состоянии, тем дольше он из него выходит. В крайнем случае возможна попытка суицида, так как в ситуации тяжелой депрессии мысли о самоубийстве довольно навязчивы.

Профилактика депрессии

Для профилактики рекомендуют техники Mindfulness, которые доказано улучшают качество жизни и ощущение счастья с течением жизни. Они обучают получать удовольствие от настоящего момента, пребывать здесь и сейчас.

Также необходимо наладить режим. Сон – это основа эмоционального благополучия. Обратить внимание на двигательную активность. Хотя бы больше ходить, гулять, делать какие-то простые физические упражнения. При трудном эмоциональном состоянии всегда можно обратиться к психологу.


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20 октября в 18:41, просмотров: 292, комментариев: 0

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