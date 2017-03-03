​Путешествие в Сургут 65-го // ВИДЕО

У сургутян появилась отличная возможность взглянуть на молодой, только что ставший городом Сургут: Гостелерадиофонд опубликовал на своих страницах в соцсетях видеозарисовку прямиком из 1965 года. Она была создана Главной редакцией программ для молодежи в рамках документального фильма «Путешествие в будни», автором сценария и режиссером которого выступил Игорь Беляев.

«Экскурсию по городу проводит Флегонт Яковлевич Показаньев», — прокомментировал глава города Вадим Шувалов, который и «навел» сургутян на интересное видео на страницах ВКонтакте и Facebook.