​Буду вечно молодым

На высоком обском берегу, у нас в Сургуте, под сенью сосен вековых стоит скромный обелиск. На нем в алфавитном порядке высечены имена шестнадцати сургутян, значок ВЛКСМ и слова: «Первым комсомольцам от молодежи 60-х годов». Шестым в этом списке значится Иван Кайдалов. Его именем названа одна из улиц нашего города.

Смуглолицый, черноглазый, коренастый Ваня играл на гитаре, неплохо пел. Любил природу и рисовал с натуры, был трудолюбив, требователен к себе и товарищам. Не терпел фальши и легкомыслия. Умел убеждать, искренне верил сам в то, к чему призывал. Примерно так характеризовал своего друга его одноклассник по церковно-приходской школе В. Баталин.

К концу 1920 года в Сургуте сложилась группа передовой, прогрессивно настроенной молодежи. О создании первой комсомольской ячейки было объявлено на городском митинге. В нее вошли учащиеся высшего начального училища Тая Яркова, Валя Конева, Пана Лихачева, Миша Щепеткин, братья Ваня и Саша Кайдаловы. Первым председателем ячейки, а затем и первым председателем Сургутского уездного бюро РКСМ избрали Ивана Кайдалова.

Иван Кайдалов стоял у истоков рождения нескольких комсомольских ячеек в районе, как инструктор-организатор

31 января 1920 года – эта дата отмечается как день рождения ВЛКСМ Сургута. Именно в этот день сто лет тому была утверждена комсомольская организация в составе 29 человек. Через год организация насчитывала уже 188 комсомольцев.

В 20-30-х годах прошлого столетия комсомольцы Сургутского района участвовали в строительстве промышленных предприятий, создании рыболовецких бригад, призывали к самоотверженному труду, к битве за правое дело. Самодеятельные артисты разучивали произведения, соответствующие времени. Патриотическому воспитанию в комсомольской организации отводилось первое место.

Родители не корили сыновей за то, что общественные интересы преобладали над всем остальным. Они не отговаривали ребят и тогда, когда те решили связать свою судьбу с комсомолом, а это было не так уж безопасно: не все в Сургуте в ту пору приветствовали создание комсомольской организации, ее активную просветительскую работу. Хватало тех, кто выжидал момента, чтобы расквитаться с теми, кто разбудил глухой таежный край, принес идеи социализма.

Всего семь месяцев Иван Кайдалов руководил комсомольской организацией – его решили отправить на учебу. И, наверное, счастливо сложилась бы судьба первого комсомольского лидера сургутского юношества. Больших высот смог бы он добиться, если бы не последующие события, которые для Ивана Кайдалова и многих его земляков закончились трагически…

«… Комсомольские активисты постоянно бывали в первичных организациях колхозов, лесоучастков, рыболовецких коллективах. По району ездили на лошадях и оленях, в лодках и обласах, много ходили пешком. Всегда были среди молодежи, – пишет Иван Захаров в своей книге «Моя семья». – Были созданы драматический кружок, кружок струнных инструментов. Самодеятельные артисты разучивали классические произведения. Молодежная организация беззаветно трудилась на так называемом союзном огороде. Особой заботой ее были окружены семьи тех, кто добровольно отправился на фронт. Все очень интересовались положением дел на фронте, ликовали, когда красная Армия громила врага, выражали готовность встать на защиту Отечества. Несли последнее во время сборов посылок для красноармейцев – это были и теплые вещи, и деньги…».

Комсомольцы 50-х. В первом ряду – лидеры молодежной организации Иван Захаров (слева) и Петр Мунарев. Во втором ряду второй слева – Андрей Сибирцев

Более 50 комсомольцев Сургута ушли на фронт в первые дни Великой Отечественной войны. В послевоенные годы наш комсомол принимал активное участие в восстановлении народного хозяйства и промышленности. Оказывали помощь голодающим Поволжья, проводили субботники по разгрузке барж, заготавливали и вывозили дрова для школ и больницы, трудились на починке тары под соль и муку. Разбирали непригодные здания, чтобы построить самодеятельный летний театр, вели перепись детворы, сбор кедровых шишек, организовывали экспедицию «красной культлодки» по деревням. Комсомольцы были лекторами, агитаторами, информаторами, которые просвещали северян, участниками художественной самодеятельности.

Бурные шестидесятые.

С открытием нефтегазоносной провинции в Западной Сибири ЦК ВЛКСМ объявил комплекс работ по освоению месторождений Тюменской области делом всего комсомола – Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В Сургуте началась новая бурная, интересная жизнь. Юноши и девушки съезжались сюда со всей страны.

Уже по заведенной традиции, местные комсомольские активисты каждый год 31 января собираются у памятника Первым комсомольцам Сургута, чтобы вспомнить былое

Из письма комсомольцев, строителей железной дороги Тюмень-Сургут в XXIвек: «Многие жили и живут в период освоения таежного царства среди болот, без электричества и радио, в небольших вагончиках… Не скрываем, иногда в таких кочевых условиях случались дни без хлеба, иногда письма от родных привозили на вертолетах через месяц, газеты вручали пачками за две-три недели… Но это не жалоба. Мы – оптимисты…

Здесь мы учимся ценить дружбу и любовь, здесь мы навсегда связали свои судьбы – заводим семьи, здесь до хрипоты спорим о будущем нашей страны, о том веке, в котором будете жить вы.

Спорим о том, как вы через полстолетия оцените нашу самоотверженность…»

Комсомольцы построили жилые кварталы, улицы и целые поселки, пустили по рельсам поезда, достали из недр нефть и газ, зажгли над городом тысячи огней.

Молодым многое дано. Большой выбор: на кого учиться, с кого брать пример, к чему стремиться и как найти свое предназначение.

Этот рассказ о той геройской молодежи, которая может служить образцом для всех новых поколений. Их имена прославлены в книгах, стихах и песнях. И так будет, пока стоит Россия.

Справка:

Важнейшими объектами Всесоюзной ударной стройки на территории Сургута стали: разработка нефтяных месторождений Сургутского района, строительство ГРЭС, высоковольтной линии электропередач ЛЭП-500 Сургут – Уренгой, строительство нефтепровода Сургут – Полоцк, прокладка железной дороги.