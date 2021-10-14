Новый созыв думы Сургута ждут большие изменения

Большие перемены зреют в думе Сургута. Завтра, 15 октября, состоится первое заседание, на котором, как ожидается, может смениться председатель городского парламента – возможно, им станет Максим Слепов. Что происходит, и, главное, почему это происходит – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов это «О чем говорят», и мы продолжаем. В первой части мы поговорили про окружную думу, ее первое заседание, первые решения в части назначение новых руководителей этой думы и, в частности о том, что Сургутнефтегаз некогда представлен в лице Александра Сальникова, покинул в какой-то степени руководство думы Югры. Сейчас снова Сургутнефтегаз будет фигурантом нашего разговора и на этот раз дума Сургута. 15 октября будет первое заседание городской думы, на ней будет выбран председатель, а также будет еще решаться вопрос с его заместителем, и даже есть опция того что этого заместителя может и не быть. У нас конфигурация раньше была такая: есть председатель и зам, которые работают в думе постоянно, у которых там лежит трудовая книжка, они получают зарплату, и плюс еще один зам на общественных началах. Сейчас есть вариант, что будет председатель и два зама на общественных началах. Ну и давай обсудим: ходят упорные слухи, что спикер в думе Сургута в этом созыве сменится, что по этому поводу можно сказать?

Т.С.: Ну я полагаю решение уже в стадии проработки, прохождение каких-то кадровых согласовательных процедур, и если действительно это не слухи, то вполне вероятно, что у думы города Сургута появится новый председатель и, возможно, им будет не Надежда Александровна Красноярова

Д.Щ.: А кто же?

Т.С.: Это не секрет – Максим Слепов. Но, опять в этом ищут сенсацию, а мы имеем дело с совершенно рутинными процессами, которые может быть, широкому кругу наблюдателей не кажутся чем-то принципиально важным. На самом деле, на аппаратном языке это все просто замена фигур, да и принципиальные процессы от замены таких фигур для обывателей не будут заметны. Подобное перемещение происходит для определенной оптимизации каких-то внутрикорпоративных внутриуправленческих процессов и схем. Почему если это произойдет, опять-таки, пока мы только имеем какие-то там материалы из округа, но это неважно. Есть общая тенденция, я бы назвал – бюджетизация муниципальных структур.

Д.Щ.: Ну да, слушай, Слепов – это же, получается, один из очень немногих бюджетников в думе города. Их там трое осталось по-моему при условии,что нефтяников много, газовиков немало, и бизнеса достаточно много, а Слепов – это представитель такого очень-очень маленького меньшинства бюджетников

Т.С.: Это маленькое меньшинство в рамках сургутской городской думы, но это абсолютно превалирующее большинство в населении страны. Слепов – представитель абсолютного большинства нашего населения Российской Федерации – он бюджетник, он руководитель бюджетной структуры. Если взять конкретно сургутскую думу, ну да благодаря корпорациям, благодаря Сургутнефтегазу дума Сургута сохранила превалирующие мандаты у Единой России.

Но в целом и общем, власти, я говорю «власти» в общем широком смысле, которые руководят нашими политическими процессами – в стране они бы хотели видеть не корпоративные местные законодательные органы, даже если они формируются такими сверх лояльными корпорациями, как Сургутнефтегаз. Они бы хотели видеть муниципальные думы, состоящие из бюджетников даже не силовиков, вот именно из бюджетников – учителей врачей, каких-то там муниципальных работников. Потому что это, с точки зрения власти, самая управляемая категория людей. Не обязательно, не все марионетки, тот же Слепов – вполне самостоятельный и даже такой жесткий управленец, очень мотивированный, но как представитель бюджетной сферы, безусловно, плоть от плоти вот всей нашей вертикали. Может быть, кому-то кажется, что если дума города формируется нефтяниками, то чересчур уже было бы и председателя думы-нефтяника иметь.

Д.Щ.: Но сколько это продолжалось. Бондаренко, потом Красноярова, причем с Краснояровой еще был Кириленко долгое время в качестве зама. Ну и при Бондаренко Красноярова была замом. Все Сургутнефтегаз.

Т.С.: При Бондаренко еще и Попов был. Тут вообще был такой период порядка десяти лет, когда представители Сургутнефтегаза городом управляли. И вот если действительно вдруг у думы города меняется председатель, то это же кому-то, значит, надо. Избирателям – я не думаю, что избиратели понимают эти все процессы. Значит, это надо демиургам всего политического процесса.

Как одну из версий я называю эту – преобладание в местной думе и нефтяников как рядовых депутатов, и руководителя – это, наверное, уже воспринимается как избыточная конструкция. По мне, так это совершенно не логично. Потому что если там толковый председатель, то какая разница из какой корпорации он вышел. Тем более, что Надежда Александровна как могла старалась продемонстрировать свою, скажем так, независимость от Сургутнефтегаза, и она себя уже вела как муниципальный руководитель без своего профессионального происхождения.

Как причина номер два – ну, вероятно, перед новый думой ставятся задачи, которые сподручней организовать председателю-бюджетнику. А не председателю-выходцу из корпорации. Если конкретно по креатурам, то нынешний состав городской думы действительно таков, что найти там возможную альтернативу Надежде Краснояровой достаточно сложно. Слепов, пожалуй, один из ярчайших депутатов, он действительно является управленцем неплохим, его характеризуют как очень принципиального жесткого управленца. Вероятнее всего эти качества сейчас необходимы для того чтобы сформировать какой-то процесс местной законодательной законотворческой деятельности который бы коррелировался с новыми задачами в исполнительной власти.

Это чисто мои версии. Кстати говоря, в Сургутском районе тоже нефтяник-председатель ушел, а новый – бюджетник Валентин Полторацкий – пришел.

Д.Щ.: Да, любопытные, конечно, тенденции. Про зама – есть какое-то понимание про заместителя?

Т.С.: Ничего нет известного. Округ хочет, равно как руководство страны, муниципальные думы максимально ослаблять и обезглавливать. Соответственно они предлагают схему, при которой освобожденного заместителя не будет. В то же самое время в недрах самой сургутской думы, насколько я знаю, сильны точки зрения о том, что председателю думы не просто необходим освобожденный зам, а, возможно, необходимы два заместителя, и даже несколько освобожденных депутатов. Я лично считаю, что это правильный подход.

Если изучать мировую парламентскую практику, то в очень многих нормальных странах местные региональные парламенты формируются по такой схеме – часть депутатов избирается на профессиональную основу, часть – на общественную. В условиях, когда политическое пространство страны максимально дистиллируется, создание дум с собственным аппаратом, таким профессиональным, увесистым, и с несколькими руководителями тоже, воспринимается как определенная угроза исполнительной власти. В стране власть принадлежит чиновникам, дума – это придаток, это надо понимать. Но, тем не менее, по Конституции дума любого уровня считается вышестоящим органом местного самоуправления или власти региональной, чем исполнительная власть. С этим надо считаться, но для этого нужно, чтобы исполнительная власть спокойно работала, спокойно во всех смыслах, которые чиновники сами себе определяют. Самый простой способ – оставить одного единственного председателя, никаких помощников, никаких профессиональных депутатов.

Д.Щ.: Это печально, если так оно случится. Соглашусь и с тобой и с теми депутатами, которые полагают, что должны быть как минимум один зам, а лучше два, и плюс несколько депутатов на освобожденной основе. Выделить бы несколько квот для депутатов, которые хотели бы работать на профессиональной основе именно в думе, тогда они смогут и работать, и с них больше спроса

Т.С.: Возможно, мы придем к этой схеме, может быть, и заместитель останется в сургутской думе. В любом случае мы чувствуем, что зреют какие-то изменения, надо внимательно наблюдать за этими всеми процессами. Ощущение того, что мы на пороге каких-то изменений находимся, не покидает.

Д.Щ.: Ну ладно, посмотрим 15 октября. Будем следить за ходом событий на первом заседании думы Сургута нового созыва. Через неделю опять с вами встретимся для того, чтобы обсудить самые важные события, которые произошли у нас за это время, а вы пока что подписывайтесь на нас на Ютубе, на всех соцсетях и до новых встреч! Через неделю снова поговорим. До свидания!

Т.С.: Спасибо, друзья! Всем пока!