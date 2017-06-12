​Символ в бронзе

12 июня 2002 года в нашем городе состоялась торжественная церемония открытия памятника основателям Сургута. В тот день дул сильный северный ветер. Но, несмотря на холодную погоду, праздник прошел на высоком уровне. В своих дневниковых записках Иван Захаров это значимое для нашего города событие описывает так:

- 12 июня 2000 г.

Пасмурное утро. Плюс семь градусов. Трудный день. Для меня трудный.

Праздник и День города. Погода очень даже невеселая, не праздничная.

Но праздник прошел очень мощно, широко, привольно, с сургутским размахом. Тысячи и тысячи людей пришли на веселые торжества. Мне посчастливилось участвовать в открытии памятника вместе с мэром Александром Леонидовичем Сидоровым, председателем Думы округа Василием Семеновичем Сондыковым, отцом Петром и руководителем творческой группы архитекторов по созданию памятника из Ленинграда.

Выступал, говорил какие-то слова с трибуны и в прямом эфире «СургутИнформТВ». Что-то получилось…

Очень памятный день.

Памятник достойный нашего города. Только Сургут мог позволить себе создать такую бронзовую скульптурную композицию.

Не видел ни одного равнодушного человека.

Вечером – красивый фейерверк. Мириады звезд зажглись над городом. Салют, Сургут!

Мне подарили очень красивый букет.

Домой приехал на дежурной машине. Ножницы, которыми разрезал ленту, не отдал, принес домой, а затем передам в музей...

Кстати Только год был дан скульпторам на создание громадной композиции - главного бронзового символа Сургута. Для возведения памятника была арендована мастерская известного скульптора Михаила Аникушина. Два месяца было отведено на творческую работу и десять месяцев на литье скульптурной композиции и прочие связанные с этим работы, его транспортировку и установку непосредственно в Сургуте.

Поговаривают, что о памятнике основателям Сургута мечтали еще в 60-е годы первые нефтяники. Но жизнь была напряженная, трудная и романтические фантазии приутихли. На время.

В первой половине 90-х, в преддверии 400-летия нашего города о памятном символе заговорили вновь. В том числе и с привлечением к обсуждению представителей творческих кругов Ленинграда, так как наша северная столица – это город-памятник, и место профессиональной подготовки лучших российских живописцев, скульпторов и зодчих.

Именно ленинградцами были изготовлены памятные медали в честь 400-летия основания Сургута, которые претендовали на то, чтобы стать прообразом будущего памятника. Однако же на медалях были изображены конные люди. Но в Сибирь «царевы люди» прибыли не на лошадях, а на ладьях, стругах…

К началу нынешнего века появилась разумная мысль увековечить не всадников, не гребцов, а русских богатырей. На градостроительном совете решили установить скульптурную композицию из четырех мужских фигур – князя, воеводы, священника и казака-плотника.

- Здесь и решили основать острог Михаил Волконский и князь Матвей Львов, прибывшие сюда летом 1593 года со 155 служивыми людьми. На том месте, где заполезно усмотрено город Сургут построить, жил тогда остяцкий князец именем Бардак…» - так сказано в летописи тобольского ямщика И.Л. Черепанова, который известен в литературе как автор «Сибирской хронографии», содержащей богатые сведения по истории развития северных городов.

Однако же, некоторые современные историки, в том числе составители краеведческого календаря памятных дат Сургута информируют, что в композиции увековечены «основатели Сургута – князь Федор Борятинский, воевода Владимир Аничков (Оничков)…».

Чьи художественные образы воплощены в бронзе, теперь уж не так важно. Характерно то, что весь облик композиции – это воплощение мощи России, Сибири. Олицетворение государственности, военной силы, православия, созидательности. Удачно выбранное и место расположения памятника – на просторной площади, в окружении высотных домов он выглядит достойно.

Справка Создатели памятника основателям Сургута - представители Международного центра культуры, России под руководством Валерия Хуббатуллина, скульпторы Леонид Аристов, Марлен Сходадзе и Антон Иванов. Архитекторы - Николай Соколов, Сергей Михайлов, Виктор Унжаков. Памятник отливался на Санкт-Петербургском литейном заводе. На шестиметровую композицию ушло 40 тонн бронзы.