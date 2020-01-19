Классная моя

Нина Петровна Маковецкая – мой преподаватель химии, биологии и любимый, и незабвенный мой классный руководитель. И очень горжусь ученичеством у нее, ведь попасть в ее класс считалось очень престижным. За это боролись наши родители! Требовательная к себе, она и от учеников требовала прилежания и добросовестного отношения к учебе. И как-то так вышло, что наш 9 «б» получил кличку «женский монастырь», потому что подобрались одни девчонки…

По предметам Маковецкой отстающих не было вообще! А ее химический кружок посещала добрая половина старшеклассников. Учились увлеченно: наш предметник нас окрылял. Мы частенько засиживались допоздна, а после всем скопом провожали нашу любимую учительницу до дому. С шутками, смехом!

Урок химии

Нина Петровна обладала удивительным чувством юмора. У неё не было прозвища в отличие от большинства учителей. Нет, ее не боялись. Безмерно уважали. Она находила общий язык даже с отъявленными школьными хулиганами. А за дело могла отсчитать так, что мало не покажется, употребляя при этом брань вполне цензурную, типа: «Ты когда возьмешься за ум, ангидрид твою перекись магния!»

А разве можно забыть туристические походы на лесные поляны в конце учебного года, когда выпадали теплые деньки?! Нина Петровна показывала нам полезные, лечебные цветы, травы, грибы, какими лечились многие сибирские поколения и имели, кстати, прославленное «сибирское здоровье». Она учила нас играючи, а мы играючи учились… Весело, с шутками да прибаутками запоминали не только до экзамена, но навсегда.

Наш девичий 9 «б» в очередном турпоходе. На снимке Нина Петровна – на заднем плане

Судьба распорядилась так, что у Нины Петровны не было своих, кровных детей. Как к родным относилась к нам, своим ученикам. А еще души не чаяла в своих племянниках – Володе, Коле и Сереже. Между прочим, ее младший известен всей стране. Это Сергей Михайлович Бубновский – родоначальник современной кинезитерапии.

Нина Петровна Маковецкая – представительница древнего сургутского рода Панкиных, который появился в наших краях в давние времена. В XIX веке с Украины в Сургут прибыла большая семья Василия Васильевича и Дарьи Гавриловны, а с ними дети Петр, Василий, Дмитрий, Андрей, Татьяна, Анна. Первые два года жили в маленькой избушке, только потом решились поставить хороший большой дом.

Первым женился Петр, взял за себя Веруньку Менщикову. Пошли детишки – Анфуза, Нина, Агния, Зоя, Валентин. Подрастали ребята и занимались обычным для Сургута делом – охотой, рыбалкой. Родовое угодье семьи – протока Панкина. Там ставили перевесы, ловили уток, добывали много рыбы, солили ее, валяли, коптили, запасали впрок. В зимнее время ходили на охоту. Слопцами промышляли глухарей, копалух, из зверей попадались соболя, белки, лисы чёрно-бурые крестовки, рыжие огнёвки.

Зимой запрягали лошадей - и в Тобольск. Туда возили рыбу, пушнину, дичь, а обратно – муку, крупу, мануфактуру, одёжу-обужу и особо много соли - на солонину и рыбный тузлук.

После революции Петр Васильевич Панкин работал в райрыболовпотребсоюзе, дети окончили школу, затем техникумы, институты. Анфуза Петровна трудилась в аптеке. Нина Петровна и Зоя – педагоги, Агния – медик, Валентин, как и отец, в райрыболовпотребсоюзе. Надежное, крепкое трудовое семейное древо не могло не дать достойных плодов.

Нина Петровна Маковецкая входит в список первого выпуска 1938 года Сургутской средней школы № 1 под руководством знаменитого просветителя Севера Аркадия Знаменского.

Палисадник или огород возле собственного дома – это дело самое обычное. А вот первый в Сургуте пришкольный опытный участок возник по предложению нашего местного корифея естествознания Нины Маковецкой. При ее активном участии, как биолога, ее руками и руками ее учеников в конце 50-х годов он и был создан.

«Растения доставляют нам радость, и мало найдется таких учеников, которые никогда не приносили бы домой красивых букетов, - вспоминала о том времени Нина Петровна. - Дети любуются плодами своего труда, с большим удовольствием они выращивают такие культуры, с которыми до этого времени не были знакомы.

Тогда на нашем участке проводилось много опытов с различными растениями. Ребята узнавали таинственную жизнь природы и ее значение для человека. С особым интересом они наблюдали за ростом и развитием злаковых - ржи, овса, пшеницы, гречихи. Даже кукуруза у нас росла! За каждым юным мичуринцем была закреплена определенная делянка пришкольного участка. Каждый стремился получить наивысочайший урожай со своей грядки! Для особо прихотливых ростков мы сделали пять парников.

Например, ученица Рита Киреева вырастила в парнике два некрупных арбузика, которые на празднике урожая по маленькому кусочку были разделены между учениками. Сладко было – не передать словами…

Благоволила нашему земледелию и директор школы № 1 Римма Андреевна Крюкова.

Из семян акации вырастили деревья, которые и до сих пор украшают город. А до этого их не было – только из кино да песен знали «гроздья душистые».

Картофель, помидоры с пришкольного участка отдавали в интернат для ребятишек ханты.

Труд был напряженный и многообразный. Изучали виды почв, удобрения и влияние климатических условий на развитие растений.

У нас было много астр, колокольчиков, цинний, левкоев, настурций и других незабываемых цветов.

Наш участок стал примером и образцом для других школ. Целая сельскохозяйственная лаборатория была создана при Черномысовской школе. Там неутомимым энтузиастом на протяжении многих лет была Евлалия Александровна Кошкарова. А в нашей школе опытнические работы на пришкольном участке продолжила Таисия Александровна Худякова.

А школьные парки, созданные ребятами первой Сургутской и Черномысовской школ! Вслед за пришкольными участками в Сургуте возникли и изумительные школьные парки. Сотни берез и рябин были выращены на плодородной земле в годы, когда директорами школ работали Андрей Николаевич Сибирцев и Владимир Степанович Кочетков.

Сургутские учителя, ветераны педагогического труда. Нина Петровна Маковецкая в первом ряду третья справа. Начало 1970-х годов

Вспоминается мне наша последняя встреча с Ниной Петровной осенью 2004 года, когда она в очередной раз говорила о школе и своей профессии: «Я сознательно и бесповоротно выбрала в свое время профессию учителя и посвятила ей свою жизнь. Труд наш учительский непрост. Мало дать знания детям, нужно обязательно еще вложить частицу своей души. Учитель должен изучить характер каждого ребенка в классе, а затем создавать условия для развития личности.

Много в прошлом интересного и полезного было для детей в школах. Они из нее и уходить-то не спешили! Всегда находилось занятие по душе. И не надо было думать, как сейчас, чем таким особенным занять молодое поколение, чтобы оно не творило себе бед. Мы старались всеми силами наладить отношения между родителями, школой и детьми. Так меньше бед и больше возможности дитяти определиться в жизни. Ведь когда вместе, можно лучше помочь. Доброе слово родителя и наставление педагога – хорошая поддержка для ученика на всю его дальнейшую жизнь. Вот я сейчас частенько бываю в школах, так там зачастую учителя ругают и родителей, и детей. Ни в коем случае этого делать нельзя! Так же разрушается весь контакт между детьми, родителями, школой. Это большой вред! А ведь так важно, чтобы родители поняли сами себя и ребенка…»

Нина Петровна ушла из жизни студёным декабрем 2004 года. Весь двор у дома № 16 на улице Энергетиков, где она жила, был заполонён людьми… Пришли проводить в последний путь учительницу редкого таланта, служившую своему делу добрую половину XX века, ее благодарные ученики.

Справка

Нина Петровна Маковецкая родилась 19 января 1920 года в Сургуте. В 1938 году поступила на биологический факультет Омского учительского института. Заочно окончила Омский государственный педагогический институт им. А.М. Горького по специальности «естествознание». В 1940 году распределена учителем биологии в Ягодинскую семилетнюю школу Кондинского района, в 1948 году назначена учителем географии в Буланашскую семилетнюю школу № 8 Егоршинского района Свердловской области.

В 1953-1976 годы преподавала биологию и химию в Сургутской средней школе.

В 1976 году Нина Петровна вышла на заслуженный отдых, получив новый статус уважаемого общественного деятеля, советника по педагогике и семейной психологии.

Безупречный добросовестный труд Маковецкой отмечен почетными грамотами Исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся, Тюменского областного отдела народного образования, Министерства просвещения РСФСР, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)