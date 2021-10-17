Директор ДГХ Кирилл Киселев рассказал, как Сургут подготовился к зимнему периоду

Подготовка к зимнему периоду – крайне важный этап для коммунальных и обслуживающих служб города. О том, как будут убирать снег в Сургуте в этом году, повысятся ли тарифы ЖКХ и готовы ли отопительные сети, рассказал директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

– Заключен ли договор с подрядчиком по уборке снега в этом году?

– Этим будет заниматься подрядная организация СГМУП «ДорРемТех». Все управляющие организации заключили договоры на механизированную уборку снега с придомовых территорий. Задействованы подрядчики, которые осуществляли очистку в прошлую зиму и новые подрядные организации.

– В прошлую зиму сургутяне жаловались на плохую уборку дворов от снега. Как можно повлиять на подрядчика?

– Для удовлетворения потребностей по увеличению количества (частоты) уборок и вывоза снега с придомовых территорий собственники МКД, советы МКД и управляющие организации должны инициировать и провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома с вопросами повестки дня:

определить места временного складирования снега при ручной и механизированной уборке,

установить периодичность механизированной уборки проездов и тротуаров,

принять экономически обоснованный размер платы механизированной уборки для убираемых площадей проездов исходя из площади помещений многоквартирного дома,

определить порядок оповещения владельцев автомобильного транспорта для обеспечения механизированной уборки (передать телефоны владельцев мастеру, председателю совета МКД),

определить места временного накопления крупногабаритного мусора,

определить места, на которые категорически запрещено складывать снег для временного хранения (клумбы, иные) при ручной и механизированной уборке снега,

установить порядок пользования в зимний период, содержания и очистки от снега детской игровой площадки,

включить иные необходимые вопросы для обеспечения комфортных условий пользования придомовой территорией в холодный период года.

Жилищным законодательством собственники помещений наделены не только правами пользования, но и обязанностями по организации содержания общего имущества.

– Куда будет вывозиться снег?

– На два снежных полигона подрядных организаций СГМУП «ДорРемТех» и ООО «ЮВиС».

– Как в городе будут бороться с гололедом?

– Для предотвращения образования наледи на проезжей части улиц и дорог города в Сургуте применяется, как и в предыдущие годы, песко-соляная смесь, которая остается самой эффективной и экономичной в финансовом отношении (это обусловлено добычей песка на собственных территориях), обработка мостовых сооружений производится химреагентом типа «НОРДИКС». Управляющие организации также должны организовать очистку тротуаров от наледи и посыпку противогололедной смесью.

– Как бы вы оценили подготовку к отопительному сезону?

– С 1 по 17 сентября специалистами департамента городского хозяйства проведена выездная проверка готовности к отопительному периоду 13 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Ресурсоснабжающими предприятиями подготовка к работе в осенне-зимний период проведена в полном объеме. Все организации получили акты и паспорта готовности.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проведена проверка готовности объектов электрохозяйства садовых объединений к работе в период низких температур. Из общего количества 89 садовых объединений подключены к системе электроснабжения 76 СНТ. В 13-ти СНТ ведётся освоение территории, сети электроснабжения отсутствуют. На сегодняшний день сетевыми организациями регламентные работы по текущему ремонту сетей и электрооборудования в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнены в полном объеме, сформирован аварийный запас материалов.

Жилищный фонд города готов к эксплуатации в зимний период на 100%.

– Удалось ли выявить все слабые места в ходе проверок?

– Отопительный период в городе начат с 7 сентября для объектов социального назначения и для остальных потребителей с 13 числа. Инженерное оборудование работает безаварийно, в штатном режиме. На протяжении многих лет не было зарегистрировано ни одного отключения и (или) отказа в работе оборудования на муниципальных теплоисточниках, вызвавших остановку теплоснабжения у потребителей. В период низких температур наружного воздуха работа муниципальных объектов обеспечения жизнедеятельности города остаётся стабильной. Централизованная система теплоснабжения города является надежной.

– Есть ли районы в Сургуте, где до сих пор сохраняются проблемы с отоплением?

– Во всех микрорайонах города теплоснабжение потребителей осуществляется без нарушений температурного и гидравлического режима отпуска тепловой энергии. Жалобы на некачественное теплоснабжение в многоквартирных домах носят единичный характер и связаны с временными проблемами, которые устраняют по мере поступления заявок в диспетчерские службы управляющих организацией.

– Жители города стали чаще или реже обращаться с проблемой грязной воды?

– Ежегодно в городе Сургуте отмечаются кратковременные отклонения качества питьевой воды в период завершения подготовки объектов к осенне-зимнему периоду (август – сентябрь), а также в период праздничных дней (новогодние, 23 февраля, 8 марта, 1-9 мая), как правило это связано с увеличенным водопотреблением.

В течение 2021 года в Администрацию города жалобы на качество водоснабжения поступали от жителей домов, расположенных в различных районах города. В рамках каждого поступившего обращения ресурсоснабжающими организациями незамедлительно совместно с управляющими компаниями производится отбор проб воды на границе раздела эксплуатационной ответственности и на вводе в МКД.

– Будет ли в этом году повышение тарифов на услуги ЖКХ? Как сильно это скажется на платежках?

– Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются региональными органами власти (Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры). Традиционно эти тарифы меняются с 1 июля каждого года. В этом году тарифы на коммунальные услуги увеличились не более чем на 3,4%

Размеры платы за жилищные услуги («Содержание жилфонда») в рамках своих полномочий пересматривались Администрацией города в 2020 году. В 2021 году их пересмотр не планируется.

Взносы на капитальный ремонт повышались региональными органами власти с января 2021 года на 4,2% по отношению к ранее действовавшим с сентября 2014 года (т.е. взносы на капитальный ремонт оставались неизменными на протяжении 5-ти летнего периода).

В среднем плата за жилищно-коммунальные услуги в 2021 году по сравнению с 2020 годом по наиболее распространенным видам благоустройства для 5-ти и 9-ти этажных домов в капитальном исполнении с коммунальными услугами: отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз ТКО возросла до 2,7%.