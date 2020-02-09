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​Сургут. Июнь 1941. Большая вода

Месяц, разделивший само время пополам

Фото: архив автора. Сургут со всех сторон окружала вода
Фото: архив автора. Сургут со всех сторон окружала вода

ХХ век. В первый летний месяц 41-го жители сёл и деревень Сургутского района занимались привычным делом. Кто-то уехал на рыбный промысел или на свою дальнюю заимку, кто-то взялся за топор и принялся ремонтировать избу. Одни работали на полях – подошло время обработки посевов зерновых, прополки картофельных плантаций, другие хлопотали на колхозных фермах.

Много забот в то лето принесло животноводам и всему населению наводнение. Широко разлилась Обь. Уровень её поднялся на 908 сантиметров. Вода затопила луга, пастбища и сенокосные угодья. По улицам прибрежных населённых пунктов разгуливали обские волны. И Сургут со всех сторон окружала вода. Из Бардаковки в Кривую вершину Саймы можно было ездить на лодках. Это значит, там, где теперь стоят здания филармонии, районной и городской администрации, летом 1941 года плескалась обская вода.

Люди вынуждены были спасать скот на лесных островах и борах Полуденной горы. Туда же, поближе к стадам, перебрались мужики с ружьями. Охраняли коров, телят, лошадей и овец от медведей и других лесных хищников, которым также стало нелегко и они тоже спасались на высоких местах.

В памяти старожилов и по сведениям водомерных постов, паводок 1941 года остался самым высоким в ХХ столетии.

Уровень Оби 1941 года составил более девяти метров, он остался самым высоким в ХХ столетии

Стояли тёплые летние денёчки. По вечерам молодые люди собирались на крутых берегах сёл и деревень, играли в лапту и бабки, из круга «выжигали» - гоняли тряпочные и резиновые мячи. А в сургутском клубе уже третий год показывали звуковое кино.

Любил народ хорошие картины. С удовольствием смотрели фильмы «Чапаев», «Броненосец Потёмкин», «Волга-Волга», «Весёлые ребята». После сеансов или весёлых танцев под гармошку, балалайку или просто под патефон влюблённые парочки уединялись в самых укромных местах. Хорошо!

Ничто не предвещало беды. Все были живы, здоровы, веселы. В воскресенье, 22 июня, состоялся пленум райкома комсомола. На нём шла речь о выполнении обязательств по добыче рыбы молодыми рыболовами Белоярского колхоза им. Ворошилова. Ребята серьёзно поговорили и дружно решили подтянуться в работе до уровня стахановцев: выполнить годовой план рыбодобычи по открытой воде к 5 октября 1941 года.

И вдруг… В этот же воскресный день, после пятнадцати часов, над Сургутом разнеслись тревожные удары колокола. Этот колокол был установлен на пожарной каланче, которая стояла в центре села на улице Республики. Обычно он предупреждал жителей о пожаре, наводнении или другом стихийном бедствии. А тогда он известил наших земляков о горе, которой предстояло переживать почти четыре года. Началась Великая Отечественная война.

В ответ на вероломную агрессию германских фашистов жители Сургута и Сургутского района поклялись отстоять свободу и независимость Страны Советов. И свою клятву они сдержали.

Июнь 1941 года – это месяц, разделивший само время пополам – на мирное и военное. Это месяц надежд и разочарований, радостей и печалей. Это месяц расставаний и первых тяжёлых потерь, родных и близких на фронтах войны.

Летопись народного подвига

1941 год. 22 июня в 3 часа 30 минут пополудни в Сургуте, на площади Красных партизан, у памятника борцам, павшим в борьбе за установление советской власти на Обском Севере, открылся первый митинг военного времени.

Из резолюции митинга:

«Задача каждого рабочего, колхозника, интеллигента состоит в том, чтобы неустанно бороться за досрочное выполнение государственных заданий. Мы заверяем партию, правительство, что будем, как никогда, сплочены, едины, будем честно и добросовестно работать на своих постах».

В этот день, а также 23 июня, собрания, митинги и сходы граждан прошли во всех сельских советах района. Всюду приняты патриотические резолюции и трудовые обязательства.

23 июня в райком партии, райисполком, райком комсомола поступило 47 заявлений от коммунистов и комсомольцев района с просьбой послать их на фронт борьбы с фашистскими захватчиками. По решению райкома ВКП (б) создана специальная комиссия для рассмотрения этих заявлений. Комиссию возглавил первый секретарь райкома Н.П. Николаев. В конце июня первая партия добровольцев и мобилизованных из Сургута и сёл района убыла в действующую Красную Армию.

Использованы материалы из личного архива Ивана Захарова



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