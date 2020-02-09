ХХ век. 73 год. События апреля.

В Сургутском районе начата промышленная эксплуатация Федоровского нефтяного месторождения.

В тело будущей насыпи железной дороги Сургут-Нижневартовск уложен первый кубометр грунта.

Многие виды продукции Сургутского рыбоконсервного комбината отличаются высоким качеством продукции и экспортируются за пределы Приобья.

А тем временем… 14 апреля, в субботу в черноморском порту румынского города Констанцы спущен на воду теплоход «Сургут». Грузоподъемность - 1541 тонна. Экипаж судна - 25 человек.

«Сургут» - не просто однофамилец или тезка нашего города, - рассказывал бессменный заместитель редактора местной газеты «К победе коммунизма» Иван Захаров. - Это был настоящий друг, с которым мы поддерживали теплые отношения на протяжении доброго десятка лет».

Дело было так. В свое время помощник капитана Геннадий Онойко сообщал жителям Сургута: «Весной, летом и осенью мы работаем на восточном побережье Камчатки и на западе Командорских островов. Завозим народно-хозяйственные грузы, продукты, осуществляем техническое снабжение. Зимой, когда закрывается навигация на Камчатке, идем работать на линию Находка – порты Японии. Там работаем до конца марта – середины апреля.

Сейчас по радио и в газетах часто говорят и пишут о вашем городе. Мы внимательно следим за успехами тружеников Сургута. Поэтому мы, члены экипажа теплохода «Сургут», горды тем, что носим это имя. Хотя судно и экипаж молоды, мы можем кое-чем похвастаться. Социалистические обязательства 1975 года выполнены. Теплоход награжден почетной грамотой пароходства. Привет сургутянам от капитана Данилы Михайловича Федоркина».

Переписка Ивана Захарова с экипажем теплохода «Сургут», поздравительные телеграммы, газеты «Моряк Камчатки» - всё аккуратно подшито и хранится в его личном архиве.

Долгие годы коллектив редакции газеты переписывался с экипажем судна. Однажды Иван Прокопьевич послал побратимам кассету с записью голосов местных исполнителей песен и музыкальных произведений о Сургуте. После этого над волнами дальневосточных морей не раз звучали песни о городе нефтяников.

«Переписка с экипажем теплохода длилась до 1985 года, - говорил Захаров. – Однажды мы собирались съездить на Дальний Восток в гости к морякам и пригласить их в наш город. Но поездка не состоялась, потом грянула перестройка, разрушившая многие ценности и связи. В 2003 году теплоходу «Сургут» исполнилось 30 лет. 18 лет мы не имеем с ним никаких отношений. Что с ним, где он теперь, наш старый добрый друг?

P.S. Сухогрузный теплоход «Сургут» типа Сосновец, построенный по проекту 403/2А (Румыния) и приписанный к порту Петропавловск-Камчатский, списан в апреле 2004 года. Всего на несколько дней пережил своего «плавучего товарища» журналист и великий романтик Иван Захаров.