​Пусть не слышен их голос…

В 1995 году, к пятидесятилетию Великой Победы советского народа над гитлеровской Германией в школах и лицеях нашего города проходил конкурс сочинений под названием «Подвиг человека на войне». Что писали? О ком и о чем? Какие чувства испытывали юные сургутяне более двадцати лет назад? Некоторыми высказываниями детей мы делимся с вами, дорогие наши читатели.

Война в моем сознании

Что я знаю о войне? Много и совсем ничего. В этом году мы отмечаем пятидесятилетие победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Я много читала о войне, смотрела кинофильмы. Незабываемые кадры фильма «А зори здесь тихие» навсегда остались со мной. Девушки-героини фильма и одноименной повести Бориса Васильева – чуть старше меня. Как они хотели жить, как мечтали любить, сколько в них радости, веры в свое будущее. Мечты разрушены. Прекрасная юность осталась позади, они надели сапоги, телогрейки, взяли в руки автоматы. Девушки погибают, каждая смерть заставляет содрогнуться. Я понимаю, что это кино, но мне кажется, что так оно и было все.

Трагично, тяжело так, что щемит сердце.

Я много читала о войне. «Судьба человека» Михаила Шолохова вошла в мою память. Герой рассказа – мирный труженик Андрей Соколов. Со своей женой Ириной жил он счастливой жизнью. Война оторвала Андрея от семьи. На войне Андрей выполнял неприметную фронтовую работу: возил боеприпасы на батарею, дважды получал легкие ранения, службу нес исправно. Война искалечила, исковеркала его жизнь. Вот он задает неведомо кому вопросы: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила? И не найти ему ответа на свои вопросы.

Но герой Шолохова красив душой, он любит жизнь, в нем велико стремление воспитать маленького Ванюшу, приемного сына. Мы верим, что сможет Андрей Соколов воспитать рядом с собой маленького человечка, привить ему свои взгляды на долг перед Родиной.

Война не обошла стороной ни один дом, ни одну улицу. Она внесла горечь утрат в каждую семью. Только чудом остались где-то семьи, у кого не убит на войне отец, брат, сын. Сложили головы на боевых полях многие наши родственники, живая память о войне – мой дедушка Музалев Трофим Павлович. Он живет далеко от меня, в Курской области. Дедушка много рассказывал мне о войне, о той далекой, огненной войне.

О чем думал мой дедушка, ему не было и восемнадцати? Какие мечты бродили в его юношеской голове? Наверное, хотелось жить, а кругом – смерть, кругом только горе и слезы. Бои проходили по его селу, жители прятались в подвалах, дороги минировались. Фашисты стояли в селе, но этого мой дедушка не видел, он был уже на фронте. Ему не было и восемнадцати, когда он участвовал в боях на Курской дуге, сначала это был партизанский отряд, где он был связным, потом – действующая армия. Кем он только не был на фронте: и сапером, и танкистом.

Как грустно перебирать старые фотографии! Их мало в дедушкином архиве. Но на них дедушка веселый, с буйной шевелюрой, с озорными глазами. Я наблюдаю за дедушкой, когда мы вместе смотрим военные фотографии. Дедушка рассказывает о своей военной юности, об удивительных и надежных фронтовых друзьях. Многие так и остались лежать на бесчисленных боевых полях, в братских могилах, а некоторые – умерли уже после войны. Много было встреч у дедушки с фронтовыми друзьями, много разговоров, воспоминаний о той войне. Каждую весну 9 мая, в поселке, где живет дедушка, встречаются ветераны у памятника павшим. Проходит митинг, потом воспоминания. Я думаю, что каждую весну мой дедушка проходит путь солдата от порога своего дома до стен рейхстага, за ним мысленно идут по дорогам его друзья. У дедушки много наград, есть медали за освобождение Вены, Будапешта. Война не закончилась для него в 45-м, домой он вернулся лишь в 49-м году, после боев в Японии и Монголии.

Дедушка рассказывал мне, как они на войне готовы были перетерпеть все, лишь бы на планете наступило удивительное время – время всеобщего мира.

Им тогда верилось, что эта война – последняя на планете. Всеобщий мир так и не наступил. Но тогда ту войну Россия выстрадала.

Я сижу рядом с дедушкой, тесно к нему прижавшись. Смотрю на его натруженные руки. Эти руки не знают покоя, они все время в работе. А хлопот в деревенском доме много. Мой дедушка нужен всем. Его уважают односельчане, идут к нему за помощью и молодые. Я же им, конечно, горжусь.

Мне, моим сверстникам очень не хочется, чтобы шла война, чтобы стреляли, убивали, чтобы плакали матери по своим сыновьям.

Алина Белугина. Школа-лицей № 2, 10 м класс.

А вот небольшое сочинение пятиклассницы из школы № 7 Анны Лазар.

У меня воевал дедушка на войне, его звали Алоев Александр Денисович. Дедушка был разведчиком и служил на первом Белорусском фронте. Дедушка был ветераном Великой Отечественной войны. У дедушки было много-много медалей и пять орденов. Первый свой орден он получил, когда перевел свой отряд через реку. У него много медалей как труженик. Мой дедушка и его друг, который тоже был разведчиком, подстерегли одного важного фашиста и отвели его в плен к нам. За этот подвиг дедушка получил орден, также как и его друг. Об этом подвиге писали во всех газетах, и дедушкина фотография была напечатана в газете. Про все дедушкины подвиги, за которые он получил медали, были описаны в газете. Я очень рада, что мой дедушка герой Великой Отечественной войны.

Конкурсная работа ученицы 8 ж класса школы № 26 Юлии Нерибенько называлась «Не тронь меня».

Севастополь. Первые дни июля 1942 года. Последние защитники легендарной крепости покидают охваченный пожаром город. Севастополь уже почти захвачен немцами, но в отдельных очагах сопротивления – на берегах Стрелецкой, Камышевой и Казачьей бухт, на мысе Херсонес продолжалась ожесточенная борьба. Среди последних героев Херсонесского пятачка было и несколько оставшихся в живых – членов экипажа самого необычного корабля Черноморского флота…

В первые дни героической обороны Севастополя начальнику службы охраны водного района Главной базы флота капитану первого ранга Г.А. Бутакову (внуку известного русского флотоводца Г.И. Бутакова) пришла в голову оригинальная идея усилить противовоздушную оборону аэродрома Херсонес со стороны моря плавучей батареей. Так родился, а потом был осуществлен проект сооружения батареи, которую установили на якорях в районе Херсонесского маяка. Для установки орудий использовали полуразруше-полузатопленый опытный отсек недостроенного крейсера «Адмирал Истомин».

За восемнадцать суток рабочие-судоремонтники под руководством инженера В. Левицкого выполнили необычный заказ флота.

Странным оказалось это сооружение. Длина сорок четыре метра, ширина сорок два метра, борта возвышались над водой на шести метров. На этой площадке установили десять зенитных орудий разных калибров. Кроме артиллерии на вооружении находились два крупнокалиберных пулемета и прожектор. Командиром назначили капитан-лейтенанта С.Я. Мошенского, комиссаром – старшего политрука Н.С. Середу. Приказом военного совета флота батарее присвоили наименование «плавучая батарея № 3, но моряки ей дали свое название «Не тронь меня». Почти год плавучая батарея «Не тронь меня» успешно отражала атаки, в которых иногда принимало участие до двадцати самолетов противника. Экипаж нес тяжелые потери, но росло и число сбитых стервятников. Всего за свою боевую деятельность батарея уничтожила двадцать шесть самолетов. Не без основания гитлеровские летчики нарекли ее «квадратом смерти». Вот запись из дневника сбитого фашистского летчика: «Мы потеряли в этом квадрате уже десять самолетов. Столько же вернулись подбитыми. Летать туда – значит погибнуть. Огонь этой батареи меток, страшен и беспощаден. Что там за люди, которые с нескольких выстрелов сбивают наших летчиков?».

Известный советский писатель Леонид Соболев посетил батарею в разгар боев за Севастополь в марте 1942 года. Позднее появилась запись, как бы отвечающая на вопрос немецкого аса: «… останется в моей памяти плавбатарея № 3, прозванная «Не тронь меня». Я провел на ней считанное количество часов, но напряженная боевая жизнь ее героического экипажа встала передо мной во всем своем скромном величии, во всем спокойствие подвига, во всей красоте воинской славы. Это одна из жемчужин севастопольской короны бессмертия».

Редел в боях отряд отважных черноморцев. К июню 1942 года из первоначального экипажа в сто пятьдесят человек на батарее едва оставалось тридцать. Скончался от ран командир С.Я. Мошенский. 28 июня «Не тронь меня» была затоплена оставшимися в живых моряками у входа в Казачью бухту.

Родина не забыла подвигов батарейцев. В настоящее время на берегу Стрелецкой бухты на постаменте стоит макет батареи как памятник героизму, бессмертию и доблести экипажа славной «Не тронь меня».

Благодарим Геннадия Прохоровича Проводникова за предоставленный материал в написании текста.